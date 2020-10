Sergiu Oprescu (ARB): Gradul scăzut de intermediere financiară este un blestem și o binecuvântare

„În același timp este un blestem și o binecuvântare. Este un blestem pentru că vedem că nu suntem bine înrădăcinați în economie, dar și o binecuvântare pentru că este un potențial invers de unde suntem. Băncile românești pot juca un rol mai mare în ciclul de recuperare al țării”, a spus el, în cadrul unei conferințe organizată de The Economist.Referitor la bugetul țării, el a afirmat că am intrat în această criză cu un spațiu fiscal foarte scăzut, cu finanțe publice limitate pentru a stimula creșterea.„Pentru România, această disponibilitate a finanțării care vine din planul european de recuperare reprezintă o ajungere din urmă rapidă (în termeni de coeziune n.r.). Este similar cu ceea ce am văzut în anii de după intrarea în UE”, a explicat el.În termeni de digitalizare, spune el, România se află pe locul 26 în UE.„Stăm foarte bine la conectivitate, asta pentru că avem în România autostrăzi digitale. Avem internet broadband (bandă largă n.r.) ultra rapid în anumite zone, acestea fiind disponibile în zonele urbane. Problema cu aceste autostrăzi digitale este că nu avem procesare, transport, nu avem lucrurile care să fie purtate pe aceste autostrăzi digitale. Acesta este cel mai simplu lucru de realizat în acest moment”, a mai arătat președintele ARB.