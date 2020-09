​Business report: Noul șef de la Combaterea Spălării Banilor: De la service auto la BAC la 32 de ani, două doctorate și mason „în adormire”. Unii copii pot lipsi de la școală din 14 septembrie. În ce condiții? PSD bombardează bugetul

Unii copii pot lipsi de la școală din 14 septembrie. În ce condiții? ● PSD bombardează bugetul şi impune din nou creşterea cu 40% a pensiilor şi majorarea salariilor profesorilor ● Traseul noului șef de la Combaterea Spălării Banilor. De la service auto la BAC la 32 de ani, două doctorate și mason „în adormire” ● Hunedoara: Nici angajatii din schimbul III de la Termocentrala Mintia nu au intrat la lucru ● Consiliul Concurenței face anchetă în unitățile de service auto ● Produsul Intern Brut şi "Indicatorul de Progres Real"● Primele gaze noi ies din Marea Neagră la sfârșitul lui 2021 ●Casele de schimb cotează cursul de vânzare sub cursul BNR ● Creştere semnificativă a costului orar al forţei de muncă, pe contrasens cu scăderea puternică a PIB ● Navalnîi, Belarus și frica de propriul curaj ● Impresii şi evoluţii pandemice: creditarea pare să îşi revină, profitabilitatea se menţine decentă dar neperformanţa creşte.





Unii copii pot lipsi de la școală din 14 septembrie. În ce condiții pot face asta? Săptămâna viitoare va începe noul an școlar, doar că, în contextul epidemiei de coronavirus, vor trebui respectate o serie de măsuri de igienă și distanțare, iar unii elevi vor putea lipsi motivat de la școală. Este vorba despre acei copii care au acasă persoane predispuse la îmbolnăvirea cu coronavirus ori de cei care fac parte chiar ei din grupe de risc (au boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, boli autoimune etc). Regulile care vor trebui respectate odată cu începerea anului școlar 2020-2021 au fost stabilite printr-un ordin comun al Ministerului Educației și Cercetării (MEC) și al Ministerului Sănătății (MS), intrat în vigoare în prima săptămână a lunii septembrie. Pe lângă regulile de distanțare și de igienă, Ordinul MEC și MS nr. 5.487/1.494/2020 stabilește că elevii care locuiesc cu persoane ce fac parte dintr-un grup de risc (deci care se pot infecta mai ușor cu coronavirus), de principiu se pot întoarce la școală, dar pot exista și excepții în care să rămână acasă, la recomandarea medicului, scrie avocatnet.ro





PSD bombardează bugetul şi impune din nou creşterea cu 40% a pensiilor şi majorarea salariilor profesorilor. PSD a reintrodus luni în legea bugetului prevederea potrivit căreia pensiile vor creşte cu 40%, iar salariile profesorilor se majorează, potrivit unui amendament adoptat de Comisiile reunite pentru Muncă din Camera Deputaţilor şi Senat.Amendamentul a fost depus la ordonanţa de urgenţă privind rectificarea bugetară de grupul PSD şi a fost adoptat de comisia condusă de Adrian Solomon (PSD). La rectificarea bugetară, Guvernul PNL a decis creşterea pensiilor cu numai 14% de la 1 septembrie, în loc de 40%, cum era prevăzut în Legea pensiilor. De asemenea, PSD şi comisia pentru muncă a introdus în ordonanţa privind rectificarea bugetară şi un amendament ca salariile profesorilor să crească aşa cum era prevăzut, din acest an, potrivit adevarul.ro





Traseul noului șef de la Combaterea Spălării Banilor. De la service auto la BAC la 32 de ani, două doctorate și mason „în adormire” . Laurențiu Baranga, noul director al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a avut de-a lungul timpului diverse afaceri- de la service auto la afaceri cu cherestea sau construcții-, fiind asociat cu un fost lider PSD despre care spune că nu mai ține legătura. Noul șef de la Combaterea Spălării Banilor, numit în această funcție în urmă cu două zile, prin hotărârea primului ministru Ludovic Orban, a fost acționar în șapte firme, doar trei dintre ele mai fiind active, iar celelalte patru au fost radiate, sau suspendate În acest moment, potrivit portalului confidas.ro, Baranga mai este asociat la Haty Consult SRL, Vilbacon SRL și Haty Stark SRL. În declarația de avere depusă în 2018, el arăta că este acționar cu 50% la prima societate și deține toate părțile sociale la Vilbacon. Alte societăți radiate sau inactive din punct de vedere fiscal ale directorului ONPCSB sunt Casa Construct SRL, Hafo Asig SRL, Hafo Grup SRL și Laur SRL, .

Laurențiu Baranga, noul director al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a avut de-a lungul timpului diverse afaceri- de la service auto la afaceri cu cherestea sau construcții-, fiind asociat cu un fost lider PSD despre care spune că nu mai ține legătura. Noul șef de la Combaterea Spălării Banilor, numit în această funcție în urmă cu două zile, prin hotărârea primului ministru Ludovic Orban, a fost acționar în șapte firme, doar trei dintre ele mai fiind active, iar celelalte patru au fost radiate, sau suspendate În acest moment, potrivit portalului confidas.ro, Baranga mai este asociat la Haty Consult SRL, Vilbacon SRL și Haty Stark SRL. În declarația de avere depusă în 2018, el arăta că este acționar cu 50% la prima societate și deține toate părțile sociale la Vilbacon. Alte societăți radiate sau inactive din punct de vedere fiscal ale directorului ONPCSB sunt Casa Construct SRL, Hafo Asig SRL, Hafo Grup SRL și Laur SRL, scrie Europa Liberă





Hunedoara: Nici angajatii din schimbul III de la Termocentrala Mintia nu au intrat la lucru. Angajatii din schimbul III de la Termocentrala Mintia nu au intrat la lucru, luni seara, dupa ce colegii lor din schimbul II au refuzat sa intre la munca in cursul diminetii. Energeticienii au anuntat ca de sase luni nu au primit anumite bonusuri la salarii si ca nu mai este carbune pentru a porni centrala. "Schimbul III nu intra la lucru. Instalatiile sunt puse in pericol din lipsa personalului. De la guvernanti sau autoritati locale nicio reactie pana la aceasta ora", a scris, luni seara, pe Facebook, Cristian Istoc, presedintele Sindicatului "Solidaritatea" din Valea Jiului. Un numar de 110 salariati ai Termocentralei Mintia din judetul Hunedoara au refuzat, luni dimineata, sa intre la lucru si au protestat in curtea institutiei pentru ca de sase luni nu si-au primit bonusurile la salarii. Liderul Sindicatului "Solidaritatea", Cristian Istoc, a anuntat, totodata, ca centrala a fost oprita sambata noaptea, din cauza lipsei de carbune, scrie ziare.com.





Consiliul Concurenței face anchetă în unitățile de service auto. Ca răspuns la întrebările noastre și la articolul deja publicat de ziarul "România liberă", Consiliul Concurenței ne-a precizat că are în lucru o investigație asupra unor companii care execută întreținere și reparații auto. Scandalul iscat în domeniul serviciilor auto, între companiile care oferă asigurări RCA și cele care execută reparații de autovehicule, începe a fi "arbitrat" de autoritățile statului. Drept răspuns la întrebările ziarului „România liberă", Consiliul Concurenței ne-a confirmat, ieri, că a luat act de semnalele lansate în mass-media (inclusiv în ziarul nostru) cu privire la tendința unor unități de service auto de a majora nejustificat tarifele. Aceste tarife, după majorare, sunt plătite inițial de firmele de asigurări auto, dar în final cel păgubit este proprietarul mașinii, întrucât viitoarea lui asigurare auto va fi mai scumpă. "Consiliul Concurenței a primit mai multe informări privind practica unor unități service auto de a majora devizele de reparație, în raport cu tarifele medii de pe piață. Aspectele semnalate sunt în analiza autorității de concurență, inclusiv în cadrul investigației privind posibile înțelegeri între companii active în sectorul serviciilor de întreținere și reparare a autovehiculelor prin stabilirea prețurilor, discount-urilor și a altor condiții de tranzacționare", ne-a precizat Consiliul Concurenței, scrie Romania Liberă

. Pactul ecologic european/Green Deal îşi propune ca la orizontul anului 2050 Uniunea Europeană să aibă o altă structură a producţiei industriale, a lanţurilor de producţie şi de consum comparativ cu ce există în prezent. Această modificare substanţială de model de dezvoltare economică are trebui să aibă ca efect pe termen lung o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 60% comparativ cu 1990. Prin urmare, Uniunea Eu­ropeană tinde spre transformarea economiei sale şi realizarea unei "neutralităţi climatice", ceea ce în­seamnă atingerea unui minimum de emisie de CO2 din activitatea economică, zero CO2 sau compensarea oricărei creş­teri a emisiei de CO2 cu măsuri de protecţie a mediului, scrie Bursa.ro . Black Sea Oil and Gas (BSOG), companie controlată de gigantul american Carlyle și momentat singura companie care a luat decizia de a investi în noile resurse de gaze de pe platotul continental al Mării Negre, va scoate primele gaze la finalul anului viitor, după investiții totale de 600 de milioane de dolari. Americanii amintesc că, dacă la acel moment actualele prevederi din legea offshore nu vor fi modificate, iau în calcul să dea statul roman în judecată. “Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia (MGD) este realizat în prezent în proporţie de 36% și estimăm că vom începe producţia de gaze la sfârşitul anului 2021”, ne-a declarat Mark Beacom, CEO al BSOG, în urma unei solicitări pe care i-am adresat-o. Proiectul este acum realizat așadar în proporție de circa o treime, potrivit declarațiilor lui Beacom care, la solicitarea noastră, a prezentat și stadiul actual al lucrărilor, potrivit economica.net. În schimb la Londra cursul se apropie de 4,86 lei/euro din cauza tensiunilor legate de creşterea pensiilor cu 40%, care ar duce la explozia deficitului bugetar şi scăderea ratingului României.După ce duminică seară am scris un articol legat de evoluţia cursului leu/euro care ajunsese vineri la un nou maxim istoric de 4,8492 lei/euro, dar mai ales de faptul că acest curs ar fi trebuit să fie la un nivel mult mai ridicat din cauza dezechilibrelor macro, pe Facebook am primit următoarea întrebare: Cum explici că la casele de schimb se poate cumpăra euro cu 4,81 lei, adică sub cursul BNR? Nu ştiu unde putea fi cumpărat euro la 4,81 lei, dar la casele de schimb valutar din centrul Bucureştiului cursul era cotat, luni la prânz la 4,81 lei/euro la cumpărare şi 4,837 lei la vânzare cu mult sub cotaţiile de pe piaţa interbancară şi de la cursul afişat oficial de BNR de 4,8552 lei/ euro, un nou maxim istoric, scrie zf.ro Costul orar al forţei de muncă a crescut în al doilea trimestru al anului curent cu 16,11% faţă de aceeaşi perioadă din 2019, potrivit datelor anunţate de INS. Este un ritm în creștere semnificativă faţă de valoarea de 12,46%, consemnată în T2 2019, pe contrasens atât cu tendința de scădere din anii precedenți cât și cu scăderea rezultatului economic (-10,5% T2 2020/T2 2019, potrivit datelor semnal). Dacă se face trimitere la evoluția în raport cu trimestrul precedent, când de-abia pe final au apărut să se manifeste efectele pandemiei Covid 19, situația apare la fel de contradictorie, cu un plus de 11,47% la nivelul costului orar cu munca deși PIB-ul trimestrial a scăzut încă și mai pronunțat (-12,3%).Astfel, decorelarea sistematică dintre cei doi indicatori a urcat la cote care pun tot mai multe probleme de sustenabilitate, scrie cursdeguvernare.ro Speriată parcă de propriul curaj, Germania dă înapoi în fața Rusiei, cu care se luase anterior în piept. Ce speranțe globale mai sunt, cât timp China își continuă genocidul uigur, iar SUA sunt în clinci cu ele însele?În spațiul postsovietic se perpetuează cele mai sinistre crime. În reacție la eroismul apărătorilor democrației bieloruse, pare să fi fost răpită luni dimineața, pe străzile din Minsk, Maria Kolesnikova, șefa din țară a opoziției din Belarus. Țară al cărei dictator, protejat de fratele său mai mare de la Moscova, Vladimir Putin, refuză să se conformeze voinței populare, exprimată clar în alegeri și proteste, de a demisiona.Putin a avertizat în repetate rânduri vestul să nu se amestece în treburile din Belarus, anunțând, totodată, că îl va ajuta la nevoie, cu forțe proprii de poliție, pe Alexander Lukașenko. Putin are de unde, de vreme ce poliția rusă refuză să-și facă datoria de a rezolva dosarul șefului opoziției ruse, Alexei Navalnîi, scrie Dw.com .Una peste alta, şocul iniţial al declanşării pandemiei fiind depăşit, creditarea pare să prindă viaţă, impulsionată, e adevărat, şi de programele guvernamentale de tip IMM Invest. Din păcate, cu toate că au fost puse în scenă moratorii private dar şi publice, neperformanţa începe să urce: şi încă nu am ajuns la momentul adevărului: ianuarie 2021, când se va vedea câte dintre creditele amânate se vor reîntoarce la bănci. De asemenea, calculată pe termen mediu, profitabilitatea bancară în România rămâne una decentă, de top 5 european, scrie fineco24news.blogspot.com