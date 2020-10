​Business report: Nu vor creşte taxele nici anul următor. roprietarii de restaurante reacționează virulent la sistemul gândit de Guvern. Conectarea caselor de marcat inteligente se va încheia în prima parte a anului 2021

​​Ministrul Finanţelor: Nu vor creşte taxele nici până la finalul acestui an, nici anul următor ● Mircea Coșea : Bruxellesul ne avertizează că nu mai putem rămâne o economie ”colonială”, fără plus valoare ● Renault a prezentat versiunea de serie a mașinii electrice Dacia Spring ● China pare că trece cu bine peste şocul pandemic. Ce se întâmplă însă cu datoriile şi nevoia de capital? ● Burduja, MFP: Procesul de conectare a caselor de marcat inteligente se va încheia în prima parte a anului 2021 ● Proprietarii de restaurante reacționează virulent la sistemul gândit de Guvern ● Autoritățile iau măsuri care se bat cap în cap: la cazuri puține, restricții, la mii de cazuri, relaxare.





Ministrul Finanţelor: Nu vor creşte taxele nici până la finalul acestui an, nici anul următor . Ministerul Finanţelor nu are în vedere o majorare a taxelor nici în acest an şi nici în anul următor, pentru că are deja soluţii de finanţare a cheltuielilor care sunt necesare în această perioadă, a declarat joi ministrul Finanţelor, Florin Cîţu. "Nu creştem taxele. Am spus: nu vom creşte taxele în această perioadă şi nici în viitor. Nu este un moment pentru a creşte taxele. Noi credem într-o economie liberală, cu impozite mici, puţine, dar pe care le plăteşte toată lumea. Trebuie să aveţi încredere! Din poziţia de ministru al Finanţelor vă spun că nu vor creşte taxele nici până la finalul acestui an, nici anul următor. Avem deja soluţii de finanţare pentru acest an şi sunt pregătite soluţii de finanţare pentru anul viitor pentru a finanţa toate cheltuielile de care avem nevoie în această perioadă dificilă", a anunţat Cîţu, potrivit Financial Intelligence

Comisarul european Johannes Hahn s-a aflat joi la București. După o întrevedere cu premierul Ludovic Orban, înaltul oficial european a transmis un mesaj clar : România va fi sprijinită să devină mai competitivă, deoarece „pe viitor ne așteaptă probabil și alte crize”. Hahn a discutat cu Orban planul de relansare economică a României și Uniunii Europene. ”De acum, în condițiile actuale, ne vom concentra cu mai mare intensitate pentru a vedea cum aceste fonduri și acești bani pot veni în ajutor, în viitor, și în ce mod să investim în acest viitor, nu doar se umplem anumite goluri”, a avertizat comisarul european responsabil pentru buget și administrație, care a mai cerut Bucureștiului ”termene concrete”. Profesorul Mircea Coșea de la Academia de Studii Economice spune că mesajul e clar : România nu mai poate rămâne o țară ”colonială”, care doar exportă materii prime și inteligență și nu aduce plus valoare Uniunii Europene, scrie rfi.ro La șapte luni după ce a prezentat primele poze cu conceptul, Renault a prezentat joi prima mașină electrică Dacia: versiunea de serie a modelului Spring. Dacia Spring are la bază o mașină electrică din China, (numită Renault K-ZE) și va ajunge la clienți anul viitor.Are patru locuri și cinci uși. Dimensiunile sale sunt de numai 3,73 m lungime, 1,62 metri lăţime (fără retrovizoare) şi 1,51 m înălţime. Mașina de oraș cu aspect de SUV are o autonomie reală între 150 și 170 km, potrivit europafm.ro. Piața bursieră a Chinei confirmă faptul că cea de a doua economie a lumii traversează o perioadă bună şi pare să fi depăşit cu brio şocul pandemic. Capitalizarea bursei chineze (valoarea stocului de acţiuni) a trecut pentru prima dată marca de valoarea de 10 trilioane de dolari (10,8 trilioane, la momentul în care scriu acest articol). Este o mărturie a puterii companiilor sale de tehnologie dar și a dimensiunii pieței interne de care se bucură. După cum spuneam, e şi o dovadă a succesului relativ al țării în combaterea virusului Covid-19, potrivit fineco24news . Procesul de conectare a caselor de marcat inteligente la servere dedicate se va finaliza în prima parte a anului viitor, în timp ce proiectul de implementare a facturii electronice cu număr unic de înregistrare se va încheia la finele anului 2021 - începutul lui 2022, a anunţat, joi, la prima ediţie a evenimentului Ziua Naţională a Comerţului Electronic, Sebastian Burduja, secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice (MFP), citat de economica.net. Noile decizii privind funcționarea restaurantelor îi nemulțumește pe proprietari, care afirrmă, în discuții cu Profit.ro, că HoReCa este tratată în continuare discriminatoriu, în lipsa oricăror studii care să arate legătura între infectări și restaurante. Ei sunt nemulțumiți și de restricțiile de maximum 20 de persoane la un eveniment și spun că în hale industriale la fel de mari precum sălile de conferințe lucrează și 200 de oameni. Potrivit ultimei decizii a Guvernului, în zonele cu rata de infectare între 1,5 și 3 la mie, restaurantele vor putea funcționa, dar la 30% din capacitate și cu program limitat. În zonele cu rată de peste 3 la mie vor fi închise. Activitatea va fi la 50% acolo unde rata de infectare este sub sau egală cu 1,5 la mie. Programul va fi redus până la ora 23.00, scrie profit.ro . De când România înregistrează peste 3.000 de cazuri zilnic, sau chiar peste 4000, ca în ultimele zile, Guvernul anunță măsuri de limitare a creșterii infectării. Însă aceste decizii se bat cap în cap cu decizii luate mai demult sau chiar recent, când numărul de cazuri era mult mai mic.1. Du-te vino pe poarta centrelor rezidențiale de copii sau vârstniciPe 9 aprilie, Ordonanța Militară 8 - atunci România era în stare de urgență - prevedea că angajații centrelor rezidențiale vor fi izolați preventiv la muncă. Mai simplu, personalul lucra timp de 14 zile permanent în centre și nu se ducea acasă deloc. După tura de 14 zile, angajații mergeau acasă, în izolare, timp de alte 14 zile. Și tot așa, scrie europalibera.org