Banii și pandemia. Cum și-au re-distribuit românii banii din pensie și salariu pentru a face față cheltuielilor

Familia Ionescu. Ambii salariați în sectorul privat, un copil în clasa a IV-a. În aprilie, salariul domnului Ionescu a fost tăiat cu 15%, pentru că firma la care lucra avea deja probleme cu furnizorii și nu mai putea onora toate comenzile. Nici doamna Ionescu nu întrezărea un viitor profesional mai strălucit, întrucât lucra în industria opsitalității. Cu venituri în scădere, Ioneștii s-au așezat într-o seară la masa din sugragerie după ce și-au culcat băiatul și s-au pus pe făcut calcule. Ca să reziste financiar, erau nevoiți să mai taie din cheltuieli. Dar din care? Luni, Statistica a comunicat modul în care românii și-au ajustat bugetul crizei corona.



De la cheltuielile alimentare nu prea era loc de tăiat, că și-așa Ioneștii nu erau gurmanzi. Nici ratele pe care le aveau la bancă nu voiau să le suspende pentru că la urma urmei tot ei urmau să le plătească și și-ar fi îngreunat și mai tare situația financiară. Au tăiat de la excursii, de la cheltuielile cu hainele necesare excursiilor....

Dacă ne uităm pe cifre, familiile de salariați au suportat cel mai dificil perioada pandemiei. Veniturile au scăzut în vreme ce unele cheltuieli au fost în creștere. Potrivit datelor INS, tăierile de cheltuieli s-au făcut în zona celor ne-alimentare (ajustare de 6% în medie) și din zona serviciilor (ajustare de 24%).

Familiile de pensionari au renunțat în medie la servicii (au restrâns cheltuielile cu peste 22%), crescând cu 6% cheltuielile alimentare. Asta pe fondul unor creșteri nesemnificative ale veniturilor bănești în cel de-al doilea trimestru (creștere de 0,6%)

Șomerii, ale căror venituri medii în creștere (de la 764 lei în medie pe primul trimestru, la 948 de lei în trimestrul II) și-au mărit cheltuielile dar cu un ritm mai lent decât le-au crescut veniturile. E drept, asta și din cauza inflației care a scumpit alimentele de bază.

Potrivit datelor transmise luni de Statistică, principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.). De asemenea, au fost luate în calcul cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc, acestea deţinând o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,7%).Mai jos, structura pe destinații a cheltuielilor de consum: