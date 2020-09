Creșterea cu 40% a pensiilor ar fi o mână întinsă către FMI/ BNR cumpără titluri de stat ca să ajute bugetul

Creșterea pensiilor cu 40% ne invită să-i întâmpinăm pe cei de la FMI cu brațele deschise și „mâna întinsă”

Pare că pentru pentru unii parlamentari nu contează sustenabilitatea finanțelor. Având salariile pe care le au, ei vor suporta mult mai ușor nenorocirile aduse în economie de creșterea nesustenabilă a pensiilor.



Valoarea titlurilor de stat achiziționată în fiecare lună de BNR





Situația lunară a titlurilor de stat achiziționate de BNR de pe piața secundară



Sursa datelor: BNR

Sursa datelor: BNR





Dacă BNR nu intervenea prin achizitii, astăzi România avea probleme pe zona finanțării datoriei și a costurilor. Randamentele scăzute cu care se laudă ministrul Finanțelor se datorează în mare măsură Băncii Naționale.



Surse din cadrul investitorilor că în ziua depunerii moțiunii, mulți investitori s-au speriat, au început să vândă obligațiuni. BNR ar fi reușit să tempereze asta prin achiziții.



Dacă se majorează pensiile cu 40%, să achiziționeze BNR mai multe titluri de stat ca să susțină creșterea?



Aici este o problemă. Achiziționarea de titluri de stat de către BNR în cazul majorării pensiilor cu 40% înseamnă, indirect, printare de bani ce se va vedea în creșterea prețurilor. Asta nu e o măsură sustenabilă. E un efect negativ pe care nu ni-l permitem.



Creșterea de 40% a pensiilor: focul care arde casa

Cristian Popa, membru CA la Banca Națională a României, într-o opinie personală atrăgea atenția că „nu trebuie să ne jucăm cu focul”.



„Pentru mine este foarte clar: ne jucăm cu focul! periculos chiar. Rămâne doar întrebarea dacă ne vom reveni la rațiune sau vom scăpa chibritul aprins pe jos, de asta depinde viitorul acestei țări”.



Prima dată am fi retrogradați la junk, ceea ce am spus și mai sus.



„Costul de finanțare al României ar crește semnificativ, iar finanțarea s-ar obține din ce în ce mai dificil, pentru că am deveni un debitor riscant, cu riscuri în creștere în ceea ce privește capacitatea de rambursare”, spunea el.



• Ar însemna și presiuni pe curs, pentru că în timp ce unii finanțatori doar vor crește dobânzile la care accepta să împrumute România alții vor căuta să „fugă” de noi, vor căuta să își vândă repede deținerile actuale de active locale (inclusiv titluri de stat) și să își schimbe leii pe valută, pentru a investi în alte țâri cu perspective mai bune.

• Și asta nu pentru că sunt oameni răi, ci pentru că România ar deveni o țară riscantă, o țară sub-investment grade, deci nerecomandată investițiilor.



• Unii ar putea fi chiar forțați să își vândă activele și să iasă din România, pentru că reglementările prudențiale aplicabile le pot cere să investească doar în active cu rating minim „investment grade”, deci nu în România retrogradata (ne putem gândi la un fond de pensii din Europa de vest de exemplu).



„Mai trebuie și echilibru, pentru că (mai) mulți bani la pensii înseamnă (mai) puțini bani la educație, la sănătate, la autostrăzi și fără ele tinerii vor pleca în străinătate, rămânând întrebarea de unde vor veni acești bani dacă din contribuțiile tinerilor/celor apți de muncă nu? Și bătrânii merg la spital, și își vor nepoții sănătoși, educați și nu plecați în Spania. Iar sistemul public nu este un sistem cu acumulare, nu are bani puși deoparte pentru plata pensiilor din viitor (cum fac pensiile private) ci transfera contribuțiile angajaților actuali, lună de lună, pensionarilor actuali”, spunea el.



Aceste cheltuieli cu pensiile nu sunt precum cele pentru pandemie, adică le ai anul ăsta, poate și anul viitor, dar apoi dispar din buget. Pensiile nu mai pot fi reduse și, deci, rămâi cu aceste cheltuieli. Adică rămân pe deficitul structural. Ne permitem 40%? Ce a crescut anul acesta cu 40%: salariul, economia?



