Dascălu, BCR: Cred că agențiile de rating vor amâna decizia privind ratingul României până după alegeri

”Cred ca agentiile de rating vor amana deciziile, iar pentru 2021 vor astepta un plan credibil de la noul Guvern, cu o tinta precisa pentru a tine sub control cheltuielile rigide si a inversa tendința de creștere a datoriei ca raport in PIB. Nu cred ca se vor precipita sa ia o decizie pana la instalarea unui nou Guvern”, a spus joi economistul-șef al BCR, Ciprian Dascălu. Reamintim că Fitch și Moody`s ar urma să publice la finalul acestei luni decizia privind ratingul suveran, iar Standard&Poor`s are ca dată a publicării 4 decembrie 2020, cu doar două zile înainte de data fixată (cel puțin la această oră) a alegerilor.