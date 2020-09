​Business report: ​​Grup infracţional organizat în Ministerul Transporturilor. Noua Casa: luati banii pana nu este respinsa legea! Cât cântăresc 5 luni de pandemie în povara finanțării datoriei. Cât de mare este devalorizarea cea mică

​Grup infracţional organizat în cadrul Ministerului Transporturilor ● Noua Casa, cursa contra cronometru. Luati banii pana nu este respinsa legea! ● Euro: de ce se apreciază, cât va mai continua ascensiunea, cine se teme de o monedă puternică, cine o vrea mai slabă ● Zborurile cu avionul în Europa vor scădea cu 55% în acest an comparativ cu 2019 ● Cât cântăresc (doar) 5 luni de pandemie în povara finanțării datoriei publice a următorului deceniu ● Faţetele cursului de schimb: sau cât de mare este devalorizarea cea mică.





Grup infracţional organizat în cadrul Ministerului Transporturilor. Să fii funcţionar la stat se dovedeşte a fi una dintre cele mai bănoase meserii, dacă analizăm raportul Direcţiei Corp Control şi Anticorupţie din cadrul Ministerului Transportului făcut cu privire la anumite aspecte din activitatea Direcţiei de Transport Rutier, Autorităţii Rutiere Române şi Regiei Autonome Registrul Auto Ro­mân, trei instituţii aflate în subordinea Direcţiei Generale de Transport Terestru. Din datele cuprinse în raportul înaintat către DGTT în 8 septembrie 2020 şi obţinut de Ziarul BURSA reiese că 107 angajaţi din cadrul celor trei instituţii au încălcat conştient, voit, normele de integritate privind funcţia publică şi au "jefuit" centrele de formare profesională, numai în perioada 1 ianuarie 2016 - 12 martie 2020, cu suma de 21.117.944 lei, adică 4.375.000 euro, venituri pe care le-au încasat ilegal, aşa cum se afirmă în raportul Direcţiei Corp Control şi Anticorupţie din cadrul Ministerului Transporturilor. Pe lângă banii respectivi primiţi pentru exercitarea unor atribuţii ce intrau, prin prisma legislaţiei, în sfera atribuţiei funcţiei publice deţinute şi remunerate de către stat, cei 107 funcţionari publici au mai primit în perioada respectivă şi salariile aferente. Adică un fel de trai neneacă, pe banii statului şi pe banii centrelor de formare profesională, a conducătorilor auto, instructorilor auto şi a managerilor de transport, scrie Bursa.ro

Programul Noua Casa a inceput de la 1 septembrie, dar deja se intrevad unele probleme, astfel ca, doritorii de credite garantate de stat trebuie sa duca o lupta contra cronometru. 15 banci s-au inscris in aceasta cursa pentru cei 1,6 miliarde de lei care au ramas neconsumati prin programul guvernamental. "Saptamana trecuta, FNGCIMM a semnat toate cele 15 conventii cu bancile respective, iar de pe 1 septembrie, bancile au inceput sa primeasca cereri pentru noul program Noua Casa. Practic, din aceasta saptamana, in sistemul FNGCIMM vor fi incarcate primele aplicatii de la institutiile financiare. Din informatiile noastre, volumul de dosare care se afla in prelucrare va depasi 1.000 de cereri", a declarat directorul general al FNGCIMM, Dumitru Nancu, potrivit ziare.com Aprecierea euro din ultimele luni este considerată de unii analişti un risc pentru revenirea economică a zonei euro. În presă şi pe pieţe se simt presiuni pentru intervenţii pentru stoparea ascensiunii. Însă există şi presiuni contrare. Puţini se hazardează să facă prognoze pentru cursul de schimb euro/dolar, mai ales în vremurile actuale caracterizate de incertitudini ridicate. În primul trimestru al acestui an, euro era în cădere, iar în toamna anului trecut, când economiile zonei euro erau captive în spirala unei mari încetiniri sincronizate, iar Brexitul trezea teamă, se vorbea chiar de ajungerea la paritate cu dolarul, scrie zf.ro . Revenirea călătoriilor cu avionul în Europa a intrat în marșarier, avertizează Eurocontrol, agenția care supervizează spațiul aerian european, transmite Bloomberg. Agenția a apreciat că eșecul coordonării între țări subminează încrederea pasagerilor și afectează o industrie vitală, scrie Agerpres. Eurocontrol a estimat luni că aproximativ șase milioane de zboruri cu avionul vor fi efectuate în acest an în Europa, cu 55% mai puține decât în 2019, și cu un milion mai puțin decât estima în luna aprilie, când flotele aeriene din întreaga lume erau blocate la sol. "Mergem în marșarier acum și acest lucru este îngrijorător pentru întreaga industrie", a declarat directorul general de la Eurocontrol, Eamonn Brennan, dând vina pe lipsa de coordonare între țări cu privire la reluarea zborurilor și pentru că au creat confuzie și au subminat încrederea pasagerilor, potrivit profit.ro . Datoria publică a României a urcat în iulie la 42,2% din PIB, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor Publice (MFP). Deși nivelul este sub ținta europeană de 60% din PIB, efectele creșterii datoriei se vor resimți în finanțele publice ale următorului deceniu, după cum rezultă din datele actualizate privind serviciul datoriei publice. Față de prognoza din ianuarie, statul ar urma să plătească rate de capital suplimentare de 53,5 miliarde de lei, precum și dobânzi și comisioane în plus de 16,8 miliarde de lei, potrivit calculelor cursdeguvernare.ro pe baza datelor MFP, scrie cursdeguvernare.ro . Săptămâna trecută am văzut multe ziare şi televiziuni transmiţând o serie de mesaje panicarde, referitoare la evoluţia cursului de schimb leu/euro. *Nou minim istoric pentru leu*, *moneda naţională a luat-o la vale şi nu se va mai opri* sunt doar două refrene des auzite, sub o formă sau alta, mai cu seamă la începutul săptămânii trecute. Şi, din păcate, nu a fost vorba numai de tabloide sau televiziuni de can-can, ci şi de nume serioase de prin presă. Ştiu, îmi vor spune unii: ştirea e ştire, dacă leul a crescut să nu o spun? Ba da, dragi colegi, dar atenţie la modul cum o faceţi şi la contextul acordat. Din păcate sau din fericire indicatorii macroeconomici formează o încrengătură de hăţişuri prin care greu răzbaţi către lumină dacă nu ai o brumă de educaţie/cultură economică. Din cea reală, nu doar parafată de o diplomă. Dar să lăsăm filosofia şi să trecem la fapte. Am luat, pentru exemplificare, cinci grafice privind evoluţia monedelor unor ţări în perioada septembrie 2008- septembrie 2020. Un interval care include o criză financiară majoră şi, sperăm cu toţii, cea mai rea parte a crizei sanitare. Sperăm să nu mai avem şi alte surprize neplăcute iar coronacriza să nu capete valenţe economico-financiare, scrie fineco24news.blogspot.com