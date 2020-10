Marcel Heroiu (BM): Cluj, Timișoara, Iași, Constanța Brașov au avut un ritm de creștere care depășește ritmul de creștere al Singapore în perioada de Boom

„E o evoluție fenomenală, doar că noi suntem în ciorba noastră și mai rar scoatem capul să vedem ce se întâmplă în lume”, a spus el.Potrivit acestuia, România, la nivel de municipii, are un nivel de sărăcie sub media UE.„Ăsta în sine este un mesaj fenomenal și puțină lume își dă seama că orașele din România au trecut printr-un proces de transformare absolut fenomenal”, a precizat Heroiu.„Probabil ați auzit: anul trecut România a devenit oficial țară dezvoltată , o performanță cu atât mai spectaculoasă când ne uităm la punctul nostru de pornire. Prin anul 2000, România era ca PIB/cap de locuitor undeva sub mai toate țările dezvoltate din America Latină: Columbia, Mexic Brazilia. Acum am ajuns să fim peste. Să avem o performanță mai mare decât toate aceste țări”, a precizat reprezentantul Băncii Mondiale.