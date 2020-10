Băncile ar dori ca amânarea plătii ratelor la credite după 1 ianuarie să fie dată după nevoi. Dănescu (ARB): Aceste credite sunt sub anestezie. Vedem în ianuarie cum ne trezim

„Colegul meu din boardul ARB scria că noi suntem acum sub anestezie. Aceste credite amânate la plata ratelor sunt niște credite sub anestezie. Vedem în ianuarie cum ne trezim din această anestezie. Trebuie să privim acest risc. Aceasta nu este o știre negativă și nici pozitivă. Este o știre profesionist ă a unui economist”, a spus el, în cadrul unei conferințe organizată de Financial Intelligence. Potrivit acestuia, trebuie să vedem dacă această prelungire, de care se vorbește, are elementele necesare.„Să discutăm principial. Un principiu ar fi ca și abordarea BCE și a Autorității Bancare Europene dar și a BNR să prelungească percepția pe care au transmis-o că aceste credite nu sunt credite neperformante. Și această prelungire este necesară, ca să se întâmple această prelungire (de amânare a plății ratelor după 1 ianuarie n.r.). De asemenea, este necesar să se dea această prelungire după nevoi. Trebuie privit care sunt domeniile care necesită amânare, în ce măsură, cât timp? O abordare de genul Patul lui Procust nu este utilă sau recomandabilă pentru că resursele sunt puține”, a afirmat Dănescu.