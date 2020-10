Business report: Numărul de telefon devine noul cod IBAN. Alexander Adamescu poate fi extrădat. Ambalajele ar putea avea o garanție de 50 de bani. Întâlnire discretă a Guvernului cu proprietarii de restaurante

​Numărul de telefon devine noul cod IBAN ● Alexander Adamescu poate fi extrădat în România ● Tarom va concedia 30% dintre angajaţi ● Ambalajele ar putea avea o garanție de 50 de bani, returnabilă ● Final de înscrieri la ajutoarele de 2.000 Euro, buget neconsumat ● Scenariu de război în „Poarta Focșani”. Cât de rapid oprește NATO o luptă cu Rusia? ● Senatul respinge ajutorul de stat pentru Blue Air ● Întâlnire discretă a Guvernului cu proprietarii de restaurante ● Călin Ile: Hotelurile au în plan reduceri de personal sau închiderea totală sau parţială ● Mașini scoase de ANAF la licitație: Volvo – 2.100 de lei, VW Golf – 818 lei ● Granturile pentru de capital de lucru intră ”în lucru”: Condițiile și procedura de înscriere a IMM-urilor ● China se întoarce pe creștere și e gata să salveze lumea. Dar, lumea mai vrea să fie salvată de China?





​Numărul de telefon devine noul cod IBAN! Băncile setează acum un nou serviciu: transfer de bani către numărul de telefon. Românii pot acum să facă transferuri de plăţi între două conturi bancare, utilizând doar numărul de telefon al beneficiarului şi fără să cunoască codul IBAN al contului său bancar. Serviciul este posibil datorită unui serviciu nou lansat de Transfond. La ora actuală, Orange Money şi Revolut utilizează acest tip de plăţi, dar pentru conturi bancare deschise la aceeaşi bancă.Că poţi să faci plăţi cu telefonul mobil ştie toată lumea! Şi aprope toate băncile din România au implementat această metodă de plată. Dar să trimiţi bani către Cristi sau Laura, pe care îi ai înregistraţi în agenda telefonului, fără să le cunoşti numerele de cont sau alte date caracteristice fiecărei persoane, este ceva inedit. La sfârşitul lunii trecute, Transfond a anunţat că oferă posibilitatea inițierii simplificate de plăți între două conturi deschise la bănci diferite, utilizând doar numărul de telefon mobil al beneficiarului plății, prin intermediul serviciului AliasPay-disponibil, scrie Economica.net





Alexander Adamescu poate fi extrădat în România. Milionarul a pierdut procesul din UK.După doi ani de judecată, Alexander Adamescu poate fi extrădat în România. Milionarul a pierdut definitiv procesul la Curtea Supremă a Regatului Unit. Apelul i-a fost respins fiindcă Adamescu junior nu a putut aduce noi probe că ar fi victima unei persecuții politice și că extrădarea să ar reprezinte o încălcare a drepturilor omului în legislația europeana, potrivit EuropaFM





Tarom va concedia 30% dintre angajaţi. Compania naţională aeriană Tarom ia în considerare disponibilizarea a circa 30% dintre angajaţi, inclusiv piloţi şi stewardese, scrie Digi24.Disponibilizările vizează în special angajaţi din administraţie, personal TESA, dar cel mai probabil vor fi şi în rândul personalului navigant. Primul pas a fost făcut prin declanşarea procesului de plecări voluntare. Astfel, angajaţii dispuşi să plece au primit salarii compensatorii. Până acum, aproximativ 150 de persoane ar fi accesat această facilitate, potrivit Digi24. Oficial, pentru acest an sunt estimate pierderi de peste 300 de milioane de lei, însă gaura din bugetul companiei s-a putea adânci şi mai mult în funcţie de evoluţia crizei sanitare. Compania ar avea şanse de revenire abia în 2024, potrivit ziarului Adevarul.





Ambalajele ar putea avea o garanție de 50 de bani, returnabilă.Valoarea garanţiei returnabile pentru ambalaje ar putea fi de 50 de bani, valoarea finală urmând a fi propusă Guvernului de către Ministerul Mediului și Pădurilor, a anunțat, miercuri, Julia Leferman, director general al Asociaţiei Berarii României. "Valoarea garanţiei va fi reglementată în această hotărâre de guvern. Există un studiu pe care l-a făcut public Ministerul Mediului şi care confirmă disponibilitatea consumatorului român de a întoarce aceste ambalaje la o valoare a garanţiei de 50 de bani pe ambalaj", a explicat Julia Leferman, potrivit ziarului România Liberă





Final de înscrieri la ajutoarele de 2.000 Euro, buget neconsumat. Miercuri seara, la ora 20.00, s-a finalizat sesiunea de înscrieri la microgranturile de câte 2.000 de euro din Măsura 1 a ajutoarelor de stat pentru firme fără angajați, PFA, ONG și cabinete medicale individuale, pentru redresare din criza COVID. În perioada 12-21 octombrie 2020, cu tot cu prelungire, au cerut fondurile europene un număr de 29.250 potențiali beneficiari, în condițiile în care erau disponibile 50.000 de microgranturi. Dacă toți solicitanții sunt în regulă și li se vor acorda finanțările, se va consuma 58,5 milioane de euro din bugetul total de 100 de milioane de euro. Așadar, cel puțin 41,5 milioane de euro au rămas neconsumați la această sesiune. Joi, de la ora 10.00, este programată deshiderea sesiunii de aplicații la Măsura 2 - granturi de capital de lucru de 2.000-150.000 Euro pentru IMM-uri și ONG-uri (de educație), potrivit startupcafe.ro





Scenariu de război în „Poarta Focșani". Cât de rapid oprește NATO o luptă cu Rusia? Pentru a-și proteja teritoriul într-o ciocnire cu Rusia, NATO trebuie să poată mișca trupe cât mai rapid în puncte strategice ale Europei. Unul este „Poarta Focșanilor", care pică în 24 de ore, dacă Rusia atacă. Lipsa infrastructurii face ca NATO să ajungă prea greu pentru a opri un eventual atac. Mobilitatea militară a trupelor NATO este esențială pentru a putea asigura apărarea eficientă a teritoriului Alianței. Trupele unui singur stat nu pot face față singure unui eventual atac din partea Rusiei, așa că NATO trebuie să fie capabilă să trimită cât mai rapid întăriri militare, în cazul unei astfel de crize, pe flancul de Est al Alianței. Cum pot fi mutate trupele aliate cât mai rapid, într-un flux care trebuie să depășească nu doar probleme de relief și infrastructură, ci și granițe și autorități ale mai multor state europene? Este una din marile provocări militare cu care NATO, împreună cu Uniunea Europeană, se confruntă în acest moment, după cum au arătat mai mulți experți militari, la o dezbatere susținută de think-tank-ul american CEPA, scrie Europa Liberă





Estimari dramatice privind efectele "valului 2" in Romania: "Am putea avea peste 500.000 de someri si 300.000 de firme in insolventa sau faliment pana in 2021". Peste 500.000 de someri si mai mult de 300.000 de firme ar putea intra in insolventa sau faliment in perioada urmatoare, arata unul dintre cele mai negre scenarii pentru 2021, in conditiile in care impactul economic al COVID-19 pentru companii si angajati va fi foarte puternic, potrivit REI Finance Advisors, companie de consultanta specializata in atragerea de fonduri europene si ajutoare de stat. "Un numar de peste 500.000 de someri si mai mult de 300.000 de firme ar putea intra in insolventa sau faliment in perioada urmatoare arata unul dintre cele mai negre scenarii pentru 2021, in conditiile in care impactul economic al COVID-19 pentru companii si angajati va fi foarte puternic, iar efectele se vor resimti abia incepand de anul viitor", potrivit REI Finance Advisors, companie de consultanta specializate in atragerea de fonduri europene si ajutoare de stat pentru companii cu activitate pe piata din Romania, scrie ziare.com





Întâlnire discretă a Guvernului cu proprietarii de restaurante. Negocieri pentru compensarea de către stat a unei părți din banii pierduți.Proprietarii de restaurante negociază cu Guvernul, prin reprezentanții lor, compensarea de către stat a unei părți din banii pierduți pe fondul restricțiilor care au impus închiderea localurilor, varianta discutată la acest moment fiind acoperirea a 20% din diferența de cifră de afaceri de anul trecut și cea din acest an. Condiția este ca banii astfel rambursați de stat să fie investiți în afacere, nu retrași sub formă de dividende. O întâlnire, discretă, pe această temă între cele două părți a fost ieri."Este o discuție pe termen mai lung, nu va fi aprobată imediat. Noi asta cerem, dar ei au zis că este o negociere care în cel mai bun caz se încheie anul acesta și ne dau banii la primăvară. Singura soluție este să ne ajute să compenseze puțin din pierderea profiturilor și cifrei de afaceri pe acest an cu un procent. Acum se discută cam 20% din diferența de cifră de afaceri de anul trecut și acest an, pentru firmele care mai rezistă. Cu condiția ca acești bani să nu fie luați ca dividende, ci investiți în business. Să fie investiți în business drept capital de lucru sau de investiții", spun surse din HoReCa, citate de profit.ro

Granturile pentru de capital de lucru intră "în lucru": Condițiile și procedura de înscriere a IMM-urilor. Măsura a doua din cadrul programului de un miliard de euro destinat IMM-urilor, respectiv granturile pentru capital de lucru reprezentând 15% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 150.000 de euro, ar urma să devină operațională joi. Bugetul alocat este 350 de milioane de euro, numărul estimat de beneficiari fiind cuprins între 90.000 și 100.000 de companii. Specialiștii estimează însă că la această măsură ar urma să apeleze în jur de 20.000 de companii, scrie cursdeguvernare.ro

. Senatul a respins ajutorul de stat acordat de către Guvernul Orban companiei aeriene low-cost Blue Air. Proiectul legislativ privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă 167/2020, care modifică OUG 139/2020, a fost adoptat de Senat cu amendamente. Unul dintre acestea se referă la abrogarea în întregime Articolului 2 din Ordonanţa 139/2020 care se referă la garantarea de către stat a unor împrumuturi de cel mult 300,77 milioane de lei contractate de Blue Air. De asemenea, a fost abrogat şi art. 12 atât din OUG 139/2020, cât şi din OUG 167/2020 care prevede între altele ca, din împrumutul garantat de stat, Blue Air să ramburseze cu prioritate datoriile către Statul Român, împrumutul contractat de la Eximbank, în valoare de 30,3 milioane lei şi accesoriile aferente, precum şi obligaţiunile corporative emise prin plasament privat către Societatea de Investitii Financiare Banat-Crişana, în valoare rămasă de şase milioane euro şi accesoriile aferente. La finele lui 2019, SIF Banat-Crişana achiziţionase obligaţiuni Blue Air de nouă milioane de euro. În data de 16 iunie, societatea a anunţat amendarea prospectului de ofertă şi prelungirea cu trei luni a termenului de maturitate a obligaţiunilor, care ar fi trebuie să fie 15 septembrie, scrie Bursa.

Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) nu mai încasează bani cash la ghișee începând cu data de 1 octombrie pentru o serie de servicii, astfel că șoferii care vor să achite pentru permisele auto, certificatele de înmatriculare sau autorizațiile provizorii de circulație trebuie să folosească alte metode de plată. Cititorii Libertatea au semnalat însă că acestea gravitează în jurul unor conturi deschise de către Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS), potrivit paginii sale de internet, potrivit ziarului Libertatea Exerciţiul nostru de joc cu cifrele de astăzi se referă la datoria guvernamentală a statelor lumii. Şi am luat spre analiză, datele ststistice publicate recent de Banca Mondială. Am selectat trei coloane: cele referitoare la ponderea în PIB a datoriei guvernamentale în 2007 (momentul declanşării precedentei crize economice), 2019 (momentul declanşării actualei crize sanitare) şi forecasturile aferente anului 2020. Următoarele două coloane îmi aparţin şi vin să pună în evidenţă statele ale căror datorii guvernamentale au crescut cel mai mult în perioada 2007-2019, dar şi care vor fi statele cel mai afectate la acest capitol de actuala criză pandemică. Dar să le luăm pe rând. În 2007 cel mai rău stăteau la capitolul datorie guvernamentală în PIB, în ordine descrescătoare: Liberia (341% PIB), Eritrea (201%) şi Japonia 175%. Prima ţară europeană în acest top era Italia, care venea imediat în apropierea Top 10, cu 104%. Destul de aproape era Grecia, locul 13, cu 103%. Macao, Timor-Leste sau Brunei erau practice state fără datorii. Din Europa, cel mai aproape de ele era Estonia (locul 180 din 186 de state analizate). SUA ocupa locul 35, Germania era pe 39 în timp ce China era pe 109. România se plasa po locul 162, potrivit FinEco24News . Previziunile nu sunt deloc bune, iar hotelurile au în plan reduceri de personal sau închiderea totală sau parţială. Previziunile hotelierilor pentru sfârşitul acestui an nu sunt deloc bune în sensul în care mulţi dintre aceştia au în plan reduceri de personal sau închiderea totală sau parţială a unităţilor de cazare. Călin Ile, preşedintele Federaţiei In­dustriei Hoteliere din România, spune că industria hotelieră din Ro­mânia a înregistrat pierderi semni­ficative odată cu criza pandemică. El spune că industria hotelieră va înregistrat la sfârşitul acestui an pierderi de circa 1 miliard euro, ceea ce în­seamnă două treimi din cifra de afaceri înregistrată la nivelul industriei în 2019. „Situaţia industriei hoteliere este una dramatică deoarece pe de o parte avem restricţiile impuse de autorităţi cauzate de pandemie, care împiedică lumea să călătorească, iar pe de altă parte avem teama populaţiei şi companiilor de a-şi asuma deplasări. În jur de un miliard de euro vom înregistra pierderi în anul 2020, adică pierdem circa două treimi din cifra de afaceri în­registrată în anul 2019, de circa 1,5 mi­liarde euro“, spune Călin Ile, preşedintele Federaţiei Industriei Hoteliere din România (FIHR),.La sediul ANAF București, pe data de 22 octombrie, de la ora 14:00, va fi scos la licitație un automobil Opel Astra Wagon din 2007, la prețul de pornire de 9.808 lei. Tot în Capitală, pe 29 octombrie va fi scos la licitație un automobil Skoda Superb din 2006, la prețul de pornire de 7.168 de lei. Are 188.000 de kilometri la bord și are un motor diesel de 1,9 litri.În aceeași zi se va putea licita și un autoturism Audi A4, din 2006, de culoare neagră, cu aproximativ 240.000 de kilometri la bord. Prețul de pornire al licitației este de 9.79 de le, potrivitgreatnews.ro După inițiativa României, Bulgaria va sesiza justiţia europeană pentru ”discriminare” după adoptarea dificilă, în luna iulie, a unei reforme a transportului rutier care a dat naştere unei lupte între Vestul şi Estul continentului, a anunţat miercuri guvernul, citat de AFP. „Dispoziţiile privind revenirea şoferului, revenirea vehiculului şi interdicţia de a petrece timpul de odihnă la bordul vehiculului între două cicluri de cabotaj duc la o discriminare pe baza situaţiei geografice şi la o limitare a accesului egal la piaţa unică europeană”, a anunţat Sofia într-un comunicat, notează punct.news La începutul acestei săptămâni, biroul de statistică al Chinei a anunțat evoluția economiei în trimestrul al treilea. Rezultatul este de-a dreptul remarcabil, pentru o țară din care s-a declanșat pandemia de coronavirus. În trimestrul al treilea al acestui an, China a crescut cu 4,9%. Este o cifră care îi face pe analiștii internaționali să creadă că economia chineză va fi, ca și în alți ani, motorul care va reuși să stimuleze economia mondială. Ce schimbare de viziune! După ce la momentul declanșării pandemiei și a blocării parțiale a lanțurilor de aprovizionare care veneau din China decidenții politici și economici din statele europene vorbeau răspicat despre dependența de China și nevoia de relocare a unor companii înapoi în Europa, acum experții se întorc la vechiul refren, și anume că economia chineză poate salva economia globală, scrie rfi.ro.