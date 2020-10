Alexandra Smedoiu va conduce în următorii doi ani asociația analiștilor financiari certificați CFA

Membrii Asociației CFA România au ales Președintele și componența Consiliului Director care va conduce organizația în următorii doi ani (octombrie 2020 – 2022), funcția de Președinte urmând să fie deținută de Alexandra Smedoiu, CFA, iar cele două poziții de vicepreședinte vor fi deținute de Adrian Codirlașu, CFA și de Răzvan Szilagyi, CFA, arată un comunicat al Asociației.





Cu o experienţă de aproape 15 ani în consultanță fiscală, Alexandra a coordonat, de-a lungul timpului, numeroase proiecte locale și internaționale, preponderent pentru clienţi din industria serviciilor financiare, dar și pentru companii din domeniul imobiliar. Experiența ei profesională include o arie largă de proiecte, de la revizii și audituri fiscale, la asistență în tranzacții și controale fiscale. Ea este membru al Camerei Consultanților fiscali din România, al Asociației Contabililor Autorizați (ACCA) din Maria Britanie, al Institutului de Fiscalitate Internațională (ADIT) din Marea Britanie și al Asociaței Analiștilor Financiari CFA.







Funcția de Trezorier al organizației va fi îndeplinită de Andreea Nica, CFA. Totodată, Dorin Badea, CFA, Adrian Popa, CFA, Cristian Popa, CFA, Mugur Popescu, CFA și Mihai Purcărea, CFA, membrii aleși ai Consiliului Director, vor conduce și vor contribui la dezvoltarea și notorietatea asociației.





Alexandra Smedoiu, CFA – Președinte al Asociației CFA România, declară: “Alături de cei mai buni profesioniști din domeniul financiar, vom continua să ne implicăm în proiecte de impact pentru societate, precum cele de educație financiară, dar și în inițiative de dezvoltare a piețelor financiare în România, ca pilon de susținere a economiei românești.”







Adrian Codirlașu, CFA – Vicepreședinte al Asociației CFA România (Președinte între anii 2016 – octombrie 2020), declară: “Cum cel de al doliea mandat al meu a luat sfârșit, consider că a fost o mare onoare pentru mine să reprezint din funcția de Președinte Asociația CFA România. Am realizat foarte multe, însă efortul pentru implementarea proiectelor organizației pe care am reprezentat-o mai mult de patru ani, este unul comun și doresc pe această cale să mulțumesc membrilor Consiliului Director, colegilor executivi, precum și voluntarilor pentru colaborarea din acești ani. Suntem o echipa puternică, iar Asociația CFA România este o organizație remarcabilă. Îi urez mult succes Alexandrei Smedoiu în noua poziție și sunt sigur că va avea rezultate excepționale”.