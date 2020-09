Cum se vede IMM Invest prin ochii unui antreprenor? Din cauza pandemiei, cifra de afaceri este în scădere față de anul trecut, dar nu consider că vor apărea probleme majore în viitor

Material susținut de Banca Transilvania

După o experiență în domeniul transport și logistică mărfurilor de 3 ani ca și angajat al firmei tatălui meu , unde am învățat foarte multe lucruri pozitive și am observat și câteva pe care eu le-aș fi făcut altfel, am hotărât să îmi înființez propria firmă. A fost o provocare mare deoarece a fost înființată în 2011, după criza din 2008, pe o piață extrem de competitivă dar, cu multă muncă și determinare, cu timpul am reușit să ne diferențiem puțin de ceea ce oferea piața și să mergem pe un trend ascendent în fiecare an, crescând încet, dar sigur spre ceea ce visam să ajungem.Decizia de a aplica la programul IMM Invest a fost luată în luna martie, lună în care, deoarece noi lucrăm în proporție de 90% cu Italia, activitatea de transport a fost oprită din motive de siguranță în primul rând, apoi incertitudinea tranzitului prin Ungaria și Slovenia.Procesul de aprobare în sine nu a fost lung, având istoricul nostru în ceea ce înseamnă produse financiare, procedurile au fost destul de clare și simple, doar termenul de finalizare și semnare a fost extrem de lung, dar de înțeles în condițiile în care atât de multe firme au accesat acest produs.Relația noastră cu BT este foarte bună, personalul băncii cu care interacționăm noi este foarte prompt și gestionează orice situație într-un mod profesionist, de aceea și relația de aproape 10 ani împreună. Pentru accesarea IMM Invest , așa cum v-am spus, personalul băncii a fost prompt, agil și am reușit să facem dosarul împreună într-un timp foarte scurt.Noi am accesat doar linia de credit a programului în încercarea de a fi pregătiți pentru orice eventuală neîncasare datorată acestei crize sanitare care, pe câțiva din clienții nostrii, din domenii precum HoReCa, i-a pus într-o situație mai grea decât pe noi și pe care ne dorim să îi ajutăm în ce măsură putem cu termene mai lungi de plată, amânări sau eșalonări la plată.Ca recomandare, cu siguranță toți antreprenorii la rândul lor știu sau încearcă să gestioneze fiecare în parte situațiile atipice create de această criză, dar, fiind cel mai ieftin produs financiar scos pe piața din Romania, nu aș vedea vreun lucru negativ în a accesa acest program.De la începutul pandemiei noi am încercat să gestionăm cu calm totul, încercând să reacționăm la fiecare schimbare în cel mai pozitiv mod. Ca și consecință a pandemiei a avut de suferit cifra de afaceri care este în scădere față de anul trecut și unele încasări din partea unor firme care au ajuns în imposibilitate de plată. Acestea sunt cele mai importante urmări ale acestei crize.Pe viitor ne propunem în continuare creșterea și dezvoltarea firmei, dar într-un mod mult mai precaut decât până acum având în vedere situația actuala. Ne propunem deasemenea să fim alături de clienții noștri în orice nevoie suplimentară ar putea avea și împreună să trecem cu bine și peste această perioadă mai puțin fericită. Ca părere personală, nu consider că vor apărea probleme majore în viitor generate de criza sanitară. Suntem deja nevoiți și vom fi în continuare să găsim soluțiile optime de a merge mai departe chiar și cu această criză sanitară.