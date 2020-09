​Business report: Poveștile „primarilor lui Dragnea” care au plecat spre „banii lui Orban”. Cele mai bune 10 oferte de credite imobiliare. Manolea: obișnuiți cu ideea de semnătură clasică, am uitat de unde a pornit nevoia de a semna

​​​Nu vă încadraţi la Programul Noua Casă? Iată cele mai bune 10 oferte de credite imobiliare la ora actuală ●Renault a dat în judecată un client din România, după ce îl despăgubise pentru că i-a vândut o mașină cu motor prost ● Poveștile „primarilor lui Dragnea” care au plecat spre „banii lui Orban” ● Bogdan Manolea: Suntem atât de obișnuiți cu ideea de semnătură clasică, încât am uitat de unde a pornit nevoia de a semna ● Dan Pascariu: De-a lungul celor trei decenii, BNR a ţinut locul guvernelor astfel încât România să nu colapseze ● Cât de importantă e independența băncii centrale în reducerea riscului sistemic? Câteva observații empirice ● Compania aeriană australiană Qantas a vândut în numai 10 minute toate biletele pentru un ”zbor către nicăieri” ● Toate şedinţele CA al BNR se desfăşoară online pe o rețea internă securizată a BNR ● Alarmă în Indexul BM: Copiii români nu vor atinge decât 58% din potențialul lor de productivitate.





Nu vă încadraţi la Programul Noua Casă? Iată cele mai bune 10 oferte de credite imobiliare la ora actuală. Zilele acestea se tot discută de plafoane şi lansări în ceea ce priveşte programul guvernamental Noua Casă. Garanţia acordată de stat prin FNGCIMM face ca acest tip de credit să fie cel mai atractiv, atât din punct de vedere al ratei dobânzii cât şi din punct de vedere al totalului de plată. În plus nici diferenţa de avans nu e de lepădat. Nu ştiu în funcţie de ce anume alegeţi dvs un credit: eu unul am ca şi criteriu principal suma totală pe care o rambursez: principalul plus dobânda plus comisioanele. Nu mă prea interesează când plătesc aceste comisioane, dacă sunt în rată sau le plătesc la început. Evident, aplic acest criteriu în cazul ofertelor bancare pentru care mă calific! Şi dacă tot a scris toată lumea (şi eu) despre ofertele de credit Noua Casă, am zis că ar fi cazul să ne uităm şi care ar fi cele mai bune oferte de credit ipotecar clasic. Cel mai la îndemână a fost să apelez la portalul Conso.ro. Exemplul pentru care am vrut să fac comparaţia ar fi un credit de casă de 250000 de lei acordat pe o perioadă de 20 de ani, .

Alarmă în Indexul BM: Copiii români nu vor atinge decât 58% din potențialul lor de productivitate. În medie, un copil născut acum în România va atinge doar jumătate din potențialul unui adult cu stare de sănătate bună și complet educat, atrage atenția Banca Mondială în Indexul Capitalului Uman (HCI) 2020.

. Alianța Renault-Nissan a dat în judecată un client din Galați pe care anul trecut l-a despăgubit, din cauză că mașina pe care acesta o cumpărase avea probleme mari la motor. Este vorba de motorul de 1,2 litri TCe, care este instalat pe 600.000 de mașini la nivel european și are probleme de fiabilitate. Miza este uriașă, iar grupul auto face tot posibilul pentru a evita o campanie de despăgubire. Una dintre acțiuni este să-i oblige pe cei care au fost despăgubiți să semneze o clauză de confidențialitate. Cine vorbește este chemat la tribunal. Grupul auto are de câțiva ani probleme în toată Europa cu mașinile dotate cu acest motor, iar situația a fost descrisă atât în presa din România, cât și în Franța, Belgia sau Marea Britanie. În esență, aceste autoturisme au probleme cu consumul de ulei, iar motoarele nu sunt fiabile și ajung des în service, scrie Libertatea.ro . Mai mulți primari PSD din Teleorman, fieful fostului lider Liviu Dragnea, candidează la alegerile locale sub sigla PNL. Migrația politică a devenit o temă națională în campania pentru alegerile locale, după ce culoarea politică a multor candidați s-a schimbat peste noapte. Europa Liberă a stat de vorbă cu primarii PSD din Teleorman care vor să lase în spate imaginea de „oamenii lui Dragnea” pentru a se metamorfoza în liberali. Resortul din spatele acestor transferuri politice este banul, sursa de finanțare. Primarii sunt receptivi cât timp partidul pe care îl reprezintă poate ajuta comunitățile pe care le conduc. Județul Teleorman are o populație ce depășește 360.000 de suflete și se numără printre cele mai sărace județe ale României. A fost condus aproape douăzeci de ani cu mână de fier de Liviu Dragnea, fost președinte al Consiliului Județean, ministru al Dezvoltării, vicepremier și președinte al PSD. La alegerile din 2016, partidul condus de Liviu Dragnea a reușit performanța să câștige 64 din totalul celor 97 de primării din județ, scrie Europa Libera . În lumea reală, ideea de semnătură e un concept pe care toată lumea îl ințelege din instinct. Probabil că, dacă întrebi 10 oameni pe stradă, toți 10 îți vor spune că o semnătură e urma pixului pe o foaie de hârtie. Ca să fie mai greu de falsificat, nevoia ne-a învățat, în trecut, să facem aceste semnături în moduri cat mai alambicate, cât mai greu de replicat de alții. Astăzi, când nevoia de semnătură s-a mutat în mediul online, avem nevoie să regândim întregul concept, fără a uita, însă, de unde am plecat la începuturi. L-am invitat pe Bogdan Manolea să ne spună câteva lucruri despre modul în care ar trebui să se petreacă digitalizarea relației dintre cetățean și stat. Deși declară constant că nu e nici jurnalist și nici avocat, Bogdan este unul dintre specialiștii cei mai cunoscuți din România, atunci când vine vorba despre legislația din zona de internet și tehnologie. A pornit, începând cu 2001, blogul Legi-Internet.ro (resursa cea mai citata în România, atunci când vine vorba despre legislatia dedicată zonei de internet), a participat la nenumărate dezbateri legislative, conferințe si grupuri de lucru ce vizează acest domeniu, scrie avocatnet.ro . „E greu de spus dacă 30 de ani în funcţia de guvernator nu este mult, dar mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi venit altcineva. Mugur Isărescu a ţinut piept multor influenţe şi decizii politice şi nu ştiu dacă altcineva făcea acest lucru“. Pentru generaţiile de astăzi, unde cu două salarii medii pe economie (700 de euro este salariul mediu) o familie îşi poate permite să-şi cumpere fără probleme un aparta­ment plătind o dobândă de 4% pe an la lei, este imposibil de imaginat cum a fost în anii ‘90. Cu o inflaţie de 200-300% pe an, cu un curs valutar al dolarului care se dubla de la an la an, cu un salariu mediu care a oscilat între 65-120 de dolari, cu dobânzi la credite de 150%, nici nu se punea problema accesării unor credite imobiliare, aşa că singura şansă pentru tineri de a avea propria locuinţă era moştenirea, când mureau bunicii, dacă nu chiar părinţii, scrie ZF.ro . Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut o poziție critică față de guvernatorul Rezervei Federale, Jerome Powell, cerându-i în repetate rânduri micșorarea ratei de politică monetară, opinând că economia americană decelerează din cauza ratei situate la un nivel prea ridicat. Acesta din urmă a și făcut declarații între 10 și 11 iulie 2019 în fața Congresului american și a Comitetului Bancar al Senatului asupra deciziilor de a menține neschimbată rata de politică monetară încă din decembrie 2018, în condițiile temerilor investitorilor în legătură cu escaladarea conflictului comercial Statele Unite-China, a ratei inflației care se situa la niveluri scăzute și a încetinirii creșterii economiei globale. Trump, care va candida pentru un nou mandat prezidențial în noiembrie anul acesta, a avut o atitudine caustică față de Rezerva Federală încă din timpul campaniei prezidențiale din 2016, încălcând precedentul și înlocuind-o pe Janet Yellen cu Jerome Powell după primul său mandat, potrivit project-e.ro . Compania aeriană Qantas a vândut joi în numai 10 minute toate locurile pentru un ”zbor către nicăieri”, care pe 10 octombrie va survola unele dintre principalele atracţii turistice ale Australiei, o modalitate prin care această companie încearcă să compenseze din pierderea veniturilor provocată de restricţiile de călătorie în contextul pandemiei de COVID-19, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres. Acest zbor, care va fi efectuat cu un avion Boeing 787 ce va decola de la Sydney, va survola muntele de granit roşu Uluru, insulele Whitsundays şi Marea Barieră de Corali, avionul urmând să aterizeze tot la Sydney după şapte ore de călătorie. Biletele, cu preţuri cuprinse între 572 şi 2.754 de dolari (486 – 2.341 de euro), s-au vândut în zece minute, acest zbor fiind ”probabil cel mai rapid vândut în istoria Qantas”, potrivit unui reprezentant al companiei, citat de financialintelligence.ro. . "Toate şedinţele Consiliului de Administraţie al BNR care au avut loc de la începerea pandemiei şi până în prezent nu s-au desfăşurat direct, ci pe o reţea internă a BNR cu o conexiune separată pentru fiecare persoană implicată", a declarat Dan Suciu, directorul direcţiei comunicare din banca centrală, care a spus că fiecare conexiune a fost perfect securizată.De la începutul pandemiei şi până în prezent, majoritatea întalnirilor care au condus la aprobarea raportului asupra inflaţiei, a raportului de sustenabilitate şi a altor reuniuni ale liderilor sau directorilor de direcţii din BNR s-au ţinut online, după cum spune Mugur Tolici, directorul de resurse umane al BNR. Acesta a arătat în cadrul unei videoconferinţe de specialitate că multe dintre activităţile băncii centrale s-au schimbat în ultima perioadă ca urmare a declanşării pandemiei Covid 19. Astfel, urmând direcţiile trasate de celelalte bănci centrale din Uniunea Europeană, circa 90-95% din documentele intrate în BNR au fost online. Asta, în condiţiile în care, majoritatea solicitărilor, cererilor, depunerilor de acte se făceau până în luna martie a acestui an, fizic, la Registratura BNR, scrie economica.net