În primele două zile de la intrarea în agențiile BCR pe bază doar de programare, peste 33.000 de clienți au sunat să discute cu bancherii. O treime sunau din fața agențiilor

În jur de 30-40% din programări sunt făcute de către clienții persoane fizice pentru tranzacții ce ar putea fi derulate și prin intermediul canalelor digitale (informații despre sold, extrase de cont sau alte tipuri de tranzacții). Alte 30-40% dintre programări sunt cele care au venit din partea persoanelor juridice, iar restul sunt reprezentante de către non-clienții BCR care folosesc rețeau de sucursale pentru diverse plăți sau colectare de numerar, mai spun reprezentanții băncii.







Potrivit Danei Dima, în cele 8 luni scurse de la începutul pandemiei, banca a ținut toate unitățile deschise. ”Indicele de satisfacție al clienților din România ai Erste Bank a fost cel mai ridicat din grup”, a mai arătat vicepreședintele BCR.





E drept, rolul băncilor în această perioadă ar putea fi decisiv, ținând cont că peste 35% din români spun că pandemia i-a prins fără economii, proporția acestora fiind cea mai ridicată din Europa, potrivit unui survey publicat recent. Media europeană a populației fără economii (în luna mai) este de 28%, datele fiind în linie cu estimările Eurostat care arată că circa o treime din populația Europei nu ar putea face față unor cheltuieli neprevăzute. În aceste condiții, bancherii ar trebui să țină aproape de clienți și să-i ajută să deprindă tehnologia digitală în relația cu banca.





Vulnerabilitățile financiare care deja existau înainte de izbucnirea pandemiei plus stressul indus de COVID-19 va induce multor clienți bancari un grad mai ridicat de dificultate în luarea unor decizii financiare. Există numeroase studii și cercetări care confirmă că lipsurile financiare au un efect psihologic semnificativ și duc la luarea unor decizii greșite. Aici, unele bănci și-ar putea de asemenea ”modela” relația cu clientul.







E drept, în următorii 2-3 ani situația bancherilor nu va fi una roz, spune șeful firmei de consultanță A.T. Kearney România, Ștefan Marcu. Următoarele 18 luni vor fi dificile pentru bănci. ”Dacă ne uităm la banking ca la un business cu venituri și costuri, vedem că băncile sunt acum supuse azi la două presiuni pe care nu le vede nici clientul de business și nici cel de retail. Veniturile băncilor scad atât pentru că ele vând mai puțin ca înainte, dar și pentru că foarte multe industrii sunt afectate de coronavirus și astfel sunt afectate și creditele lor luate de la bănci”, mai spune Marcu. Băncile vor pierde 15-20% din venituri și în aceași timp își vor vedea crescând costurile cu riscul”, mai spune Marcu, care coordonează activitatea AT Kearney pe 7 piețe: Polonia, Cehia, Slovenia, Rusia, Ungaria, Croaţia şi România.



Vor fi profitabilități foarte mici în sistemul bancar, iar în unele cazuri aproape de zero. Băncile trebuie să găsească o soluție astfel încât sprijinindu-și în continuare clienții, să rămână cu o profitabilitate limitată, aproape de zero, adaugă șeful AT Kearney România, invitat la o emisiune la zf.ro. ”Costurile cu riscul ale băncilor cresc și ele foarte repede. Asta înseamnă dublarea sau chiar triplarea lor. ​Anul acesta va fi pierdut din mai multe puncte de vedere. Băncile din România sunt formate la urma urmei, tot din oameni. Îi știm pe bancherii de top din primele 10 bănci și sunt foarte patrioți: se uită nu doar la profit ci și la care va fi efectul deciziilor lor în economie. ”Din punctul acesta de vedere, legătura dintre bănci și economie e tot mai puternică”, spune Marcu











Începând de alaltăieri (luni), accesul în agențiile BCR se face doar pe baza unei programări prealabile. În cele două zile care au trecut, peste 33.000 de clienți au sunat să se programeze, potrivit reprezentanților băncii. ”33.000 de clienți și-au programat online vizitele în agenții in primele doua zile de la trecerea la noul program. Feed-back-ul primit de la clienți este unul pozitiv”, a explicat miercuri Dana Dima, vicepreședinte Retail & Private Banking BCR. Clienții au nevoie să interacționeze cu banca, a adăugat Marian Ignat, directorul executiv responsabil de Distribuție Retail din bancă. ”Mai ales în cazul unor produse mai complexe, cum ar fi un mortgage (ipotecă), unde clientul ar nevoie de consiliere. De asemenea, încă avem de asemenea destul de multe tranzacții cash- o parte din clienți folosesc terminalele self-service”, mai spune Ignat.