De ce avem 2.000.000 de români care nu au lucrat niciodată. Nemulțumirile celor de la stat și celor din privat, când vine vorba de muncă

Maria Cămărășanu nu a lucrat nicio zi la viața ei, deși se apropie de 50 de ani. Soțul ei câștigă suficient pentru amândoi, iar băiatul e IT-ist în Amsterdam și le mai trimite bani de acolo. În plus, cei doi locuiesc în afara Capitalei, unde Maria se ocupă de grădină, scutind din cheltuielile pentru traiul zilnic. Ca Maria sunt peste două milioane de români care nu au muncit o zi în viața lor. Dacă am reduce această masă la dimensiunile unui grup de numai 10 oameni, 4 ar avea sub 25 de ani, doi ar fi de 25-34 de ani, unul ar avea intre 35-44 de ani, unul intre 45-54 de ani iar ceilalți doi ar fi intre 55-64 de ani. Ca gen, o treime sunt bărbați iar două treimi sunt femei iar proporția urban/rural este cam aceeași.





Nicușor Tănase are 48 de ani. Nu apare în nicio evidență a vreunui angajator pentru că el ajută la PIB-ul Germaniei. Când avea 30 de ani l-a luat un prieten care muncea în construcții în Germania și se spetește acolo cam 9 luni pe an. Restul perioadei vine în țară și colindă stațiunile ”ca să-și dreagă spatele”, după cum zice el.







O parte dintre românii care nu au muncit niciodată - vreo 300.000- spun că au fost nevoiți să aibă grijă de copii. Interesant este că cei care au adus acest argument sunt cei mai mulți din categoria de vîrstă 35-44 de ani, nu poate cum te-ai fi așteptat, să facă parte din categorii mai tinere, când copiii sunt mai mici. De asemenea, la românii de peste 55 de ani, unu din cinci invocă același argument : a stat cu copiii.





















Dar și cei care muncesc se izbesc de probleme care le complică coexistența serviciului cu viața personală. Angajații din sectorul public se plâng că nu sunt ajutați suficient de șefi și de colegi, că programul de lucru e dificil sau că primesc sarcini de lucru extenuante. Cei din privat se plâng că muncesc mult peste program. Și în general sunt la jumătate din intensitatea nemulțumirii celor care lucrează la Stat. De notat că bărbații care acuză aceste impedimente sunt mai numeroși decât femeile, iar ca grupă de vârstă, masa nemulțumiților se concentrază la categoria tinerilor de 25-34 de ani.

Ponderea persoanelor care au probleme în a-şi armoniza activitatea de la serviciu cu cea familialǎ variază, arată o cercetare pe această temă a Institutului National de Statistică. Circa 27% dintre românii care lucreazǎ în sectorul public spun că întâmpinǎ dificultǎţi profesionale care îi împiedicǎ sǎ-şi îndeplineascǎ responsabilitǎţile de îngrijire. Cel mai des invocat impediment care îngreuneazǎ armonizarea activitǎţii profesionale cu responsabilitǎţile de îngrijire a fost programul de lucru imprevizibil sau dificil.

Dacǎ distanţa mare între domiciliu şi locul de muncǎ a fost menţionat mai des de cei din sectorul privat decât de cei din sectorul public şi mixt, sarcinile dificile şi extenuante au fost specificate in special de cei din sectorul public.