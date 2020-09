UPDATE Piețele financiare au încorporat rezultatul votului de duminică. Bursa a deschis pe verde, cursul leului s-a apreciat

​Fiind alegeri locale, rezultatul acestora influențează mai puțin piețele financiare decât o fac cele parlamentare, explică pentru HotNews.ro Adrian Codirlașu, președintele CFA Society. ​”Alegerile locale au impact asupra comunitatilor locale. Prin urmare, rezultatele acestora au impact redus asupra politicii economice generale, care depinde de decizii luate la nivel central. Singurul canal de transmisie catre pietele financiare ar fi prin intermediul anticipatiilor, avand in vederea apropierea alegerilor parlamentare”, spune Codirlașu. ”Nu ne asteptam la vreo reactie pe piata valutara si cea e titlurilor de stat in urma alegerilor locale avand in vedere ca rezultatul acestora pare sa fi fost in linie cu sondajele disponibile public in perioada electorala”, crede și economistul șef al BCR, Ciprian Dascălu.







”In masura in care, rezultatul alegerilor locale modifica anticipatiile pentru alegerile parlamentare, si implicit pentru politica economica a noului guvern, atunci ar fi putut avea efecte asupra parametrilor pietelor financiare”, a mai adăugat pentru HotNews președintele CFA Society.





Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere şedinţa de luni, iar rulajul se cifra la 2,35 milioane de lei (483.327 euro), după 30 de minute de la debutul tranzacţiilor, notează Agerpres. Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 17 companii, înregistra o apreciere de 0,44%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 37 de acţiuni de la BVB, era în urcare cu 0,42%.



Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a consemnat un avans de 0,44%, reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK s-a apreciat cu 0,52%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, consemna un avans de 0,33%.





Pe piața valutară, în jurul orei 13, media tranzacțiilor pe perechea euro/leu era de 4,8705, potrivit datelor publicate de Banca Națională, în ușoară apreciere față de finalul săptămânii trecute.