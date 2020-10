Farmaciile veterinare îi cer lui Iohannis să retrimită în Parlament legea care instituie monopolul medicilor veterinari

Context:



Contactat de HotNews.ro, președintele Asociației Lucian Gabor, ne-a confirmat joi acest lucru, adăugând că speră ca memoriul să fie luat în seamă, iar legea să fie retransmisă Parlamentului. ”Noi nu am fost consultați în timpul procedurilor parlamentare, deși așa ar fi fost normal. Totul s-a făcut într-o discreție maximă și acum nu putem decât reacționa la această exagerare”, a spus Gabor.Lucian Gabor, mai solicită Președintelui, în numele Asociației Farmaciilor Veterinare, să sesizeze Curtea Constituțională a României cu o obiecție de neconstituționalitate înainte de promulgarea legii. Asociația a făcut aceste demersuri prin intermediul cabinetului de avocatură al fostului ministru al Justiției, Valeriu Stoica.”O restricționare la nivelul acționariatului farmaciilor veterinare similară celei actuale, prin care medicii veterinari trebuie să dețină peste 50% din acțiunile unei farmacii a mai fost introdusă în legislația națională în urmă cu câțiva ani, tot la presiunea unor grupuri de interese, dar a fost eliminată prin Ordonanță de Urgență, tocmai pentru ca România să evite declanșarea procedurii de infrigement”, se mai arată în documentul trimis Președinției.Farmaciștii veterinari mai atrag atenția că promulgarea legii în forma aprobată de Parlament va avea un puternic impact negativ asupra industriei farma veterinare, asupra producătorilor industriali din zootehnie, cât mai ales asupra micilor ferme care vor avea dificultăți majore în asigurarea sănătății și tratamentului animalelor, in contextul actual caracterizat de lipsa unui numar suficient de medici care sa acopere zonele mai indepartate de orasele principale.”Mai mult, blocajul în distribuția de medicamente, prin închiderea imediată a aproximativ 40% din farmaciile veterinare, precum și interzicerea vânzărilor online pentru produsele veterinare de bază (de tip OTC), va pune proprietarii animalelor de companie în imposibilitatea de a asigura tratamentul acestora, mai ales în condițiile pandemiei.Modificarea privind structura acționariatului farmaciilor veterinare, care ar urma să fie deținute în proporție de peste 50% de un medic veterinar cu libera practica, reprezintă o distorsionare și o încălcare a libertății economice și reprezintă o încălcare evidentă a Constituției și a normelor europene”, se arată în memoriu.Propunerea ce vizează modificarea structurii acționariatului este vădit disproporționată pentru atingerea obiectivelor enunțate în Expunerea de motive a actului normativ, cât timp activitatea este și în prezent reglementată strict, fiind supusă unor condiții clare de autorizare și reglementare, desfășurându-se deja sub supravegherea și responsabilitatea unui medic veterinar supus tuturor obligațiilor legale și deontologice aferente profesiei sale, profesie a cărei independență este garantată.În consecință, Asociația Farmaciilor Veterinare solicită imperios reluarea procesului legislativ prin consultarea tuturor actorilor implicați, inclusiv asociațiile producătorilor din zootehnie, micii fermieri, dar și organizațiile nonguvernamentale pentru protecția animalelor.Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, un proiect care modifică Legea 160/1998 privind organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, stabilind că aceştia trebuie să fie membri ai Colegiului de profil pentru a exercita în mod permanent această meserie."Profesia de medic veterinar se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, de către persoane fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicina veterinară, membre ai Colegiului Medicilor Veterinari înregistrate în tabloul general al medicilor veterinari", prevede textul adoptat, notează Agerpres.Medicii veterinari vor avea exclusivitate în mai multe domenii de competenţă - consultarea, diagnosticarea, efectuarea acţiunilor de imunoprofilaxie şi tratarea animalelor, controlul comercializării cu amănuntul şi utilizării produselor medicinale veterinare, comercializarea cu amănuntul şi utilizarea produselor medicinale veterinare.Potrivit unui text nou introdus, administrarea produselor medicinale se face doar de către medicul veterinar cu drept de liberă practică sau de către personalul de specialitate cu studii medii angajat în cadrul unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară, respectiv asistent veterinar şi/sau tehnician veterinar, după prescrierea şi sub supravegherea sau sub responsabilitatea medicului veterinar cu drept de liberă practică, după caz.Medicul veterinar cu drept de liberă practică este răspunzător de modul în care personalul de specialitate cu studii medii efectuează activităţile sanitare veterinare stabilite şi atribuite de acesta. O activitate sanitară veterinară este executată de către personalul de specialitate cu studii medii sub responsabilitatea medicului veterinar cu drept de liberă practică şi în prezenţa acestuia.Prin excepţie, proprietarii de animale le pot administra acestora, pe cale orală, prin inhalaţii sau instilaţii sau prin aplicaţii locale, produse medicinale prescrise de către un medic veterinar cu drept de liberă practică, în situaţia în care nu este necesară administrarea lor, exclusiv, de către medicul veterinar cu drept de liberă practică.Produsele medicinale veterinare care se administrează exclusiv de către medicul veterinar cu drept de liberă practică se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, mai prevede proiectul adoptat.Medicii veterinari, membri ai Colegiului Medicilor Veterinari, care sunt angajaţi ai facultăţilor de medicină veterinară, au dreptul de a examina animalele, de a stabili diagnosticul, de a prescrie şi de a administra produse medicinale animalelor respective, în cadrul procesului didactic, precum şi în baza contractelor de prestări servicii medicale veterinare. Medicii veterinari cu drept de liberă practică pot să prescrie şi să administreze produsele medicinale numai după examinarea clinică a animalelor şi stabilirea diagnosticului prezumtiv.Personalul de specialitate cu studii medii, respectiv asistentul veterinar şi/sau tehnicianul veterinar, nu are dreptul să efectueze examinarea clinică a animalelor, să stabilească diagnosticul şi/sau tratamentul şi nici să efectueze intervenţii chirurgicale.Medicii veterinari care îşi exercită în mod permanent profesia pe teritoriul României atât în sistemul privat, cât şi în sistemul public, ocupând posturi şi/sau funcţii publice care necesită exclusiv calificarea de medic veterinar, precum şi cei care îşi desfăşoară activitatea în mod independent, în una din formele prevăzute de legislaţia în vigoare, trebuie să deţină calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari, stipulează actul normativ.Farmaciile veterinare eliberează produsele medicinale veterinare pentru care s-a emis o prescripţie medicală veterinară, limitându-se la specia, greutatea animalului, durata tratamentului şi doza recomandată. Activitatea din cadrul farmaciilor veterinare şi punctelor farmaceutice veterinare se desfăşoară exclusiv în prezenţa unui medic veterinar cu drept de liberă practică, responsabil pentru vânzarea produselor.În unităţile farmaceutice veterinare este interzisă eliberarea şi comercializarea cu amănuntul a produselor medicinale veterinare biologice.Farmaciile comunitare au obligaţia de a elibera produsele de uz uman, inclusiv a celor din categoria stupefiantelor, psihotropelor şi a celor aflate sub control naţional, în baza prescripţiilor medicale veterinare emise în situaţiile în care nu există un produs medicinal veterinar similar autorizat pentru a fi comercializat pe piaţa din România, mai prevede textul adoptat. Camera Deputaţilor este for decizional pentru acest act normativ. Legea a plecat spre promulgare.