CEC Bank este a treia bancă ce anunță că pot fi accesate începând de azi creditele Noua Casă

La scurt timp după Raiffeisen Bank și BCR, CEC Bank a anunțat vineri că produsul Prima Casă este disponibil, la o dobândă de 1,9% (sub dobânda standard din piață de 2%) pentru cei care îşi încasează salariile prin CEC Bank. oferta "Noua Casă" a CEC Bank prevede o rată a dobânzii de 4,31% la lei (IRCC + marjă fixă de 1,9 puncte procentuale) în cazul celor care îşi încasează salariul prin CEC Bank. Practic, o familie în care fiecare dintre soţi încasează aproximativ salariul mediu pe economie (aproximativ 3.400 lei net/lună/persoană), fără alte rate, poate accesa un credit pe 25 de ani de 540.000 lei (aproximativ 111.000 euro). Rata lunară ar fi de 2.944 lei în cazul încasării salariilor prin CEC Bank, iar DAE de 4,39%, susţine CEC Bank.Pentru creditele "Noua Casă", CEC Bank nu percepe comisioane de analiză/acordare, nici comision de administrare, în schimb există un comision de gestiune aferent garanţiei de stat, de 0,40% din soldul garanţiei FNGCIMM, scrie Agerpres.Garanţia acordată de FNGCIMM acoperă 50% sau 60% din valoarea finanţării, în funcţie de tipul imobilului şi valoarea creditului.Creditele "Noua Casă" necesită un avans mai redus decât cele la creditele standard pentru locuinţe: 5% pentru locuinţele cu preţuri sub 70.000 de euro, faţă de 15% avansul în cazul creditelor standard. Nivelul avansului pentru creditele "Noua Casă" este de 15% în cazul locuinţelor cu valoare de peste 70.000 de euro.CEC Bank acordă credite "Noua Casă" şi românilor din străinătate, care au permis de muncă şi de şedere eliberate de autorităţile din statul respectiv.În urma modificărilor aduse prin programul guvernamental "Noua Casă", pot fi achiziţionate locuinţe noi (cu o vechime sub 5 ani) în valoare de până la 140.000 de euro sau locuinţe vechi (vechime de peste 5 ani) în valoare de până la 70.000 de euro.Statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, este unicul acţionar al CEC Bank, iar în luna noiembrie 2019, în urma acordului Comisiei Europene, capitalul băncii a fost majorat cu 940 milioane lei.