Playboy revine pe bursă după o absență de aproape 10 ani

Fuziunea cu Mountain Crest Acquisition Corp are loc la nouă ani după ce Playboy a devenit companie privată, în urma unei afaceri încheiată de fondatorul Hugh Hefner și firma de capital privat Rizvi Traverse Management. Ca parte a tranzacției, Mountain Crest va vinde 50 milioane dolari din acțiunile comune investitorilor instituționali.Acțiunile Mountain Crest au crescut cu aproximativ 2% în primele tranzacții ale zilei. Luna trecută, Reuters a raportat planurile Playboy de a deveni public. După încheierea tranzacției, care ar trebui să aibă loc în primul trimestru al anului 2021, compania combinată va fi condusă de directorul executiv al Playboy, Ben Kohn, și va fi listată pe Nasdaq sub simbolul „PLBY”.Mountain Crest Acquisition este o companie de achiziții cu scop special (SPAC), care utilizează capitalul strâns printr-o ofertă publică inițială pentru a cumpăra o companie privată, de obicei în termen de doi ani. Investitorii nu sunt anunțați în prealabil ce va cumpăra SPAC. Mountain Crest a strâns 50 de milioane de dolari într-o ofertă publică inițială la începutul acestui an.După privatizare, vânzările revistei Playboy au scăzut și mai mult. Pandemia a agravat provocările, determinând Playboy să oprească tipărirea revistei la începutul acestui an, încheind o perioadă de aproape șapte decenii de prezență la chioșcurile de ziare, care a început în 1953 cu un număr cu Marilyn Monroe.Compania s-a extins dincolo de afacerile sale media pentru a se remodela ca marcă de stil de viață.