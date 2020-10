​Business report: Cum a chemat Isărescu băncile străine și le-a spus că e nevoie de bani. Arogantele lui Dan Sova. Noi reguli în căminele studenţeşti

​Gheţea: Când România era în colaps, Isărescu a chemat băncile străine şi le-a spus că e nevoie de bani: În câteva minute s-au strâns 105 mil. dolari ● Arogantele lui Dan Sova. Fostul ministru vrea sa i se plateasca salariul de conferentiar universitar pentru perioada petrecută la Jilava ● Dan Suciu:"IRCC a fost o decizie neinspirată, nepotrivită, luată mai degrabă politic ● Florin Cîțu: Termenul de plată pentru obligațiile fiscale nu va fi prelungit după 25 octombrie ● Majorarea pensiilor cu 40% va crește gradul de inegalitate ● Noi reguli în căminele studenţeşti ● Statul francez a strâns 2,8 miliarde de euro din vânzarea de frecvenţe 5G ● În cifre reci, bugetul național este un dezastru● BERD se aşteaptă ca PIB-ul României să scadă cu 5% în 2020.







30 de ani de sistem bancar în România. Radu Gheţea: În 1998/1999, când eram în colaps, fără finanţare externă şi toţi se aşteptau ca România să intre în încetare de plăţi, guvernatorul Isărescu a chemat băncile străine de pe piaţă şi le-a spus că BNR are nevoie de bani, că trebuie să susţină această ţară în care vor să facă business. În câteva minute s-au strâns 105 mil. dolari. Fiecare a spus: Eu vin cu 5 mil. dolari, eu dau 10 mil. dolari, eu vin cu 20 mil. dolari. Nimeni de la masă nu a spus nu. Apoi, BNR a avut nevoie de 160 mil. dolari şi imediat s-au subscris 200 mil. dolari. Aşa s-a trecut acea perioadă critică, scrie ZF.ro

Majorarea pensiilor cu 40% va crește gradul de inegalitate. De ce promisiunile populiste ale politicienilor nu vor rezolva problemele cu care se confruntă pensionarii. Ce soluții avem . Printr-o mișcare sincronizată, astfel încât să fie cât mai apropiată de alegerile locale, pentru a „stimula" în mod clasic pătura pensionarilor, majoritatea parlamentară actuală (în principal PSD, ALDE, UDMR) a votat amendarea rectificării bugetare, astfel încât pensiile să fie majorate cu procentul de 40% aprobat covârșitor de Parlament in 2019, în loc de 14%, realizat de guvernul actual la începutul lunii septembrie. În primul rând, impactul bugetar este covârșitor, fapt subliniat în mod repetat de diverși analiști reputați, de către BNR, de diverse asociații profesionale și ONG-uri, de către agențiile de rating, Comisia Europeană și va avea ca efecte probabile: dificultăți în ceea ce privește finanțarea deficitului bugetar, explozia datoriei totale/PIB, retrogradarea rating-ului suveran al României, de către agențiile de rating, un posibil program de asistență cu FMI, deprecierea monedei naționale, majorarea dobânzilor pe piața internă (inclusiv ROBOR și IRCC), majorarea taxelor indirecte (TVA), scrie project-e.ro.





Noi reguli în căminele studenţeşti: Camere locuite doar de două persoane sau studenți din aceeași grupă, evitarea aglomerării și acces prin rotație în spații comune. Căminele studenţeşti vor trebui să fie dezinfectate zilnic, grupurile sanitare comune dotate cu săpun lichid, în timp ce camerele de studenţi vor putea fi locuite doar de două persoane sau studenţi din aceeaşi grupă, potrivit prevederilor stipulate într-un ordin publicat pe 30 septembrie în Monitorul Oficial, intrat în vigoare tot de la această dată. Ordinul nr. 5.487/1.494/2020, semnat de Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, privind măsurile de organizare a unităţilor de învăţământ universitar prezintă şi protocolul de funcţionare a căminelor studenţeşti pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul COVID-19. Principalele prevederi ale ordinului referitoare la organizarea căminelor studenţeşti prevăd faptul că o cameră de cămin va fi locuită doar de doi studenţi, cu o distanţă de minimum 1 metru între paturi, iar dacă numărul de solicitări de cazare este mare, acestea vor fi ocupate de studenţi din aceeaşi grupă de studiu, scrie avocatnet.ro

Căminele studenţeşti vor trebui să fie dezinfectate zilnic, grupurile sanitare comune dotate cu săpun lichid, în timp ce camerele de studenţi vor putea fi locuite doar de două persoane sau studenţi din aceeaşi grupă, potrivit prevederilor stipulate într-un ordin publicat pe 30 septembrie în Monitorul Oficial, intrat în vigoare tot de la această dată. Ordinul nr. 5.487/1.494/2020, semnat de Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, privind măsurile de organizare a unităţilor de învăţământ universitar prezintă şi protocolul de funcţionare a căminelor studenţeşti pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul COVID-19. Principalele prevederi ale ordinului referitoare la organizarea căminelor studenţeşti prevăd faptul că o cameră de cămin va fi locuită doar de doi studenţi, cu o distanţă de minimum 1 metru între paturi, iar dacă numărul de solicitări de cazare este mare, acestea vor fi ocupate de studenţi din aceeaşi grupă de studiu, scrie avocatnet.ro

În cifre reci, bugetul național este un dezastru. Veniturile fiscale sunt în scădere și au pierdut contactul cu cheltuielile. Optimismul afișat de ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, pălește în fața cifrelor reci, neîncălzite de comunicatele guvernamentale. Bugetul României a fost mâncat serios de boala COVID și arată cum rar se poate mai rău. Cifrele arată că este puternic dezechilibrat în acest moment. Scăderea veniturilor, în ansamblu, este însoțită de cheltuieli crescute accelerat la toate capitolele.După 8 luni scurse din 2020, după stările de urgență și de alertă date de guvern prin ordonanțe militare, veniturile statului din profiturile realizate de companii au scăzut cu nu mai puțin de 14,6%, oglindind, practic, scăderea suferită de economia reală. Scăderile sunt față de aceeași perioadă a anului trecut. Nu întâmplător, același procent de scădere e consemnat și în dreptul veniturilor statului din TVA (-14,9%). TVA este a doua cea mai importantă sursă de venituri pentru bugetul general consolidat. Ocupând circa 17% din totalul veniturilor statului din economie, scrie economica.net





BERD se aşteaptă ca PIB-ul României să scadă cu 5% în 2020. Revenirea din 2021 nu va acoperi pierderile. După o creștere robustă de 4,1% în 2019, România se va confrunta cu o recesiune serioasă în 2020. Consumul mai mic și scăderea exporturilor sunt factorii principali care vor conduce la acest lucru. Starea de urgenţă şi cea de necesitate afectează grav călătoriile, activitatea economică și consumatorii și zdruncină serios sentimentul de încredere în economie. Starea de urgenţă a afectat puternic consumul persoanelor private: vânzările cu amănuntul au scăzut cu aproape o cincime în aprilie, de la an la an, deși o oarecare recuperare a avut loc în următoarele luni. Producţia industrială s-a prăbușit în aprilie cu aproape 40% (raportare an la an), determinând şi o scădere a exporturilor de bunuri. PIB a scăzut cu 3,9% față de anul anterior în prima jumătate a anului2020, consumul privat a coborât cu 5% iar exporturile cu 15%. Rata șomajului a urcat la 5,4% în iulie 2020 (în creștere de la 3,7% în ianuarie 2020). Probabil vor urma pierderi suplimentare de locuri de muncă în lunile următoare, pe măsură ce scheme de sprijin guvernamental vor fi eliminate treptat, scrie fineco24news.blogspot.com

După o creștere robustă de 4,1% în 2019, România se va confrunta cu o recesiune serioasă în 2020. Consumul mai mic și scăderea exporturilor sunt factorii principali care vor conduce la acest lucru. Starea de urgenţă şi cea de necesitate afectează grav călătoriile, activitatea economică și consumatorii și zdruncină serios sentimentul de încredere în economie. Starea de urgenţă a afectat puternic consumul persoanelor private: vânzările cu amănuntul au scăzut cu aproape o cincime în aprilie, de la an la an, deși o oarecare recuperare a avut loc în următoarele luni. Producţia industrială s-a prăbușit în aprilie cu aproape 40% (raportare an la an), determinând şi o scădere a exporturilor de bunuri. PIB a scăzut cu 3,9% față de anul anterior în prima jumătate a anului2020, consumul privat a coborât cu 5% iar exporturile cu 15%. Rata șomajului a urcat la 5,4% în iulie 2020 (în creștere de la 3,7% în ianuarie 2020). Probabil vor urma pierderi suplimentare de locuri de muncă în lunile următoare, pe măsură ce scheme de sprijin guvernamental vor fi eliminate treptat, scrie fineco24news.blogspot.com

. Fostul ministru al Transporturilor, Dan Sova (47 de ani), a deschis un proces inedit in instantele din Bucuresti. El a chemat in judecata Universitatea Bucuresti si a cerut judecatorilor sa oblige institutia de invatamant superior sa-i plateasca salariile de profesor in perioada in care a fost inchis la Penitenciarul Jilava, unde executa o condamnare definitiva de trei ani de inchisoare, primita in dosarul CET Govora. Instantele i-au respins in serie solicitarile, scrie ziare.com Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) este mai mare decât ROBOR pentru că decizia de modificare a IRCC a dus la calcularea unor dobânzi care se întâmplau cu aproape 6 luni în urmă, aceasta fiind o decizie neinspirată, nepotrivită, luată mai degrabă politic, a declarat joi, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Băncii Naţionale a României, Dan Suciu."Decizia de modificare a indicatorului de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) a dus la calcularea unor dobânzi care se întâmplau cu aproape 6 luni în urmă şi atunci nu mai reflectă situaţia dată. Ceea ce înseamnă că deciziile pe care le luăm acum legate de evoluţia dobânzilor şi de reducerea dobânzilor nu se văd în momentul în care propriu-zis se iau şi ar fi util să se vadă. A fost o decizie neinspirată, nepotrivită, luată mai degrabă politic decât pe considerente economice", a spus Dan Suciu pentru Bursa Guvernul nu va prelungi termenul de plată pentru obligațiile fiscale după data de 25 octombrie, a declarat joi, Forin Cîțu, ministrul Finanțelor, într-o conferință de presă online.Întrebat de jurnaliști dacă are în vedere prelungirea acestui temen, Florin Cîțu a răspuns că nu va exista o nouă amânare. „Este important pentru noi ca la 25 octombrie să avem o imagine a ceea ce se întâmplă în economie. De aceea, nu vom prelungi aceste facilităţi. După aceea vom discuta în funcţie de situaţii şi pe sectoare – pentru că unele sectoare o duc foarte bine, altele au probleme – şi vom vedea cu ce măsuri vom veni”, a precizat ministrul de Finanţe, scrie cursdeguvernare.ro . Licitaţiile de atribuire a frecvenţelor 5G pentru operatorii francezi de telecomunicaţii s-au încheiat joi, ducând la aproape 2,8 miliarde de euro sumele strânse de statul francez de pe urma acestei operaţiuni, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar.Sursele au mai spus că Orange a obţinut patru blocuri de frecvenţe, SFR trei blocuri, Bouygues Telecom şi Iliad câte două blocuri de frecvenţe fiecare, potrivit financialintelligence.ro. Scutirea de la plata impozitului specific va fi prelungită până la finele anului 2020, iar autoritățile locale vor avea posibilitatea până la 1 decembrie să dispună scutirea impozitului pe clădiri și a taxei de ocupare a domeniului public pentru anul în curs. De ce este improtant: Guvernul a stabilit anterior scutirea de la plata impozitului specific, pentru industria HoReCa, în anul fiscal 2020, pentru o perioadă de 90 zile, complementar perioadei în care aceasta a fost afectată de restricții. Ministerul Finanțelor Publice va promova în Guvern o ordonanță de urgență prin care scutirea de la plata impozitului specific, prevăzută pentru starea de ugență, va fi prelungită până la 31 decembrie, a anunțat ministrul de resort, Florin Cîțu, citat de profit.ro