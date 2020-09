Euro se apropie de 4,86 lei și nu sunt semne că se va opri acolo. De la începutul anului leul a pierdut 1,67% în fața euro, în timp ce forintul a marcat o depreciere de aproape 10% iar zlotul polonez de aproape 5%

Cum s-a mișcat leul in ultimii 2 ani si mai ales la ce sa ne asteptam in viitor

(sursa graficului: Raport BRD)





Tot de la începutul anului , față de francul elvețian leul s-a depreciat cu 2,01%, iar în fața dolarului american leul s-a apreciat cu 3,8% (un dolar valora în 3 ianuarie 2020 4,29 lei, iar astăzi el valorează 4,12 lei).







Potrivit prognozelor BRD, leul va încheia anul acesta la un curs de 4,87 unități în fața euro, pentru finalul anului viitor analiștii macro ai BRD vorbind de un curs de 4,97 lei pentru un euro. Cursul mediu va fi anul acesta de 4,84 lei/euro iar anul viitor va atinge 4,93 lei/euro. Cei mai mulți analiști din piață anticipează o mișcare controlată de depreciere a leului în acest an și în anul viitor, cele mai pesimiste voci vorbind de un nivel al euro de peste 5 lei, dar numărul acestor analiști este foarte mic.





Reamintesc cu această ocazie că în ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 95% dintre analiștii CFA România anticipeaza în cel mai recent sondaj o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9022, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,9582 (in conditiile in care anticipatiile individuale au variat intre 4,8500 si 5,1500).







Probabil că dacă Banca Centrală nu ar fi interbenit pentru a menține redusă volatilitatea leului, am fi văzut și la noi variații mai ample ale leului și titluri care mai de care mai ”breaking news”.





”După ce luni, la capătul unui ciclu scurt de depreciere, leul a coborât sub pragul aşa-zis psihologic de 4,85, reacţiile din piaţa publică n-au întârziat. Sintagma “minim istoric”, laitmotivul zilei, a făcut să crească brusc interesul pentru cotele pieţei valutare. Mai cu seamă că, după comunicatul de la ora 13 al Băncii Naţionale, când cursul de 4,8552 lei pentru un euro a devenit public, numeroşi comentatori au ţinut să sublinieze că luni 7 septembrie moneda noastră naţională a înregistrat cea mai mare depreciere din întregul an. Acestea au fost comentariile. Rostite ori scrise, desigur, sub imperiul impresiilor. Diferite însă de realitatea din piaţa banilor. Pentru că toată tevatura de luni a fost pornită de o depreciere a leului faţă de moneda unică de...0,1 la sută. Ceea ce, rotunjind cifrele, înseamnă zero depreciere. Or, pe marile pieţe ale schimburilor valutare, dominate de euro, dolari, franci elveţieni, yeni, lire sterline, o depreciere zilnică de 4-5 procente e considerată normală”, scrie aici Adrian Vasilescu , consilier de strategie al BNR.









Cotația medie a tranzacțiilor euro/leu calculată zilnic de Banca Centrală și publicată în fiecare zi la ora 13 a fost miercuri de 4,8590 lei pentru un euro. Fără discuție, este un nivel încă neîntâlnit al leului, dar o economie ca a noastră nu poate susține un leu puternic, cu atât mai mult cu cât avem parte de zgomot politic din belșug și de propuneri de legi economice făcute fără minime cunoștințe în domeniu care mai mult tulbură apele decât să le limpezească. Față de începutul anului, deprecierea leului față de euro este astăzi de 2,01%. În aceeași perioadă, forintul a pierdut 9,74% din puterea sa în fața euro, zlotul polonez s-a depreciat cu 4,7% iar coroana cehă cu 4,4%.