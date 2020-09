​Business report: Clasamentul primelor 20 de bănci comerciale din România. Isărescu vrea să conteste la CCR definiția colaboratorului Securității. Nobelul și faptele, nu vorbe sunătoare. Nou regulament pentru grădinițe și școli

Experientele neplacute ale unui tanar care a incercat sa vanda un apartament ● Clasamentul primelor 20 de bănci comerciale din România ● România, campioană la fraudarea fondurilor europene în 2019. Cum fură românii banii UE ● Nou regulament pentru grădinițe și școli. Ce schimbări apar ● Eugen Rădulescu (BNR): Inflația negativă? Nu e nimic special, reducerea cererii în pandemie ● Nobelul și faptele, nu vorbe sunătoare ● Isărescu vrea să conteste la CCR definiția colaboratorului Securității ● Guntram Wolff, directorul Bruegel: Europa are capacitate, dar îi lipsesc spiritul antreprenorial și universitățile de top ● Guvernul a adoptat normele metodologice pentru programele IMM Leasing şi IMM Invest.





Experientele neplacute ale unui tanar care a incercat sa vanda un apartament. Vanzarea unui apartament pe vreme de pandemie s-a dovedit o adevarata corvoada, atat prin prisma experientei cu agentii imobiliari, cat si prin interactiunile avute cu potentialii cumparatori. Experientele de mai jos sunt descriese de un Andrei, un tanar din Constanta care a vrut sa vanda un apartament de doua camere, semidecomandat. Nu este important pretul cerut si nici ofertele primite, din acest motiv nu vor fi mentionate. Desi este pandemie, majoritatea celor care i-au trecut pragul nu poarta masca si nici nu se streseaza prea mult cu privire la respectul pentru bunurile altuia. "Foarte putini au fost cei care au intrebat daca sa se descalte sau nu la intrare. Multi au intrat ca-n padure. Iar curatenia si dezinfectarea apartamentului dupa fiecare zi iti ia cam o ora", spune vanzatorul, . Vanzarea unui apartament pe vreme de pandemie s-a dovedit o adevarata corvoada, atat prin prisma experientei cu agentii imobiliari, cat si prin interactiunile avute cu potentialii cumparatori. Experientele de mai jos sunt descriese de un Andrei, un tanar din Constanta care a vrut sa vanda un apartament de doua camere, semidecomandat. Nu este important pretul cerut si nici ofertele primite, din acest motiv nu vor fi mentionate. Desi este pandemie, majoritatea celor care i-au trecut pragul nu poarta masca si nici nu se streseaza prea mult cu privire la respectul pentru bunurile altuia. "Foarte putini au fost cei care au intrebat daca sa se descalte sau nu la intrare. Multi au intrat ca-n padure. Iar curatenia si dezinfectarea apartamentului dupa fiecare zi iti ia cam o ora", spune vanzatorul, citat de ziare.com

Prima parte a anului 2020 a fost una în care băncile au trebuit să se adapteze la noile condiţii de lucru cauzate de pandemie. Şi au făcut-o bine, chiar judecând şi privind numai prin prisma cifrelor bilanţiere. Una peste alta, activele au crescut ușor, ca și creditele și depozitele, în timp ce profitabilitatea a regresat uşor. Îmbucurător este faptul că în ansamblu sistemul se menține sănătos, cu o solvabilitate și lichiditate dătătoare de siguranță, în aceste vremuri tulburi. La nivel agregat, conform datelor publicate de BNR, activele celor 33 de instituții financiare au urcat foarte ușor, de la 518,4 miliarde lei la finele primului trimestru la 518,5 miliarde lei la finele celui de al doilea trimestru. Cu datele deja publicate de unele bănci și folosind metodologia proprie de estimare, am încercat să realizăm și un prim top 20 al băncilor, în funcție de nivelul activelor la 30 iunie 2020. În fapt sunt 21 de bănci întrucât diferenţa între ultimele două este foarte mică, din punct de vedere al estimărilor noastre şi ar fi în marja de eroare, scrie fineco24news.blogspot.com . România a fost campioană la fraudarea fondurilor europene în 2019, se arată în raportul întocmit de Oficiul European de Luptă Antifraudă și făcut public joi, 10 septembrie. Anul trecut, țara noastră a fost vizată de 11 investigații privind modul în care au fost folosite aceste fonduri. OLAF a soluţionat anul trecut 100 de dosare de fraudă cu fonduri europene la nivelul Uniunii Europene. Raportul arată că România a fost vizată în mai mult de o zecime din aceste dosare, respectiv în 11 investigaţii din cele 100. 9 din cele 11 dosare au fost soluţionate cu recomandări din partea organismului european. După România, pe locul 2, se află Italia, cu 9 investigații, Grecia, Polonia și Bulgaria – fiecare cu 7, potrivit libertatea.ro . O parte dintre regulile după care se vor organiza activitățile în unitățile de învățământ preuniversitar au fost modificate, printre noutăți numărându-se obligația ca acestea să dețină un website și eliminarea catedrelor și a comisiilor metodice. Toate aceste modificări se regăsesc într-un ordin al Ministerului Educației, publicat miercuri în Monitorul Oficial. În esență, Ordinul nr. 5.447/2020, care se aplică deja, înlocuiește Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar existent anterior. O primă schimbare adusă de acest ordin vizează elementele definitorii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar din țara noastră, prin introducerea în această categorie, alături de actul de înființare, codul de identitate fiscală ori ștampilă, domeniul web. Asta înseamnă că grădinițele și școlile din România vor fi obligată să aibă un website, scrie avocatnet.ro . Europa se pregătește de deflație Apariția inflației negative, comunicată ieri de Institutul Național de Statistică pentru luna august, nu e un fenomen izolat. Prețurile au scăzut în trimestrul al treilea în mai mulți ani de la criză încoace. Economistul Eugen Rădulescu, director al Direcţiei Stabilitate Financiară din BNR, a explicat cum s-a ajuns de această dată la fenomenul de scădere, cel puțin temporară a prețurilor din economie. Ieri a avut loc o întâlnire cheie a Băncii Centrale Europene, care caută soluții la amenințarea deflației, cel puțin în zona euro.“Nu e nimic special. Sunt scăderi sezoniere de prețuri la fructe și legume. Dacă nu greșesc, anul trecut NU a fost negativă inflația în august. Politica înțeleaptă a PSD! Așa că și efectul de bază a contat. Peste toate, vine și efectul de reducere a cererii în pandemie, care presează asupra prețurilor. Dar toate astea sunt temporare și impredictibile. Marea, gigantica noastră problemă [acum] este deficitul public”, ne-a declarat economistul Eugen Rădulescu. Prima inflație negativă trimestrială din ultimii 30 de ani a apărut în al treilea trimestru din 2011, în contextul efectelor post criză, pe o restrângere a consumului, scrie economica.net . Ce rost mai are Premiul Nobel pentru Pace dacă nu-l ia cine trebuie? Dar îl merită Trump, nominalizat recent să-l primească? Și cum se poate spori pacea într-o lume tot mai nesolidară cu dușmanii tiranilor?tim oare în ce lume trăim? Ne informează oare măcar presa apuseană cum trebuie, despre cum se configurează această lume dincolo de revoluția neomarxistă și neoiacobină din Statele Unite? Realizăm oare în ce măsură China își perpetuează, în tăcerea multora și supravegherea la sânge a propriei populații, și dezembrarea rezistenței prodemocratice din Hong Kong și genocidul antimusulman din vestul țării, amenințând tot mai acut pacea globală? Ne șochează genocidul creştinilor din Nigeria și alte zone ale Africii comis de extremiștii musulmani?, scrie Deutsche Welle . Guvernatorul Băncii Naționale, care se află în proces cu Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), instituție ce a cerut instanței să constate că a fost colaborator al Securității, intenționează să invoce o excepție de neconstituționalitate care vizează două articole din OUG 24/2008, principalul vizat fiind exact articolul care definește calitatea de colaborator al Securității. Acest lucru s-a mai întâmplat de două ori până acum, în 2008, când Dan Voiculescu a ridicat o excepție de neconstituționalitate pe acest articol și în 2012, când doi ofițeri de Securitate au adus în fața CCR definiția ”lucrătorului Securității”, dar Curtea a modificat-o pe cea a ”colaboratorului”. De fiecare dată, în urma deciziilor CCR, urmările pentru CNSAS și deconspirarea Securității au fost dintre cele mai serioase, declară Germina Nagâț, membră a Colegiului CNSAS, pentru Europa liberă . La ieșirea din criza care a pus la încercare întreaga economie mondială, Uniunea Europeană și statele sale au nevoie de susținerea surselor de competitivitate care să le păstreze „în cărțile” viitorului, mai ales în competiția cu SUA și China. Guntram Wolff, directorul think tank-ului european Bruegel, înșiră pentru CRONICILE Curs de guvernare atât atuurile, cât și lipsurile politicilor economice europene în competiția globală. Guntram Wolff oferă în mod regulat opinii și recomandări pentru ECOFIN (ședințele miniștrilor de finanțe din UE), Parlamentul European, Parlamentul german (Bundestag) și Parlamentul francez (Assemblée Nationale), iar cercetările sale se concentrează pe economia și guvernanța europeană, pe politica fiscală și monetară și pe finanțele globale, scrie cursdeguvernare.ro .Guvernul a adoptat, în şedinţa de joi, normele metologice pentru programele IMM Leasing şi IMM Invest România, în cazul celui din urmă fiind vorba despre implementarea unor modificări.Şeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă, a declarat că în şedinţa de joi au fost adoptate două hotărâri de Guvern importante pentru implementarea Planului naţional de investiţii şi relansare economică. "După adoptarea actelor normative primare pentru implementarea unor programe de sprijin în domeniul economic, în vederea facilitării accesului companiilor la lichidităţi în această perioadă, în acest moment au fost adoptate normele metodologice pentru două astfel de programe, respectiv programul IMM Leasing şi programul IMM Invest România", a afirmat el, scrie adevarul.ro.