​INTERVIU Ce-i de făcut și la ce să fie atenți contribuabilii care apelează la procedura simplificată de eșalonare a datoriilor. Consultantul fiscal Cornel Grama explică Ordonanța

​VIDEO

​Firmele care beneficiază de posibilitatea de amânare a plății taxelor au acum o procedură de eșalonare simplificată a datoriilor. Într-un interviu acordat HotNews.ro, consultantul fiscal Cornel Grama explică, din punct de vedere practic, prevederile din Ordonanța de urgență publicată recent în Monitorul oficial, de la depunerea cererii, până la condițiile importante ce trebuie avute în vedere. De precizat că anumite categorii de datornici pot beneficia de două facilități.













(toate declarațiile de mai jos îi aparțin lui Cornel Grama)





Prima dată trebuie depusă o cerere

Condiții ce trebuie îndeplinite

Ratele de plată

Așteptarea ordinului ANAF

Intenția este bună, dar știm că de la textul scris în lege până la aplicarea practică au fost anumite discrepanțe mari în această perioadă.







Unii contribuabili au la dispoziție două facilități și ar trebui să profite

Nu știu de ce în spațiul public nu se mai amintește de această facilitate pe care o poate accesa contribuabilul. Pe lângă eșalonare de ordonanța cu amnistia fiscală. Până pe 15 decembrie contribuabilul poate să depună o cerere. Dacă își achită tot ce a avut de plată până la 31 martie 2020, debit, poate beneficia de anularea dobânzilor, penalităților de întârziere sau nedeclarare.







Deci poate accesa două facilități, atât amnistia, cât și eșalonarea simplificată.





Cheltuielile cu testele Covid, deductibile

Practic, 45% din această cheltuială va fi suportată de angajator. Textul de lege este clar.





Horeca nu va mai plăti impozit specific

Ca să beneficieze de procedura simplificată de eșalonare, prima dată o firmă trebuie să depună o cerere până la 15 decembrie 2020.(Nu știm acum unde o să fie această cerere, unde se va depune, dacă se depune fizic la organul fiscal, la ghișeu, sau o să fie o procedură online. Acum să sperăm că în contextul pandemiei o să fie o procedură online pe care să o poată accesa orice contribuabil. Asta o să o vedem după ordinul de aplicare a acestei ordonanțe. Ordonanța a fost adoptată, dar procedura de aplicare va fi printr-un ordin ANAF, că așa se face la noi. Prima dată se dă Ordonanța și apoi ordinul de aplicare în 15 zile)Deci trebuie depusă cererea până la 15 decembrie la organul fiscal din aria de competență sub sancțiunea decăderii.Dacă până în 15 decembrie nu și-a exprimat această opțiune de a beneficia de această facilitate, nu mai poate accesa această eșalonare la plată.La început, când depune cererea, contribuabilul are posibilitatea să anexeze un grafic de eșalonare pentru cele 12 luni pentru că în unele luni poate să plătească mai mult, în altele mai puțin în funcție de cash flow și poate anexa un grafic de eșalonare.ANAF va emite decizia de eșalonare ținând cont de opțiunea contribuabilului.Dacă contribuabilul la cererea de eșalonare nu depune acest grafic, atunci ANAF va emite un grafic de eșalonare care, mai mult ca sigur, va fi în rate egale pe perioada celor 12 luni.Una dintre cele mai importante este să nu înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.Adică el depune cererea. În 5 zile organul fiscal îi dă un certificat de atestare fiscală. Pe acel certificat, unde sunt consemnate toate obligațiile pe care le are de plătit, să nu figureze cele restante până la data intrării în starea de urgență. Alea neapărat trebuie să fie achitate.Doar cele de după intrarea în starea de urgență și până la data deciziei de eșalonare vor intra în eșalonarea pe 12 luni.Pot beneficia și firmele aflate în insolvență. În schimb, firmele aflate în faliment, dizolvare nu beneficiază sau cele pentru care s-a stabilit răspunderea pe Legea insolvenței sau răspunderea solidară: beneficiază și acestea din urmă dacă suma a fost achitată.Contribuabilul trebuie să aibă toate declarațiile fiscale depuse.Fiecare lună o să aibă o rată de achitat. Eșalonarea se păstrează atâta timp cât contribuabilul plătește toate obligațiile curente, nu cele are intră în eșalonare, iar rata o poate achita până la termenul scadent și încă 30 de zile după.Dacă depășește acest termen, atunci își pierde eșalonarea la plată și toată suma îi va veni pe fișă cu dobânzi și penalități, dar el are posibilitatea să solicite organului fiscal o nouă repunere în termen în perioada celor 12 luni, cu anumite condiții: să-și achite ce nu a achitat inițial.Perioada nu se prelungește. Rămâne tot cea de 12 luni de când a fost eșalonarea inițială.Așteptăm ordinul ANAF. Partea bună e că până în 25 decembrie avem o prorogare a termenului de calculare a accesoriilor. În această perioadă nu se fac nici popriri, executări silite și așa mai departe. Contribuabilul, cât de cât, poate sta relaxat, dacă se poate numi asta relaxare.Procedura e mai simplă decât cea clasică, în sensul că nu se mai solicită acele garanții. Ar fi fost greu să le aducă în actualele condiții. Nu mai e necesar să faci dovada existenței unei dificultăți financiare care să fie apreciată de ANAF uneori subiectiv. La o eșalonare clasică trebuie să anexezi un cash flow pe ultimele 6 luni și de acolo ANAF trage concluzia că poți beneficia sau nu.E o măsură normală că și așa ele sunt cum sunt în perioada asta. Această măsură de scutire ar fi trebuit dată puțin mai devreme. Acum firmele sunt puse în fața unor recalculări al impozitului pe care inițial l-au declarat pentru semestrul I în 25 iulie.(mai multe detalii în video de mai sus)