Dan Bădin (Deloitte): Constatăm că procesul de legiferare continuă în condiții de netransparență

“Constatăm că procesul de legiferare continuă în condiții de netransparență, iar numeroase decizii de impact pentru anumite domenii sunt luate fără consultare prealabilă. Exemple relevante în acest sens sunt modificarea legii energiei electrice și a gazelor naturale (prin legea nr. 155/2020) și noua lege privind vânzarea terenurilor agricole (nr. 175/2020), adoptate în această vară, care introduc impozite noi în procente greu de suportat, de 80% și 90% din valoarea adăugată generată de companii”, a spus reprezentantul Deloitte.Între timp, spune el, mediul de afaceri încă așteaptă modificarea legii offshore, care blochează dezvoltarea de proiecte în zona Mării Negre, sau adoptarea actului normativ care să permită consolidarea fiscală și alte măsuri care ar duce la creșterea atractivității României în fața investitorilor.La rândul său,, partener Coordonator Servicii Fiscale și Juridice, afirmă că acest an și cel ce urmează vor fi extrem de complicați prin prisma echilibrului bugetar.“Nivelul de colectare a veniturilor fiscale la bugetul de stat în primele opt luni ale acestui an se află sub cel din aceeași perioadă a anului trecut. La TVA, în mod special, scăderea este de aproape 15% în perioada menționată, față de aceeași perioadă a anului trecut. Printre factorii care au generat diminuarea încasărilor la buget se numără evoluția economică nefavorabilă cauzată de pandemia de COVID-19 și faptul că multe companii au optat pentru facilitatea acordată de stat de a amâna plata taxelor, fără dobânzi și penalități, până la data de 25 octombrie 2020”, a arătat Boeriu.• Este de așteptat, așadar, ca nivelul de colectare a veniturilor de la finalul lui 2020 să fie sub cel de anul trecut, în timp ce cheltuielile vor fi mult mai mari.• Decalajul de încasare la TVA rămâne cel mai mare din Uniunea Europeană, de aproximativ 33% în 2018, potrivit celui mai recent raport al Comisiei Europene.• Estimăm o întețire a controalelor fiscale în perioada următoare pe zona de TVA, în special în anumite arii în care autoritățile fiscale deja se dovedesc mai active decât în trecut”.