Dragoș Anastasiu: Dacă nu vom investi masiv în primul rând în resursa umană, ne vom îneca cu banii europeni/ Să te ferească Dumnezeu de prostul cu inițiativă: proiecte care distrug natura

„Ne vom îneca cu bani. Lucrul ăsta îl văd foarte mulți privați, care pot să dispună de bani, care au lichidități, și din lipsă de resursă umană cu mindset-ul corect nu fac aceste lucruri”, a spus el, într-o conferință organizată de news.ro.

• Când mă uit la 80 miliarde euro și la 35 de miliarde pe care trebuie să-i absorbim în 2 ani mă ia cu transpirație pe șina spinării. Eu cred că ne vom îneca în bani. Dacă ar fi imaginea să-i avem deja (noi trebuie să-i absorbim), ne-am îneca în bani că nu am ști ce să facem cu ei.Potrivit acestuia, în ultimii 10 ani am dat bani pe toate balivernele din lume: nu au ajutat la nimic dar s-au învârtit acolo niște bani.„Vă dau un exemplu. Cred că am făcut 500 de doamne de vârsta a doua spre a treia ghizi turistici, pe la țară, pe undeva. Le-am dat bani să participe la cursuri, 600 de lei pe lună, și le-am făcut ghizi, că așa era programul. Am luat pe cineva de la coada vacii și am făcut-o ghid turistic. N-a ajutat, dar nici nu a făcut rău”, a explicat Anastasiu.• Avem proiecte care fac rău. Să te ferească Dumnezeu de prostul cu inițiativă: proiecte care distrug natura. Le avem în Transilvania, Deltă, în alte zone. Pun niște oameni mâna pe bani, n-au capacitate și distrug. Cu cât investim mai multe betoane în Delta Dunării cu atât vom distruge rezervația naturală. Și e de bună credință.• Acum că sunt supraevaluate proiectele nu mai vorbim. Problema este că distrugem acolo. Nasol este când avem bani și investim prost, făcând rău.