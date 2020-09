Lucian Croitoru: „Ignoranța inevitabilă a noastră a tuturor”: argumentul lui Hayek pentru statul minimal

Pentru cei familiarizați cu teoria austriacă, și în mod particular cu cea a lui Hayek, faptul că există o diviziune a cunoașterii, rezultată la rândul ei din faptul că toți suntem în mod necesar ignoranți în ceea ce privește factorii de care depinde atingerea scopurilor noastre și a bunăstării este bine cunoascut, scrie Lucian Croitoru pe blogul personal.





Hayek explică această diviziune foarte clar în „The Constitution of Liberty”, în care utilizează expresia „ignoranța inevitabilă a noastră a tuturor” (în The Constitution of Liberty: The Definitive Edition, p. 80, în Ronald Hamowiy (ed.), The Collected Works of F. A. Hayek, Volume XVII, 2011).

Această diviziune a cunoașterii pune într-o lumină cât se poate de clară rolul libertății individuale în atingerea prosperității. Pentru a se adapta la realitatea în care ignoranța și incertitudinea sunt elemente constitutive, omul trebuie să fie liber să acționeze utilizându-și cunoașterea limitată referitor la „cele mai multe fapte particulare care determină acțiunea tuturor membrilor societății” (Hayek, 1993, „Law, Legislation and Liberty”, Vol. 1, p. 12).





Fiecare acțiune individuală, inițiată pe baza cunoașterii pe care fiecare o posedă și a legilor generale pentru atingerea scopurilor particulare individuale, devine parte a unui mecanism descentralizat de luare a deciziilor în societate: piața. Piața este singurul mecanism pe care omul îl cunoaște pentru a face față ignoranței și incertitudinii referitor la societate, a cărei evoluție nu poate fi dinainte cunoscută. Mai mult, acțiunile individuale coordonate de piață conduc la un beneficiu neintenționat pentru societate.

Totuși, pentru un număr mare de oameni, ignoranța nu pare să joace un rol în formularea concepțiilor despre societate. Pentru ei, nu numai că ignoranța nu este „necesară și iremediabilă”, cum este pentru Hayek („Law, Legislation and Liberty”, Vol. 1, p. 12) și în general pentru Școala Austriacă, ci dimpotrivă, după modelul legilor fizicii, poate fi învinsă prin cunoașterea rațională care poate fi folosită pentru a proiecta societatea și a o dirija către atingerea anumitor scopuri particulare.