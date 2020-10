​Business report: Cum de au semnat Orban şi Cîţu numirea lui Barangă? Nobelul în Economie dat pentru teoria licitației. Prăbușirea bugetară, citită în istoria recentă a punctului de pensie. Primăria Capitalei, raportată la DNA

​​Cine răspunde pentru numirea unei persoane care a luat bacalaureatul la 32 de ani într-o funcţie precum cea de preşedinte al Oficiului de Combatere a Spălării Banilor? ● Premiul Nobel în Economie, pentru teoria licitației ● Cazul Mircea Sandu: Cine este afaceristul apropiat de Nicu Gheara care a spart "Legea Tacerii" in ancheta DIICOT ● Mii de IMM-uri interesate de microgranturile de 2.000 euro de la stat ● Florin Cîțu: Primul raport făcut la Primăria Capitalei, trimis la DNA ● Microgranturi: PFA-urile trebuie să declare, la înscriere, banii luați de la stat în timpul stării de urgență? ● Cartofii şi combustibilii au tras inflaţia în jos, fasolea, făina şi produsele de igienă au alimentat-o ● Prăbușirea bugetară care se conturează cu precizie matematică, citită în istoria recentă a punctului de pensie ● Populismul este cel mai periculos lucru care se poate întâmpla unei națiuni. Cu atât mai mult, este important pentru specialiști să nu tacă.





Cine răspunde pentru numirea unei persoane care a luat bacalaureatul la 32 de ani într-o funcţie precum cea de preşedinte al Oficiului de Combatere a Spălării Banilor? Cum au putut să semneze Ludovic Orban şi Florin Cîţu? Care este adevărata miză? Numirea în funcţia de preşedinte al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), o instituţie-cheie a statului, a unei persoane care a obţinut diploma de bacalaureat la vârsta de 32 de ani scoate la lumină o altă mare problemă: din 2019 oficiul este condus doar de un preşedinte şi de un vicepreşedinte numiţi de guvern, în condiţiile în care de la înfiinţare şi până în prezent oficiul a fost condus de opt reprezentanţi ai unor entităţi precum BNR, Curtea de Conturi, ASF, Ministerul de Interne sau Ministerul de Justiţie. ONPCSB are un rol crucial în sesizarea organelor competente asupra operaţiunilor fi­nan­ciare suspecte şi pri­meş­te informaţii de la toa­te instituţiile finan­cia­re din România. Pe ma­sa plenului oficiului ajun­geau tranzacţiile finan­ciare cu semne de între­bare şi membrii deci­deau dacă informaţiile erau transmise către organele abilitate, scrie Ziarul Financiar

Americanii Paul R. Milgrom şi Robert B. Wilson au primit, luni, Nobelul pentru Economie, pentru „îmbunătăţirile aduse teoriei licitaţiei şi invenţiilor referitoare la noile formate ale licitaţiei". Noile formate ale licitaţiei reprezintă „un exemplu minunat" al modului în care cercetările de bază pot ulterior genera invenţii de care va beneficia societatea. Laureaţii din acest an, Paul Milgrom şi Robert Wilson, de la Universitatea Stanford, au studiat cum funcţionează licitaţiile. De asemenea, ei au folosit cunoştinţele dobândite pentru a schiţa noi formate ale licitaţiei pentru bunuri şi servicii care sunt dificil de vândut în mod tradiţional, cum ar fi frecvenţele radio. Au beneficiat de descoperirile lor vânzătorii, cumpărătorii şi plătitorii de taxe din întreaga lume, potrivit Newsweek.ro . Controversatul om de afaceri Pepy Daniel Nicolae (56 de ani) a incheiat cu procurorii DIICOT un acord de recunoastere a vinovatiei in dosarul construirii centrului de fotbal de la Buftea, caz in care a fost trimis in judecata fostul sef al FRF, Mircea Sandu. Potrivit RISE Project, Pepy este unul dintre oamenii de baza ai afaceristului Nicu Gheara. In afacerea centrului de fotbal de la Buftea, procurorii sustin ca Federatia Romana de Fotbal (FRF) a fost prejudiciata cu suma de 3,8 milioane de lei, bani care ar fi ajuns in posesia fiicei si a ginerelui lui Mircea Sandu (67 de ani), Raluca Sandu (40 de ani) si Ziv-Asher Tetelman (46 de ani), scrie ziare.com Ministrul Economiei Virgil Popescu a anunţat că la ora 11.30, la o oră şi jumătate după ce a fost lansată înscrierea în schema 1 „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19, erau 6.500 de cereri. „Platforma e funcţională. Totul decurge normal. În primele minute ale deschiderii aplicaţiei am avut până la 4.000 de conexiuni simultane. Serverele au mers fără probleme. La ora 11.30 erau 6.500 de cereri, de înscrieri practic în aplicaţie. Acum când am intrat la dumneavoastră în emisie ultima raportare era de 7.500 de cereri de microgranturi. În ritmul acesta e posibil ca până vineri să epuizăm cele 50.000 de locuri, de companii care se pot înscrie maxim. Total sumă, total buget este de 100 milioane euro. Dacă sunt 2.000 euro pentru fiecare companie, înseamnă că maxim 50.000 de companii pot beneficia. Cei mai mulţi s-au înscris din Bucureşti, peste 1.400, apoi vine Cluj, Iaşi, Prahova, Timiş. În urban, la ora 11.30 aveam 4.900 de cereri, în rural 1.600 de cereri. Iată că stârneşte interes atât în mediul urban, cât şi în rural această primă schemă de microgranturi de 2.000 euro pentru întreprinderi care nu au salariaţi”, a afirmat Virgil Popescu, scrie ziarul Adevarul Primul raport finalizat la Primăria Capitalei a fost deja trimis la DNA, a anunțat luni seară ministrul Finanțelor, Florin Cîțu. „Să fie foarte clar pentru toată lumea: primul raport finalizat la PMB a fost deja trimis la DNA", a anunţat Cîţu pe pagina sa de Facebook. Cu câteva ore mai devreme, ministrul Finanţelor a anunţat, tot pe Facebook, că suma totală pe care inspectorii din Ministerul Finanţelor au calculat-o, în urma controlului efectuat la Primăria Capitalei, ca fiind prejudiciu, este de aproximativ 200 de milioane de lei. „Suma totală pe care inspectorii MFP au calculat-o, în urma controlului efectuat la PMB, ca fiind prejudiciu, este de aproximativ 200 milioane lei (în jur de 40 de milioane de euro)", a afirmat Florin Cîţu , potrivit Europa Libera Alături de întreprinderile mici și mijlocii, persoanele fizice autorizate (PFA) sunt eligibile pentru a obține microgranturi de câte 2.000 de euro de la stat și pentru care perioada de înscriere a început chiar azi. Multe dintre PFA-urile din România au obținut însă, în primăvară, bani de la stat sub forma unor indemnizații pentru suspendarea activității în contextul stării de urgență decretate pe fondul pandemiei COVID-19. Care e relevanța obținerii acestor bani în contextul solicitării microgranturilor: În primăvară, Guvernul dădea, prin OUG nr. 30/2020, un ajutor financiar PFA-urilor pentru că nu-și mai puteau desfășura activitatea din cauza restricțiilor impuse de autorități. Astfel, PFA-urile cu activitatea întreruptă au putut să ceară de la stat o indemnizație de 75% din câștigul salarial mediu brut (aproximativ 4.072 de lei - valoarea brută). Prin OUG nr. 130/2020, Guvernul vine cu alte forme de ajutor pentru PFA-uri, IMM-uri și alte categorii de beneficiari, sub forma unor granturi. Pentru PFA-uri, Guvernul oferă ca ajutor de stat microgranturi de câte 2.000 de euro, pentru care înscrierile se pot face de azi și până vineri, scrie avocatnet.ro Cazările, mai scumpe azi ca în decembrie! Institutul Național de Statistică (INS) a publicat datele cu privire la evoluția prețurilor de consum în septembrie și primele nouă luni din 2020. Statisticile indică ajustarea prețurilor de consum comparativ cu luna august și decelerarea ritmului anual spre minimul din mai, evoluție influențată de încorporarea recoltei noi de fructe și legume și de fluctuațiile cotațiilor internaționale la țiței, scrie FinEco24News. Creșterea reală a pensiilor în 2020 va fi similară cu cea din 2009, dacă va fi păstrat nivelul de indexare de 14% stabilit în prezent, adică +11,5% anul acesta față de +11,2% la criza precedentă. Calculele au la bază datele oficiale ale Ministerului Finanțelor, Casei Naționale de Pensii Publice, prognoza Comisiei Naționale de profil și estimările BNR în privința inflației. Valoarea MEDIE a punctului de pensie din fiecare an a rezultat din ponderarea cu numărul de luni în care s-a aplicat respectiva valoare, ceea ce reflectă efortul bugetar și evoluția în timp, nu fotografia de moment a situației. Ajustarea cu inflația deja înregistrată sau cu cea previzionată, ne dă corect imaginea puterii de cumpărare, scrie cursdeguvernare.ro . Să sară ca arși atunci când citesc lucruri care pot dăuna grav sănătății unei națiuni. Populismul este cel mai periculos lucru care se poate întâmpla unei națiuni. Mai ales unei națiuni care stă foarte prost pe partea de educație economică. Și care poate înghiți orice, pe nemestecate, atunci când votează pentru viitorul său. Cu atât mai mult, este important pentru specialiști să nu tacă. Să sară ca arși atunci când citesc lucruri care pot dăuna grav sănătății unei națiuni. Versiunea WLG 2.0 (Wageledgrowth n.n.) propusă de către PSD, pentru perioada următoare, continuă să fie un astfel de instrument pus în slujba populismului în căutare de voturi și atât. Un prim exemplu, cu care am să încep astăzi, este cel legat de dinamica salariului minim / mediu vs. dinamica punctului de pensie, scrie Cristian Păun pe project-e.ro