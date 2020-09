Consultant: Toți ne întreabă cum va fi la anul: vor crește taxele? Va crește TVA? Se va introduce impozitul progresiv? Creșterea taxării ar fi o direcție în care nu trebuie să mergem

​”Ați văzut și ultima rectificare bugetară. Deficitul va fi foarte mare și toți se întreabă- cu sau fără alegeri- de unde luăm banii? Clienții noștri, dar și alți reprezentanți ai mediului de business ne întreabă ce părere avem: o să fie impozit progresiv la anul sau nu? O să se renunțe la scutirile acordate IT-iștilor? Va crește TVA sau nu? Cât de probabil e să se întâmple așa ceva și dacă da, când? Adevărul e că e nevoie de bani în plus”, a spus miercuri Alex Milcev, Liderul departamentului de Asistenţă fiscală şi Juridică al EY România.







Milcev a sugerat ca una din căile de obținere a banilor să fie reducerea gap-ului de TVA, unde România este din păcate lider european. ”Ați văzut că suntem în continuare țara cu gap-ul de TVA record. Undeva între un sfert și o treime din TVA nu se colectează, în funcție de metodologie. E clar că e o problemă serioasă asta. Dacă am prezolva această problemă, într-un an normal am ieși poate chiar pe excedent. Dacă am colecta tot TVA-ul. Asta e una din sursele de bani. Acum avem șansa rară, pe fondul pandemiei, să informatizăm serviciile ANAF. Proiecte care au lâncezit ani de zile, acum s-au realizat în timp record. Și mă refer inclusiv la ANAF! Guvernul care va fi instalat la anul poate rezolva într-un an-doi problema acestui gap de TVA”, consideră Milcev.





De asemenea, consultantul fiscal sugerează ca actualul sistem de impunere să rămână cu actualele cote, iar facilitățile (scutirile) acordate unor categorii profesionale să rămână în vigoare. ”Am văzut acele discuții în media, legate de creșterea taxelor. Să crească impozitul pe venit sau pe profit- taxele indirecte adică. Și dacă se anulează sau nu facilitățile existente. Părerea mea e că creșterea taxării ar fi o direcție în care nu trebuie să mergem. România nu cred că e pregătită pentru o trecere la impozitul progresiv. Sistemul e foarte complex, nu e doar o grilă cu 2-3 taxe și atât. Presupune un sistem informatic foarte stabil pentru că orice sistem progresiv e încărcat de un sistem de deduceri, scutiri și facilități pe care trebuie să le navighezi. În acest moment nu avem această capacitate și avem și altele de făcut. Cota unică a servit foarte bine și nu e cazul ca în plină criză să creștem taxe. Legat de facilități, cred că renunțarea la scutirea IT-iștilor ar știrbi din competitivitatea acestui sector”, a mai spus Alex Milcev.