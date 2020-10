Experții au păzit OUG-urile noaptea în Monitorul oficial. „Răsplata”: autoritățile i-au exclus inițial de la microgranturi, iar când i-au inclus, au închis sesiunea. Interviu cu Cornel Grama

​VIDEO

„La asistență contribuabili (la ANAF de exemplu n.r.) dacă pui o întrebare îți face un copy/paste din lege și rămâi cu aia. Aia știam și eu să citesc: textul de lege”, afirmă el.• Vreau o opinie prin care să-și asume responsabilitatea. De fiecare dată la asistență contribuabili este inserat un mic pasaj prin care ești anunțat că e un soi de părere proprie. Dacă asta e doar o părere personală, eu ce pot să fac cu ea? În caz de o inspecție fiscală...E o problemă cu aplicarea unitară a legislației.„Contribuabilul e derutat și nu mai știe ce să aplice. El aude că un coleg de-al lui din alt județ a avut o inspecție fiscală pe o anumită speță și a fost OK. Aceeași inspecție fiscală, dar de la alt județ, i-a dat lui o decizie de impunere cu sume stabilite suplimentar. Nu e normal asta”, povestește consultantul fiscal.• Contribuabilul ce poate să facă? Să facă contestație, dar i se respinge de pe scaun.• Atunci trebuie să te duci în instanță. Acolo sunt costuri.„În perioada șomajului tehnic s-a muncit enorm. Erau o serie de documente care trebuiau completate. Partea bună e că se depuneau documentele online, plățile se făceau destul de OK. Birocrație, erau multe documente de întocmit și toate cu termene de respectat. Dacă nu le respectai, plăteai sumele pe acea lună”, spune Grama.Potrivit acestuia, după șomajul tehnic a venit perioada cu 41,5% (plătiți de stat n.r.) pentru cei care au beneficiat de șomaj tehnic 15 zile în perioada stării de urgență.• A fost o măsură bună, accesată de toți contribuabilii: la fel cu completarea formularelor, trimise la agențiile de șomaj și a fost OK.„A venit apoi treaba cu granturile, microgranturile. OK! 2000 de euro . Am înțeles că vreo 50.000 de firme puteau solicita. Au solicitat numai 29.000”, spune el.• Noi eram excluși ca și cod CAEN de la profesiile noastre liberale. Eu zic că meritam, pentru că efortul depus în această perioadă a fost intens. Am fost alături de angajatori. Veniturile au scăzut oarecum pentru că am fost înțelegători cu ei în perioada asta.„După mari „lupte”, până la urmă am fost incluși, legea de modificare a fost adoptată și a doua zi microgranturile s-au oprit. S-a închis sesiunea și nu mai puteam aplica. Întâi trebuia publicată în Monitorul Oficial. Am înțeles că s-a publicat seara în Monitorul oficial, extraordinar, dar microgranturile deja s-au oprit. Probabil se vor redeschide, nu știu, că au mai rămas fonduri. Probabil vor veni condiții suplimentare, cine știe?”, explică Cornel Grama.„Legislația de anul acesta mi s-a părut făcută pe genunchi, rapid și conjunctural. Adică unde arde un pic, acolo mergem să stingem. După aceea începe incendiul dincolo, mergem și-acolo. Nu avem o viziune coerentă în care angajatorul să-și facă niște calcule în perioada asta grea, niște planuri”, precizează expertul în fiscalitate.