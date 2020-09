BCR primește începând de joi cereri pentru Noua Casă. Vezi cât vei avea rata, după calculele băncii

HotNews.ro a făcut simulări pe baza datelor existente pentru a afla care este salariul net de care are nevoie un cumpărător pentru a se încadra în noile condiții.Apoi, în calculele utilizate am folosit un DAE de 4,72%, ca medie a dobânzilor practicate în piață de principalii jucători. Există bănci care au dobânzi ușor mai mici așa cum sunt și bănci care utilizează un cost al banilor mai ridicat. Media este de circa 4,72%. De asemenea, am optat pentru varianta în care ratele rămân egale pe toată maturitatea împrumutului (mai există și varianta ratelor descrescătoare, dar am optat în calcule pentru varianta cu rate egale)Transformat în lei, valoarea apartamentului ar însemna circa 387.208 lei. Avansul de 15% reprezintă 58.081 lei (12.000 euro). Diferența de bani se ia prin credit, adică 329.126 lei. La o dobândă de 4.72%, rata lunară de plată este de 2121 lei. Ținând cont de gradul de îndatorare de 45%, nivelul salariului ar trebui să fie de 4713 lei net.Rata lunară coboară la 1870 lei, iar salariul minim acceptat este de 4155 lei netRata lunară ar urma să fie de circa 1710 lei, iar salariul net pentru a te putea încadra în program, de 3800 leiRata lunară va fi de 2386 lei. Venitul minim lunar necesar: 5302 lei (net)Rata lunară coboară la 2104 lei, iar salariul minim acceptat: 4675 lei (net)Rata lunară va fi de 1924 lei. Salariul net minim luat în calcul: 4275 lei.Rata lunară 2651 lei, iar venitul net minim necesar ar fi de 5891 leiRata lunară:2338 lei. Salariul net necesar pentru a te încadra trebuie să depășească 5195 lei.Rata lunară coboară la 2138 lei, cu un salariu net minim de 4751 lei.Rata lunară va fi de 3712 lei, iar venitul net minim necesar de 8248 leiRata lunară scade față de cazul precedent la 3273 lei, dar salariul net minim necesar rămâne ridicat: 7273 leiApartament la plafonul maxim de 140.000 euro, cu avans 15%, luat pe 30 de aniRata lunară de plată coboară la 2994 lei, iar salariul minim necesar trebuie să depășească 6653 leiÎn cazul creditelor de până la 70.000 euro, nivelul avansului ar urma să rămână la 5%. Asta înseamnă că la un apartament de de 70.000 euro luat pe 20 de ani, rata ar fi de 2074 lei (salariul minim acceptat de 4600 lei). Dacă împrumutul e luat pe 25 de ani rata ar fi de 1830 lei (la un venit minim net de 4066 lei), iar dacă împrumutul e accesat pe 30 de ani, rata coboară la 1673 lei (cu un venim minim acceptat de 3717 lei lunar).