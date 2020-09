Cum te poți îmbogăți renunțând la vicii, folosind a 8-a minune a lumii. Cazul dependentului de tutun, alcool și băuturi carbogazoase

Renunțarea la fumat

Mai puțin alcool, mai multe investiții

Fără băuturi carbogazoase cu zahăr

În acest sens am pregătit câteva scenarii, dar nu sunt incluse comisioane și taxe. Calculele de mai jos sunt făcute cu ajutorul unor calculatoare online pentru dobânda compusă (am folosit și unul în Excel), iar rezultatele sunt similare. E principiul acumulării dobânzii la dobândă. Am luat în considerare un termen scurt de 5 ani, doar pentru a ne face o idee.O persoană consumă 20,5 lei pe un pachet de țigări pe zi. Ar însemna 7.482 lei/an. Dacă nu i-ar mai da pe țigări și i-ar pune deoparte, fiind strânsă o sumă așa de mare, s-ar gândi să-i plaseze undeva: poate într-un depozit, într-un fond de investiții cu expunere pe piața de capital sau poate direct pe bursă, titluri de stat și altele. Bineînțeles, posibilitățile sunt multe.Presupunând că merge pe o variantă sigură, un cont de economii la bancă, acolo dobânzile sunt între 1-2%, pe piața de capital, depinde de investiții, dar poate urca mult mai sus, iar prin fonduri de investiții la fel.Să presupunem că după ce a văzut că a strâns așa de mulți bani, a ajuns la concluzia că poate economisi lunar.Asadar, mergând pe această idee, să spunem că lunar, timp de 5 ani, mai investește echivalentul a 615 lei/lună (adică suma pachetelor de țigări). Folosind dobânda compusă, suma rezultată este de 46.666 lei.La titluri de stat, precum cele Tezaur, am vazut dobânzi la 5 ani, pe lei, de 4,75%/an. Din păcate nu se pot capitaliza sumele respective, nici nu știm dacă și când se vor mai lansa (de exemplu a dispărut emisiunea pe 5 ani în septembrie). Dar presupunând că s-ar putea capitaliza, atunci suma strânsă ar fi, după 5 ani, de circa 50.000 lei.Pe piața românească de capital prima dată am decis să ne uităm mai întâi la BET-TR, pentru că aici sunt incluse și dividendele (presupunând că a investit direct pe bursă). Randamentul anual din 2015 până acum ar fi de aproximativ 16%.Ar însemna, pe cifrele de mai sus, dacă s-ar menține această rată, ca după 5 ani suma să fie de circa 66.000 lei.Totuși, poate unele persoane merg pe zona fondurilor de investiții care reflectă indicele principal BET. Dacă ne uităm la acest indice, în ultimii 5 ani randamentul anual (ca medie) e de circa 5%.Suma finală ar fi de 50.300 lei.O persoană să spunem că dă cam 40 lei pe alcool pe săptămână. Să presupunem că sunt 2 sticle de vin de 20 lei fiecare sau poate o sticlă de tărie în jurul acestei valori. Deci pe an ar fi vorba de 2.080 lei.Pe aceeași idee ca la fumat, să presupunem că decide să renunțe la alcool. După primul an vede suma rezultată mai sus și decide să-i economisească în diferite instrumente. La fel, lunar decide să pună banii în instrumente financiare, adică în jur de 160 lei/lună.Pentru că deja ne-am familiarizat cu exemplele de la țigări, mai jos scenariile sunt pe scurt.Presupunând că timp de 5 ani ar pune bani într-un cont de economii, pe lângă suma inițială, la un randament de 2% anual, mai pune cei 160 lei/lună.După 5 ani suma totală se ridică la 12.288 lei.După 5 ani, la o dobândă de 4,75%/an, dacă s-ar capitaliza, suma totală ar fi de 13.162 lei.Luând în calcul BET-TR (în aceleași condiții ca la țigări), suma finală după 5 ani ar fi de 17.572 lei.Pe BET, presupunând că vorbim de fonduri de investiții care reflectă acest indice, suma finală, după 5 ani) ar fi de 13.263 lei.Să presupunem că o persoană consumă circa 15 lei pe săptămână pe băuturi carbogazoase bogate în zahăr. Decide să renunțe la ele din diferite motive. Constată că după un an a făcut o economie de 780 lei. Lunar ar începe să pună acolo 60 lei (continuăm ideea din scenariile de mai sus).După 5 ani la 2%/an s-ar strânge: 4.600 leiPresupunând că va reinvesti câștigul la același randament, după cei 5 ani (în condițiile menționate la celelalte exemple): 4.936 lei.BET-TR, după 5 ani: 6.600 lei.BET (incluzând fonduri de investiții): 5.000 lei*În legătură cu bursa trebuie făcute câteva precizări. Randamentele sunt medii. Nu înseamnă că în unii ani nu se duce bursa în jos. Din câștig poți trece pe pierdere. De asemenea, nu înseamnă că se păstrează aceste randamente. E doar nu calcul ipotetic bazat pe câștigul anterior. Există un anumit risc și trebuie avut în vedere.(nu intră mai sus și taxele precum impozit pe venit sau comisioane)