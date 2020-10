​Business report: CFR Călători renunţă la chitanţier şi pix. "Clanul tocilarilor" fata in fata cu realitatea. BBVA nu mai vinde Garanti Bank. Fețele singurătății. Bursă emergentă, știre de o zi

​​Daianu: Insolenta si aroganta unui limbaj ● CFR Călători renunţă la chitanţier şi pix ● "Clanul tocilarilor" fata in fata cu realitatea administratiei publice ● Firmele afectate de criza COVID pot cere eşalonări pe 12 luni la plata taxelor, fără garanţii ● Calitatea vieții noastre e dată de calitatea credințelor noastre ● Nicușor Dan: ”Pe bucureșteni îi așteaptă o iarnă foarte grea” ● Bursă emergentă, știre pentru o zi ● Cumpărarea de vechime în muncă: Dacă salariul minim sau cota CAS se modifică, contractele de asigurare în derulare nu vor fi afectate ● Impactul pandemiei asupra veniturilor bugetare ● Grupul spaniol BBVA nu mai vinde Garanti Bank România ● Fețele singurătății.





De la inceputul pandemiei provocate de coronavirus (Covid-19) se stia ca, in lipsa unui tratament si a unui vaccin (generic vorbind) eficace ne va fi foarte greu sa razbim, sa invingem pandemia. Experimentul cu "ïmunizare de turma", incercata in unele tari a esuat in mod lamentabil si peste tot s-a recurs la ceea ce reprezinta reguli de baza: igiena stricta, distantare fizica (sociala) si purtarea mastilor ca protectie individuala si colectiva. Unde oamenii au respectat bine aceste reguli stapanirea pandemiei a avut mai mult succes. Dar deschiderea economiilor dupa Marele Shutdown –deschidere inevitabila pentru a nu avea colaps generalizat social si economic si revenirea oamenilor la o viata mai apropiata de ceea ce consideram normal, impulsioneaza din nou raspandirea virusului. In Europa, in alte parti din lume, creste iar numarul de infectari, se vorbeste de un val doi al pandemiei, care se vede cu cat intram mai mult in sezonul rece, scrie Daniel Dăianu pe contributors.ro.

Calitatea vieții noastre e dată de calitatea credințelor noastre. "Cred", spune Dorin Bodea, "că oamenii se diferențiază prin felul în care gândesc". Noi credem că ceea ce ne face diferiți e comportamentul. Dar el este doar o manifestare exterioară a ceva mult mai adânc – uneori inconștient – care vine din motivații și valori. Iar dincolo de ele stau convingerile noastre. Acele adevăruri, adesea neinvestigate, pe care le luăm de bune. Că oamenii sunt într-un fel sau altul, că viața e într-un fel sau altul, că reușita depinde de ceva sau altceva, că talentul contează, că norocul e, de fapt, decisiv. Cum ne înșelăm, așadar, și cum ne-am putea îmbunătăți semnificativ viața, profesia, companiile, dacă am examina puțin convingerile acestea?Am vorbit cu Dorin despre greșeala de a ridica eșecul – sau succesul, dacă tot vorbim despre asta – la rang de măsură a lucrurilor, despre cât de mult pierdem considerând că talentul e mai important decât norocul, despre cum am ajuns să ruinăm companii și vieți cu cultul nostru pentru încrederea în sine, despre iluzia că există o diferență între competențe și integritate și cum această iluzie pune monștri în vârful organizațiilor și al societății și despre mitul că fericirea este scopul suprem și că ea ține de emoții. Nu ține, spune Dorin Bodea. Fericirea e parte moștenire genetică, parte construcție de viață rațională și muncită, scrie Andreea Roșca pe blogul ei.





Nicușor Dan: "Pe bucureșteni îi așteaptă o iarnă foarte grea". Sistemul de termoficare va intra în reparații abia la primăvară, anunță noul primar al Capitalei.Nicuşor Dan, primarul ales al Capitalei, a declarat duminică seară că pe bucureşteni îi aşteaptă o iarnă foarte grea, pentru că sistemul de termoficare este "mai prost" decât cel de acum trei-patru ani, iar "numărul de avarii e mult mai mare".Primarul ales al Capitalei, care a început inventarierea problemelor Bucureștiului înaintea preluării primăriei, a afirmat, într-o intervenție la România TV, preluată de Mediafax, că sistemul de termoficare e depășit, iar locuitorii Capitalei vor resimți acest lucru când va veni frigul. Spune că are în plan investiții și reparații, însă acestea vor fi demarate abia la primăvară. "O să urmeze o iarnă foarte grea, în care sistemul nostru este mult mai prost decât sistemul pe care l-am avut acum trei sau patru ani, în sensul că numărul de avarii e mult mai mare şi fiecare bucureştean a văzut pe propria piele încă din această vară", a declarat noul primar al Capitalei, potrivit libertatea.ro

CFR Călători va investi aproape 10 milioane de lei pentru achiziţionarea unor terminale mobile pentru taxare, dotate cu imprimante, cu ajutorul cărora vor putea fi vândute bilete în tren, iar posesorii de card TrenPlus vor putea acumula kilometri parcurşi şi vor putea beneficia de bonusuri şi facilităţi, a declarat, pentru Agerpres, directorul general al companiei, Dan Costescu.Potrivit acestuia, este vorba despre achiziţionarea a peste 2000 de terminale, iar investiţia se va realiza din cei 130 de milioane de lei primiţi de companie la rectificarea bugetară, scrie economica.net Nicusor Dan, cu un doctorat in matematica la Paris, Clotilde Armand, cu un master la MIT, poate cea mai buna universitate tehnica din lume, Dominic Fritz, noul primar al Timisoarei, cu un master in stiinte politice la Universitatea din York, alaturi de Allen Coliban, noul primar al Brasovului, sau Radu Mihaiu, noul primar al Sectorului 2, ambii cu cariere de succes in IT sunt poate numele cele mai sonore pe care ultimele alegeri locale le-au adus in fruntea administratiilor locale. CV-urile bune, cel putin in ceea ce priveste educatia, a celor mai sus amintiti au fost subliniate nu doar de catre simpatizantii acestora, dar si de unii comentatori politici, precum Sorin M. Ionita, care sublinia intr-o interventie la un post de televiziune modul in care noul primar al Timisoarei a reusit sa invete si sa vorbeasca limba romana. Speranta ca acesti oameni vor aduce o schimbare in bine in administratiile pe care le vor conduce este poate naturala, cel putin in randul sustinatorilor acestora. Asa cum subliniaza mai multi comentatori politici, a avea un CV bun la capitolul studii nu este o garantie a succesului in noile functii, scrie ziare.com Firmele care au obligaţii fiscale neachitate ulterior declarării stării de urgenţă (COVID-19) vor putea solicita eşalonarea plăţii acestor sume pe o perioadă de până 12 luni, fără garanţii şi cu un calendar de rambursare propriu. Ministerul Finanţelor Publice a elaborat un proiect de ordonanţă de urgenţă prin care se reglementează eşalonarea la plată, în forma simplificată, a obligaţiilor bugetare neachitate în urma crizei COVID-19. Facilitatea se acordă pe o perioadă de 12 luni, pentru obligaţiile bugetare acumulate de la data intrării în starea de urgenţă (16 martie), cu condiţia ca debitorii să nu fi înregistrat obligaţii fiscale restante dinainte de starea de urgenţă. Eşalonarea se va acorda în termen de cel mult 5 zile, pe baza unei cereri la care se anexează propunerea de grafic, fără a fi necesară constituirea de garanţii, potrivit adevarul.ro .La aproape 10 ani de când s-a pus pentru prima dată pe agenda Bursei de Valori București promovarea pieței la o clasă superioară, luni, 22 septembrie, acest deziderat a fost parțial îndeplinit. Seamănă destul de mult această reușită cu cea a inaugurării metroului din Drumul Taberei cu o întârziere de 9 ani. Bursele din regiune – nu foarte departe de noi ca dimensiune – sunt acolo încă din 2007. Numeroase guverne se laudă că au pus umărul la acest succes, dar care o fi acesta?! Realist vorbind, principalul succes este că o știre bună despre România a făcut înconjurul lumii acum un an când s-a decis această promovare. Însă, până la a vedea rezultate palpabile și de substanță ar trebui să ne facem temele. Ar fi necesară debirocratizarea pieței, să fie uşor să deschizi un cont de tranzacționare (ca pe Revolut), să fie simplu să te înregistrezi fiscal și să tranzacționezi online, scrie project-e.ro . Persoanele fizice care vor să acopere perioade în care nu au cotizat la sistemul de pensii o pot face, în prezent, prin semnarea unui contract de asigurare socială cu casa de pensii și prin plata unor sume către aceasta. Sumele de plată se calculează în raport cu salariul minim brut și cota de contribuție de asigurări sociale (CAS) din momentul semnării contractului, modificarea acestora neafectând plățile aflate în desfășurare, după cum subliniază, într-un comunicat de vineri, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Cei ce nu au ieșit încă la pensie își pot completa, așa cum a stabilit recent OUG 163/2020, stagiul de cotizare, în baza unui contract încheiat cu casa teritorială de pensii, ce poate acoperi cel mult șase ani. Venitul asigurat în sistemul public de pensii se calculează, potrivit mecanismului ce se va aplica până la 31 august 2021, pe baza salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și a CAS-ului, valorile luate în calcul fiind cele de la data semnării contractului cu casa de pensii, potrivit avocatnet.ro . Obligațiile fiscale restante ale agenților economici s-au dublat în șase luni de pandemie, la 14,4 miliarde de lei, reiese din cel mai recent raport al Ministerului Finanțelor Publice (MFP) privind execuția bugetară. Finanțele publice au fost lovite puternic de efectele închiderii parțiale a economiei. În martie, veniturile totale colectate la buget au fost de doar 21 de miliarde de lei, cu 25% mai mici decât cele din martie 2019, reiese din calculele cursdeguvernare.ro pe baza datelor oficiale. În prima lună de pandemie, valoarea taxelor și impozitelor declarate, dar amânate la plată de mediul de afaceri (facilitate acordată de guvern în baza OUG nr.29/2020) s-au ridicat la 7,7 miliarde de lei, scrie cursdeguvernare.ro .Deşi coronacriza a pus presiune pe mediul de afaceri privat, se pare că mulţi angajatori au ştiut să preţuiască la adevărata valoare eforturile angajaţilor şi le-au oferit un confort salarial pentr a nu îi pierde. Astfel, salariile brute în rândul companiilor private au crescut în medie cu 6,79% în primul semestru al acestui an, potrivit studiului salarial PayWell 2020 realizat de PwC România. Respondenții estimează că procentul de majorare se va menține până la finalul anului. Majorarea salarială raportată pentru 2020 este în linie cu nivelul estimat pentru acest an de către companiile respondente în ediția din 2019 a studiului Paywell. Pentru 2021, companiile private anticipează o creștere medie a salariilor brute de 4,68%, scrie FinEco24News. . Tranzacţia cu OTP Bank a căzut. Grupul spaniol BBVA a decis să nu mai vândă Garanti Bank România, iar în aceste condiţii tranzacţia cu OTP Bank, care a depus o ofertă financiară, a căzut, conform unor surse de pe piaţa bancară. BBVA, care este acţionarul prin­cipal al Garanti Turcia, au scos anul trecut la vânzare Garanti Bank Ro­mâ­nia, o bancă cu o cotă de piaţă de 2,19% şi active de 10,8 mld. lei care se află pe poziţia 10 în România. Garanti a atras interesul Băncii Transilvania, Raiffeisen Bank, Intesa, OTP Bank şi J.C. Flowers, care deţine First Bank, scrie ZF.ro Un indice important al singurătății îl reprezintă percepția individului că nu e înțeles: de familie, de prieteni, de colegii de muncă. Pe de altă parte, există și singurătatea colectivă.Una dintre cele mai grave boli ale secolului o reprezintă singurătatea și izolarea socială. O serie de studii realizate în Statele Unite ale Americii și în Europa arată că 20-30% din populație trăiește singură, de la bătrîni pînă la tinerii de peste 20 de ani. Căsătoriile se fac la vîrste tot mai înaintate sau nu se fac deloc. Pentru bărbații și femeile care au trecut de pragul vîrstei de 30 de ani, întemeierea unei familii stă sub semnul unei prudențe negative, întrucît a găsi femeia sau bărbatul potrivit implică mai multe pretenții, defectele se caută cu lumînarea, stima de sine angajează față de celălalt punerea în scenă a unui întreg angrenaj al „nepotrivirii de caracter“. De multe ori, căutarea nereușită a partenerului de viață ideal este cauzată și de căsătorii anterioare eșuate, scrie Deutsche Welle