Perspective sumbre pentru marile economii europene, revizuire în jos a prognozelor după explozia numărului de noi cazuri

Banca Spaniei a avertizat marți că măsurile stricte adoptate pentru a aduce sub control creșterea vertiginoasă de infecții ar putea provoca o criză mai accentuată decât anticipa anterior, estimând că în cel mai pesimist scenariu PIB-ul țării iberice s-ar putea contracta cu până la 12,6% în 2020.Într-un scenariu mai puțin pesimist scăderea eonomiei ar putea fi de doar 10,5%.„Nu putem exclude evoluții mai nefavorabile decât cele pe care le-am avut în al doilea scenariu, cel mai advers dintre cele două considerate”, a declarat guvernatorul Băncii Spaniei, Pablo Hernandez de Cos.Luptele politice s-au exacerbat în Spania pe fondul creșterii numărului de noi infecții, capitala Madrid fiind în mod deosebit afectată de recrudecența pandemiei. Autoritățile au reimpus carantina în anumite părți ale orașului și zonei Madrid.Spania are cel mai mare număr de contagieri cu coronavirusul din Europa, 835.901 de infecții fiind înregistrate de la izbucnirea pandemiei, potrivit datelor Universității John Hopkins.Organizația Mondială a Sănătății plasează bilanțul total al cazurilor de COVID-19 în Europa la peste 6.338.000.Franța, a doua cea mai mare economie a zonei euro, avertizează de asemenea că revenirea economică de după carantină cel mai probabil va fi mai mică în trimestrul patru al anului, pe măsură ce activitatea economică este afectată de agravarea pandemiei.Franța are al doilea cel mai mare număr de infecții după Spania, cu 693.603 de cazuri, potrivit Universității John Hopkins.Institutul Național de Statistică și Studii Economice (INSSE) al Franței se așteaptă ca PIB-ul francez să scadă cu 9% în acest an dar a afirmat că o extindere a restricțiilor stricte introduse în mai multe orașe, printre care și Paris, ar putea provoca o contracție economică mai mare.„După revenirea accentuată asociată cu ridicarea carantinei...activitatea economică ar putea încetini înspre sfârșitul anului (datorită) recrudescenței pandemiei”, afirmă INSEE.„Prognoza pentru toamnă reflectă marea incertitudine care caracterizează următoarele luni. O extindere de durată a restricțiilor ar putea declanșa o contracție mai mare a PIB în trimestrul patru. Dacă în schimb situația sanitară se stabilizează evoluția PIB-ului ar putea fi pozitivă la sfârșitul anului”, mai precizează institutul de statistică al Franței.Evoluția numărului de infecții înregistrate zilnic în marile economii ale EuropeiGermania, cea mai mare economie a Europei, a anunțat restricții suplimentare în mai multe orașe majore, printre care capitala Berlin și centrul financiar Frankfurt, pentru a ține sub control răspândirea virusului.În Berlin restaurantele, barurile, magazinele locale și alte afaceri vor fi închise pe timpul nopții între orele 23:00 și 06:00 în timp ce în Frankfurt barurile și restaurantele vor fi nevoite să își închidă ușile la ora 22.00.Bundesbank, banca centrală a Germaniei, a declarat în luna iunie că se așteaptă ca produsul intern să scadă cu 7% în 2020.Autoritățile germane au raportat 2.639 de noi infecții marți, 2.828 miercuri și 4.058 joi, cel mai mare număr după 9 aprilie, potrivit datelor publicate de Institutul Robert Koch, numărul total al contagierilor ajungând la peste 311.000 în țara condusă de cancelarul Angela Merkel.Ultimele date economice indică rezultate mixte pentru economia germană. Marți a raportat o creștere cu 4,5% a comenzilor industriale în luna august față de luna anterioară. Dar date publicate miercuri arată că producția industrială a scăzut cu 0,2% în august față de iulie.Carsten Brzeski, șeful departamentului de macroeconomie de la ING, a afirmat miercuri că „evaluarea acestui tip de date este ca și cum te-ai uita la pozele unei vacanțe de familie extraordinare din trecut, perspectivele economice pentru ultimul trimestru fiind ca și când ai privi pe geam la 8 dimineața: e înnorat și plouă”.„Deși datele privind comenzile industriale au oferit speranțe că revirimentul producției ar putea dura până în ultimul trimestru, noile restricții impuse pe fondul creșterii numărului de infecții nu sunt un semn bun pentru sectorul de servicii. Faptul că mai puține activități pot fi organizate afară își lasă de asemenea amprenta asupra consumului și serviciilor”, a scris acesta într-o notă internă.Însă nu toată lumea este pesimistă.O altă economie europeană majoră care a prognozat o contracție de 9% a PIB-ului pentru 2020 și-a revizuit marți evaluarea. Banca Irlandei estimează că declinul economiei va fi de doar 0,4% dacă impunerea unei noi carantine va putea fi evitată (autoritățile au respins în cursul acestei săptămâni recomandarea experților sanitari de a impune un nou lockdown).Guvernatorul băncii centrale a Irlandei a avertizat însă că estimările și prognozele trebuie privite cu precauție, declarând pentru CNBC că acestea „depind de evoluția virusului și de deciziile pe care le ia guvernul”.