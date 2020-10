​Business report: ​​Se scumpește RCA, după ani de zile! Cum rescrie fiscul „Miorița. Transport în pandemie: unde sunt marile aglomerații. De ce ne dorim cu ardoare un autoturism rulat

​​Se scumpește RCA, după ani de zile! Mutări surpriză în asigurări: Giganții RCA, pas în spate la "sugestia" ASF ● Cum rescrie fiscul „Miorița ● Transport în pandemie. Unde sunt marile aglomerații ● Cum a scos Streinu-Cercel 100.000 de lei lunar cash de la marii producători de medicamente ● Laurian Lungu, economist: Dacă nu vor fi luate decizii politice exagerate, 2021 va fi un an bun pentru economie ● De ce ne dorim cu ardoare să achiziționăm un autoturism rulat, cu peste 150.000 km în bord, condus de către „un bătrânel”, de acasă, la magazinul din cartier ● -6,36% din PIB deficit bugetar înaintea T4: Observațiile esențiale ● Care sunt cele mai îndatorate companii din România. Topul judeţelor în funcţie de raportul credite/persoană juridică





Se scumpește RCA, după ani de zile! Mutări surpriză în asigurări: Giganții RCA, pas în spate la "sugestia" ASF. Ce firme au ajuns să domine topul Topul prețurilor practicate de firmele de asigurare pentru RCA, pentru unele dintre segmentele de șoferi și vehicule, arată în ultimele zile așa cum nu a mai arătat de mai mulți ani. Giganții domeniului, Euroins și City Insurance (care adună peste trei sferturi din volumele de vânzări și probabil peste 80% din totalul polițelor), au majorat prețurile arătând că fac un pas în spate. Aproape imediat au început să se schimbe și cifrele de vânzări, în topul creșterilor intrând firme mult mai mici sau firme care se feresc, în general, de acest tip de asigurare. Mișcările celor două companii au legătură, spun sursele ECONOMICA.NET, cu planurile de măsuri pe care Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) le-a impus celor două. În context, firme neinteresate de RCA sau firme mici din piață au ajuns să înregistreze vânzări semnificative, mai mari chiar decât și-ar dori. Cel mai probabil și acestea vor veni cu majorări în următoarea perioadă, pentru a evita să se "încarce"cu prea mult RCA, poliță care, per ansamblul pieței, aduce pierderi asigurătorilor, scrie Economica.net





Cum rescrie fiscul „Miorița. Ieri, câteva publicații au prezentat cazul unui cetățean român care a fost obligat de fisc să plătească 2,3 milioane de lei pentru averea pe care nu a putut să o justifice. Situația este prezentată cu lux de amănunte de către ziare.com, ceea ce ne oferă prilejul să tragem câteva învățăminte. Totul a plecat de la un control realizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Venituri persoane fizice cu risc fiscal. Se înțelege, dacă privim departamentul din ANAF care a realizat controlul, că a fost vorba despre o acțiune a fiscului care a vizat ceea ce în termeni tehnici se numește un control indirect al averii. Adică, fiscul a calculat diferența dintre activele deținute (mașină, case, terenuri sau conturi) și impozitele plătite. A rezultat o diferență neachitată către buget, adică impozite, dobânzi și penalități, stabilită de fisc la 2,3 milioane lei și transformată în obligație de plată a cetățeanului. Doar că respectivul cetățean a contestat în instanță decizia controlului fiscal. De aici începe o adevărată poveste. Așadar, cetățeanul din județul Mureș a încercat să explice de unde provin banii pentru care nu a plătit impozite. Cel acuzat de evaziune a susținut, în instanță, că tatăl său a fost unul din cei mai bogați proprietari de oi din județul Mureș, scrie rfi.ro





Transport în pandemie. Din metrou în autobuz. Unde sunt marile aglomerații. Într-o zi de luni, la ora 8 dimineața, considerată de vârf la metrou, stația Piața Sudului arată ca într-o zi de weekend. Statistic vorbind, peronul scurt de sub Big Berceni este cel mai aglomerat loc din rețeaua subterană. În septembrie 2019, aici intrau în medie, zilnic, doar între orele 8 și 9 dimineața, în jur de 83.000 de oameni. Acum, în toamna pandemiei de coronavirus, valorile de trafic sunt palide față de aglomerația din urmă cu un an: media de călători între 8 și 9 dimineața este de aproape trei ori mai mică – circa 31.000 de oameni, scrie Europa Liberă





Cum a scos Streinu-Cercel 100.000 de lei lunar cash de la marii producători de medicamente. 2,1 milioane de lei în doi ani - aceasta este suma pe care fundația controlată de mogulul de la "Matei Balș", Adrian Streinu-Cercel, a cheltuit-o cash timp de doi ani. Banii au provenit de la companiile de big pharma, care au sponsorizat foarte generos fundația candidatului PSD. "Ne-am uitat în buzunarul ascuns al halatului. Încape aici fundația privată a lui Streinu-Cercel, în care primii șapte producători mondiali de medicamente au pompat un milion de euro doar într-un an. Jumătate au fost retrași cash, în tranșe rotunde, uneori chiar la bancomatul din curtea spitalului.", arăta RISE Project într-o investigație publicată în 2018. Pentru această investigație, Streinu-Cercel și acoliții lui cer daune morale de două milioane de lei de la RISE Project, scrie Newsweek.ro.



Două sunt lucrurile care ar putea schimba dramatic cursul evenimentelor. Două sunt lucrurile care ar putea schimba dramatic cursul evenimentelor: rezultatul alegerilor din Statele Unite şi scăparea de sub control, la nivel mondial, a pandemiei. Altminteri, toate premisele sunt aliniate pentru o concluzie: dacă nu vor fi luate decizii politice exagerate, 2021 va fi un an bun şi de reconstrucţie pentru economia României, crede economistul Laurian Lungu (Ph.D, Cardiff Business School). Guvernul a gestionat foarte bine criza, pe partea economică. Sprijinul acordat companiilor, sprijinul pentru şomajul tehnic au ţinut economia la suprafaţă şi toate acestea oferă un suport solid pentru încredere: anul 2021 va fi un an bun. Desigur, căderea va fi mare în 2020 şi o bună parte din viitoarea creştere vine din „efectul de bază“, dar şi aşa redresarea va fi bună. Cu o condiţie: să nu fie luate decizii politice pripite care, în loc să domolească ar putea adânci deficitul fiscal ce va ajunge, foarte probabil, la 8-9% din PIB în acest an, comentează economistul Laurian Lungu, citat de Ziarul Financiar . Prima mașină a familiei are 8 ani și 144.000 km, motor pe benzină, 1600 cmc și 105 cp. Cea de-a doua mașină a familiei are 4 luni, 3500 km, motor pe benzină, 898 cmc și 75 cp. Ambele au fost cumpărate noi. Cumulat au costat sub 20.000 euro. Mulți dintre noi, mai ales cei cu o educație economică solidă, nu cumpără niciodată mașini scumpe. Dacă printr-o minune fac asta, acele mașini vor fi lăsate moștenire și vor fi întreținute perfect. Cei ce au educație economică știu că o mașină achiziționată pentru a ne deplasa la muncă sau in concediu nu este o investiție ci o cheltuială. O mașină de marfă poate reprezenta o investiție, un tractor, o combină, folosite pentru a produce, dar nu un autoturism. Asta dacă nu cumva îl folosim pentru servicii de taximetrie. O mașină foarte scumpă se va deprecia extrem de rapid și își va pierde din valoare peste 30% în primul an. Cu cât sunt mai scumpe, cu atât mai mult se vor deprecia, economiștii știu asta , scrie project-e.ro . Deficitul bugetului general consolidat pe primele nouă luni din 2020 a crescut cu peste 40 miliarde de lei faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi a urcat la circa 67 miliarde lei (-6,36% din PIB-ul estimat), conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Evoluția rezultatelor bugetului înainte de ultimul trimestru al anului din 2016 încoace este elocventă pentru șansele de încadrare în prognoza oficială curentă, scrie cursdeguvernare.ro . După cum v-am obişnuit, la final de zi vin în faţa Dvs cu un exerciţiu de statistică. Având în vedere faptul că zilele acestea BNR a făcut publice datele privind îndatorarea persoanelor fizice şi respectiv a persoanelor juridice, după primele trei trimestre, mi-am propus să vedem cum stau cu îndatorarea companiile (persoanele juridice). Aşadar am consultat registrul ONRC pentru a vedea câte companii active existau la finele lunii septembrie a anului curent şi apoi am trecut la calcule. Am dezvoltat puţim, efectuând clasamente atât pe parte de creditare în lei cât şi pe parte de creditare în valută iar apoi am făcut şi situaţia generală. Şi iată cum arată topurile, scrie FinEco24News