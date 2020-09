Business report: Opriți șpaga! Jocurile de noroc - interzise persoanelor ”indezirabile”. Jucătorii - identificați și arhivați. Cum pot cere părinții libere plătite pentru a sta cu copiii, începând de azi. Suedia ar putea fi prima țară fără bani cash

​Opriți șpaga! Ce datorează Astra Arad după ce, împotriva aranjamentului primăriei lui Firea, a câștigat licitația celor 100 de tramvaie ● Proiect: Jocurile de noroc - interzise persoanelor ”indezirabile” și ”autoexcluse”. Toți jucătorii - identificați și arhivați ● Sorin Ionita: Daca pierde Firea alegerile, in Primaria Bucuresti va fi lupta de gherila ● Când și cum pot cere părinții libere plătite pentru a sta cu copiii mici, începând de azi ● Cel mai mare pericol al acestei perioade nu e accelerarea datoriilor ci inflaţia ● Megaplanul de dezvoltare a infrastructurii – megaafacere pentru vecini: România trebuie să importe 1,8 milioane de tone de bitum ● Pentru marile bănci centrale ale lumii, deprecierea monedelor a devenit o cursă până la epuizare ● Suedia ar putea deveni prima țară fără bani cash. “Oamenii nu vor să atingă monede și bancnote” ● Andrei Pitiș. Nimic nu e imposibil. Cu condiția să crezi.





​Opriți șpaga! Ce datorează Astra Arad după ce, împotriva aranjamentului primăriei lui Firea, a câștigat licitația celor 100 de tramvaie. Pentru contractul de 160 de milioane de euro, patronul Astrei e dator efortului muncitorilor săi și societății românești, care a sancționat o licitație trucată. Atât! Nimeni altcineva nu poate pretinde nimic. Dar, ca mulți alți oameni de afaceri sau manageri de firme, ce poate face Valer Blidar e să înceteze să plătească presa ca să-l ajute și pe oricine altcineva, politicieni sau oameni ai serviciilor, care pretind că pot aranja achiziții publice! În licitația pentru cele 100 de tramvaie cumpărate de Primăria Bucureștiului “vicierea calculului punctajului”, cu expresia dureroasă a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, deschide o discuție interesantă. Când l-am întâlnit pe patronul Astrei, Valer Blidar era confuz și resemnat. Unul dintre cei mai vechi și unși cu toate alifiile antreprenori români din ultimele trei decenii, arădeanul vorbea, stins, despre protecția Gabrielei Firea, despre faptul că licitația e deja adjudecată înainte de încheiere și că nu se mai poate face nimic. O declinare pe șinele de tramvai a deziluziei populare: “În țara asta, domle, nu se schimbă nimic”. Din discuție, părea că răspunsul la întrebarea “Cine a decis?” era o combinație între primăria lui Firea, gașca de interese a lui Pandele, ofițeri din serviciile secrete române, obligații statale față de Turcia lui Erdogan și Sfântul Petru însuși. Cert e că patronul fabricii arădene nu mai credea că ceva poate fi întors, . Pentru contractul de 160 de milioane de euro, patronul Astrei e dator efortului muncitorilor săi și societății românești, care a sancționat o licitație trucată. Atât! Nimeni altcineva nu poate pretinde nimic. Dar, ca mulți alți oameni de afaceri sau manageri de firme, ce poate face Valer Blidar e să înceteze să plătească presa ca să-l ajute și pe oricine altcineva, politicieni sau oameni ai serviciilor, care pretind că pot aranja achiziții publice! În licitația pentru cele 100 de tramvaie cumpărate de Primăria Bucureștiului “vicierea calculului punctajului”, cu expresia dureroasă a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, deschide o discuție interesantă. Când l-am întâlnit pe patronul Astrei, Valer Blidar era confuz și resemnat. Unul dintre cei mai vechi și unși cu toate alifiile antreprenori români din ultimele trei decenii, arădeanul vorbea, stins, despre protecția Gabrielei Firea, despre faptul că licitația e deja adjudecată înainte de încheiere și că nu se mai poate face nimic. O declinare pe șinele de tramvai a deziluziei populare: “În țara asta, domle, nu se schimbă nimic”. Din discuție, părea că răspunsul la întrebarea “Cine a decis?” era o combinație între primăria lui Firea, gașca de interese a lui Pandele, ofițeri din serviciile secrete române, obligații statale față de Turcia lui Erdogan și Sfântul Petru însuși. Cert e că patronul fabricii arădene nu mai credea că ceva poate fi întors, scrie Cătălin Tolontan în Libertatea.

. Organizatorii de jocuri de noroc vor fi obligați să întocmească, în format electronic, baze de date referitoare la persoanele ”autoexcluse” și ”indezirabile”, cărora să le interzică accesul la astfel de activități, prevede un proiect legislativ inițiat de liderul deputaților PNL, Florin Roman. Potrivit proiectului, organizatorii jocurilor de noroc vor trebui să identifice toate persoanele care intră în sălile de jocuri de noroc și să arhiveze datele acestora timp de 5 ani. ”Jocul patologic de noroc este o afecțiune cu mult mai intâlnită decât putem noi să intuim și asta pentru ca sunt prea puțini cei care o privesc drept boală. Însă familiile în care cel puțin un membru suferă de această tulburare de control a impulsului știu sigur că jocul patologic de noroc afecteaza sever nu doar viatța persoanei dependente, ci și a celor din jurul ei”, afirmă Florin Roman, care mai arată că o astfel de dependență interferează cu capacitatea de muncă și cu relațiile sociale ale persoanei, scrie profit.ro Suntem in plina campanie electorala pentru alegerile locale, intr-un context fara precedent - criza provocata de COVID-19. Va afecta pandemia prezenta electoratului la urne, se va schimba configuratia politica in administratia locala? Sunt intrebari la care Sorin Ionita, analist politic, expert in politici publice si de dezvoltare locala, presedinte al Expert Forum, crede ca e complicat de raspuns. Cu toate acestea, daca Gabriela Firea, primarul PSD al Capitalei, va pierde alegerile, abia atunci problemele Bucurestiului vor fi puse pe masa, este de parere analistul intervievat de Ziare.com. Rezultatul alegerilor locale va arata trendul pentru alegerile parlamentare din decembrie. In context european, Sorin Ionita crede ca pandemia a relevat faptul ca liderii populisti sunt incapabili sa gestioneze crize reale. In politica europeana, spune Ionita, competenta liderilor revine in discursul public ca fiind esentiala, scrie ziare.com . Legislația apărută anul acesta dă posibilitatea părinților, în cazul închiderii temporare a școlilor, grădinițelor sau creșelor, să primească zile libere plătite pentru supravegherea copiilor. Autoritățile au venit cu două acte normative, o lege și o ordonanță, fiecare dintre ele stabilind acordarea de zile libere părinților în situația închiderii unităților de învățământ din cauze diferite. De aceea, în acest material prezentăm ce soluții au, începând din această săptămână, părinții care au copii în școli ce nu mai pot desfășura cursuri față în față și care sunt condițiile în care pot cere liberele pentru supravegherea acestora, scrie avocatnet.ro. . Coronocriza a fost cauzată, într-adevăr, atât de șocuri pe partea cererii, cât și de șocuri pe partea ofertei, iar impactul acestora asupra prețurilor, ratei șomajului, productivității și celorlate variabile macroeconomice este încă incert. Se poate totuși spune că o trăsătură comună a crizei din anii 2008-2009 și a celei provocate de pandemia COVID-19 este că principalii factori responsabili de gestionarea acestor situații au ajuns să fie conducătorii băncilor centrale, deși aceștia nu au o funcție electivă. Spre deosebire de criza economică din anii 1929-1933, când măsurile de contracarare au fost inițiate de politicienii aleși (exemplul cel mai cunoscut este cel al președintelui american F. D. Roosevelt), în cele două crize recente, nici un politician ales nu a încercat să explice populației măsurile pe care le-a luat în numele și interesul acesteia. În SUA și în zona euro, de exemplu, conducătorii băncilor centrale au devenit protagoniști de facto ai economiei, deoarece sistemele constituționale din aceste țări i-au împiedicat pe politicienii aleși să adopte deciziile necesare. În România, pentru ca guvernul să poată lua unele măsuri de compensare a efectelor epidemiei, președintele a trebuit să instituie starea de urgență, ceea ce a dat naștere la numeroase critici din partea adeversarilor săi politici, scrie fineco24news.blogspot.com . Marele plan de relansare a României pentru următorul deceniu pune în centrul investițiilor infrastructura de transport, cu o alocare de 60% din suma totală. Pe lângă banii din mecanismul european de relansare, mai există fondurile europene pentru infrastructură și banii din bugetul național. Cu cât planul de dezvoltare e mai amplu, cu atât importurile sunt mai mari: din necesarul actual de bitum asfaltic, România își produce doar 20%: tot necesarul pentru megaplanul de autostrăzi al viitorului deceniu va fi important de la vecini, potrivit cursdeguvernare.ro. . Noua armă a BCE în acest război valutar sunt cuvintele. Dolarul este în scădere de când COVID-19 a ajuns în Statele Unite, iar o schimbare de strategie în politica Rezervei Federale americane, care va tolera dobânzile mici mai mult timp pentru a stimula creşterea preţurilor, înseamnă că moneda americană va fi predispusă la deprecieri, spun analiştii. Iar acest lucru face bine celei mai mari economii a lumii. Economia SUA a beneficiat şi în criza anterioară de un dolar slab, care face exporturile mai ieftine pe pieţele internaţionale şi importurile mai scumpe, tot datorită Fed şi grabei acesteia de a-şi relaxa politicile. Astfel, economia americană şi-a revenit mai rapid decât altele, în special decât cea a zonei euro, din recesiune şi din colapsul financiar global, scrie zf.ro. . În Suedia banii reali ar putea deveni istorie, în condițiile în care pandemia de coronavirus a făcut ca plățile cash să fie pe cale de dispariție în foarte multe state, arată o analiză Bloomberg, citată de Mediafax. Astfel Suedia ar putea deveni prima țară din lume care nu va mai folosi bani cash. Stefan Ingves, guvernatorul Riksbank, a remarcat recent că unii tineri suedezi “habar nu au” cum arată banii reali, scrie sursa citată. Este un viitor care îi îngrijorează pe Ingves și pe alții, guvernatorul spunând că parlamentarii ar putea fi nevoiți să intervină înainte de a fi prea târziu. Nu a fost întotdeauna evident că lipsa de numerar ar putea deveni un risc, scrie Libertatea.ro. ”În principal, ne concentrăm pe planurile noastre de creștere organică și dorim să ajungem la o cotă de piață la 5% în următorii 4 ani", a declarat Gyula Fater, CEO OTP Bank România, bancă considerată până nu demult preferată în cursa pentru cumpărarea Garanti Bank România. Care este strategia de dezvoltare a băncii? Angajări şi noi sucursale, pe fondul restrângerii activităţii şi relaţionării fizice cu clienţii practicate de celelalte bănci, potrivit economica.net Asemenea picturii abstracte a lui Kandinski, pe care o admiră și pe care a studiat-o, Andrei Pitiș e un om a cărui substanță nu e mereu evidentă la prima vedere. E cunoscut mai ales drept creator al Vector Watch, un ceas inteligent care a intrigat lumea tehnologiei și a pus România pe o hartă globală. Vector a fost în 2017 vândut către Fitbit cu o sumă aproximativ egală cu valoarea investiției. E sau nu un succes? Andrei privește în altă parte pentru a răspunde la întrebare: către încrederea că se poate pe care Vector a adus-o pentru alți antreprenori, către ceea ce el însuși a învățat construind de la zero ceasul inteligent cu cea mai mare autonomie, fără să știe nimic despre ceasuri, către tehnologia românească patentată pe care a funcționat Vector… Ceea ce a făcut Andrei Pitiș – de la cofondarea Innovation Labs și a Tech Angels, până la Vector Watch și investițiile de azi prin Simple Capital, propria companie de investiții – pare a avea în spate o filozofie personală și un mare plan. Iar firul roșu este despre prosperitate și cum se creează ea: prosperitatea e o reponsabilitate personală, spune credința lui libertariană. Se naște făcând lucruri valoroase și rezolvând probleme pentru alți oameni și, în proces, creând valoare economică pentru tine însuți. Nu-i plac oamenii care discută toată ziua despre probleme asupra cărora n-au niciun control. ”E pierdere de vreme”. Trebuie să-ți asumi responsabilitatea pentru ceea ce crezi că poți rezolva, chiar dacă pare imposibil. Cu cât își asumă mai mulți, cu atât sunt mai mulți oameni bogați și fericiți în jur. Ceea ce e dezirabil și sănătos, scrie Andreea Roșca pe blogul personal