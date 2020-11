​Business report:​​100 de minute cu premierul: pensii, FMI, alegeri, 5G. Primăria Capitalei și cele de sector au în total 70.000 de angajați. Criza Corona: Niciun ban pentru familiile de acasă! Primii doi „mohicani”, Bolojan și Dunca

​100 de minute cu premierul: Pensii & FMI, alegeri, 5G fără China ● Nicușor Dan: Primăria Capitalei și cele de sector au în total 70.000 de angajați ● Criza Corona: Niciun ban pentru familiile de acasă! ● Primii doi „mohicani”, Ilie Bolojan și Romeo Dunca ● Legea concurentei neloiale va fi modificata in favoarea firmelor mici ● Cum i-a deschis Bulgaria calea gigantului rus Gazprom către Balcan ● Startup de 1 miliard de dolari: Face de mâncare și livrează acasă, pe abonament ● Cum arată dezastrul din sectorul aviatic ● Rețelele de socializare și de mesagerie- ținta atacurilor cibernetice ● Alexandru Ghiță. Trebuie doar să începi, chiar dacă nu știi ce urmează ● America mai administrează o ”bătaie” Europei, la capitolul revenire economică ● Fiscalitatea din România aduce doar 65% din veniturile medii bugetare la nivelul UE. Observații în structură.





​100 de minute cu premierul: Pensii & FMI, alegeri, 5G fără China. Ludovic Orban susține în partea a doua a interviului pentru Europa Liberă declară că este dispus să formeze un guvern împreună cu USR-PLUS, dar și cu UDMR. Planul PNL este de a strânge o majoritate de două treimi în Parlament pentru a iniția modificarea Constituției. Pentru prima oară, Ludovic Orban recunoaște în mod oficial că este exclus ca firma chinezească Huawei să fie partener pentru 5G. ​În prima parte a interviului acordat Europei Libere, Ludovic Orban a vorbit despre măsurile anti-COVID, când este posibil să apară primul vaccin, dar și despre anchetele în dosarele Colectiv și 10 august.. Ludovic Orban susține în partea a doua a interviului pentru Europa Liberă declară că este dispus să formeze un guvern împreună cu USR-PLUS, dar și cu UDMR. Planul PNL este de a strânge o majoritate de două treimi în Parlament pentru a iniția modificarea Constituției. Pentru prima oară, Ludovic Orban recunoaște în mod oficial că este exclus ca firma chinezească Huawei să fie partener pentru 5G. ​În prima parte a interviului acordat Europei Libere, Ludovic Orban a vorbit despre măsurile anti-COVID, când este posibil să apară primul vaccin, dar și despre anchetele în dosarele Colectiv și 10 august. Interviul a fost acordat Europei Libere





Nicușor Dan: Primăria Capitalei și cele de sector au în total 70.000 de angajați. Primăria Municipiului București are aproximativ 35.000 de angajați, iar cele de sector – împreună – tot în jur de 35.000. „În Primăria Capitalei sunt cam 1.100 de persoane, în STB (Societatea de Transport București – n.r.) sunt 11.000 de persoane, în Termoenergetica sunt 3.500 de persoane, astea sunt date obținute azi (vineri-n.r.). În celelalte companii municipale mai sunt cam 3.500 de persoane și în instituțiile deconcentrate, inclusiv teatre, adică instituțiile din subordinea Primăriei sunt din nou câteva mii de persoane. Sunt undeva la 35.000”, a spus Dan.

„E un fel de paritate între Primăria Capitalei și primăriile de sector, împreună, dar între oamenii ăștia găsiți STB, care e serviciu public, în care trebuie să ai câteva mii de șoferi, găsești 15 teatre în care ai 5.000 (de angajați – n.r.), câteva mii de asistenți sociali. Când o să facem auditul, o să vedem ce e în plus în schema asta”, a explicat Nicușor Dan, .



Criza Corona: Niciun ban pentru familiile de acasă! Transferurile financiare, ce asigură supravieţuirea familiilor şi sprijină economia din ţările de origine, printre care şi România, s-au redus extrem de mult tocmai acum. Este un strigăt de ajutor. Puternic şi totuşi în surdină. "Trebuie să renunţăm acum la mâncare", scrie Sunil N. pe email. Ghidul turistic din Sri Lanka este disperat. "Din nou, guvernul a decis să interzică deplasările. Coronavirusul se răspândeşte iarăși. Nu avem bani pentru a ne cumpăra alimente. Suntem acum cerşetori." Cu doar câtiva ani în urmă, talentatul ghid turistic din Sri Lanka întâmpina în mod regulat turişti germani cărora le arăta insula. Între timp el şi familia lui au devenit dependenţi de banii trimişi prin transfer bancar de prieteni. Corona a făcut ca turismul din Sri Lanka, greu încercat deja de alte crize, să intre în colaps, . . Primăria Municipiului București are aproximativ 35.000 de angajați, iar cele de sector – împreună – tot în jur de 35.000. „În Primăria Capitalei sunt cam 1.100 de persoane, în STB (Societatea de Transport București – n.r.) sunt 11.000 de persoane, în Termoenergetica sunt 3.500 de persoane, astea sunt date obținute azi (vineri-n.r.). În celelalte companii municipale mai sunt cam 3.500 de persoane și în instituțiile deconcentrate, inclusiv teatre, adică instituțiile din subordinea Primăriei sunt din nou câteva mii de persoane. Sunt undeva la 35.000”, a spus Dan.„E un fel de paritate între Primăria Capitalei și primăriile de sector, împreună, dar între oamenii ăștia găsiți STB, care e serviciu public, în care trebuie să ai câteva mii de șoferi, găsești 15 teatre în care ai 5.000 (de angajați – n.r.), câteva mii de asistenți sociali. Când o să facem auditul, o să vedem ce e în plus în schema asta”, a explicat Nicușor Dan, citat de greatnews.ro Transferurile financiare, ce asigură supravieţuirea familiilor şi sprijină economia din ţările de origine, printre care şi România, s-au redus extrem de mult tocmai acum. Este un strigăt de ajutor. Puternic şi totuşi în surdină. "Trebuie să renunţăm acum la mâncare", scrie Sunil N. pe email. Ghidul turistic din Sri Lanka este disperat. "Din nou, guvernul a decis să interzică deplasările. Coronavirusul se răspândeşte iarăși. Nu avem bani pentru a ne cumpăra alimente. Suntem acum cerşetori." Cu doar câtiva ani în urmă, talentatul ghid turistic din Sri Lanka întâmpina în mod regulat turişti germani cărora le arăta insula. Între timp el şi familia lui au devenit dependenţi de banii trimişi prin transfer bancar de prieteni. Corona a făcut ca turismul din Sri Lanka, greu încercat deja de alte crize, să intre în colaps, scrie Deutsche Welle





Primii doi „mohicani”, Ilie Bolojan și Romeo Dunca. Proaspăt ales și instalat președinte al Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan a făcut ceea ce știm din toate manualele de politici publice. În care scrie că măsurile importante se iau în primele 100 de zile de după instalarea în funcție a unui politician ales. Conform acestui principiu, prima decizie a președintelui Consiliului Județean Bihor a fost de a reduce 86 de posturi, adică aproape jumătate din total. Ilie Bolojan este un politician cu experiență și un administrator public cu rezultate foarte bune în calitate de fost primar al orașului Oradea. Cu aceste două atuuri în mână, Bolojan a făcut o rapidă analiză cantitativă, după cum a numit-o, care a ajuns la concluzia că jumătate din angajații instituției nu făceau nimic la locul de muncă, iar ieri a luat decizia de a reduce acele posturi, . Proaspăt ales și instalat președinte al Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan a făcut ceea ce știm din toate manualele de politici publice. În care scrie că măsurile importante se iau în primele 100 de zile de după instalarea în funcție a unui politician ales. Conform acestui principiu, prima decizie a președintelui Consiliului Județean Bihor a fost de a reduce 86 de posturi, adică aproape jumătate din total. Ilie Bolojan este un politician cu experiență și un administrator public cu rezultate foarte bune în calitate de fost primar al orașului Oradea. Cu aceste două atuuri în mână, Bolojan a făcut o rapidă analiză cantitativă, după cum a numit-o, care a ajuns la concluzia că jumătate din angajații instituției nu făceau nimic la locul de muncă, iar ieri a luat decizia de a reduce acele posturi, scrie RFI.ro





America mai administrează o ”bătaie” Europei, la capitolul revenire economică. În trimestrul al treilea, scorul *partidei* a fost 33,1 la 12,7 . La finele lunii octombrie au fost aşteptate cu sufletul la gură rezultatele preliminarii privind creşterea sau ajustarea economiilor în cel de al treilea trimestru al anului 2020. De aceste cifre se leagă multe speranţe, în contextul în care înălţimea valului al doilea de coronavirus pare să fie mai mare decât a primului. Cu toate acestea, tot mai mulţi cârmuitori de state par să fi priceput că închiderea economiilor până la eradicarea bolii e un pariu riscant şi perdant. În acest context se caută soluţii de convieţuire cu boala şi limitare a daunelor. SUA pare să fi găsit mai repede varianta corectă, cel puţin dacă ne uităm la cifre. Chiar dacă mai au de recuperat faţă de China, principalul lor concurent la capitolul PIB, accelerarea din al treilea trimestru pare să fi surprins pe toată lumea. Iar cum ne întrebăm dacă nu cumva ea e suficientă să îi mai dea lui Donald Trump un mandat şi lumii întregi alt cincinal de haos global. Dar să vedem ce spun cifrele, În trimestrul al treilea, scorul *partidei* a fost 33,1 la 12,7 . La finele lunii octombrie au fost aşteptate cu sufletul la gură rezultatele preliminarii privind creşterea sau ajustarea economiilor în cel de al treilea trimestru al anului 2020. De aceste cifre se leagă multe speranţe, în contextul în care înălţimea valului al doilea de coronavirus pare să fie mai mare decât a primului. Cu toate acestea, tot mai mulţi cârmuitori de state par să fi priceput că închiderea economiilor până la eradicarea bolii e un pariu riscant şi perdant. În acest context se caută soluţii de convieţuire cu boala şi limitare a daunelor. SUA pare să fi găsit mai repede varianta corectă, cel puţin dacă ne uităm la cifre. Chiar dacă mai au de recuperat faţă de China, principalul lor concurent la capitolul PIB, accelerarea din al treilea trimestru pare să fi surprins pe toată lumea. Iar cum ne întrebăm dacă nu cumva ea e suficientă să îi mai dea lui Donald Trump un mandat şi lumii întregi alt cincinal de haos global. Dar să vedem ce spun cifrele, scrie FinEco24News.ro





Fiscalitatea din România aduce doar 65% din veniturile medii bugetare la nivelul UE. Observații în structură. Potrivit datelor publicate de Eurostat, România s-a situat anul trecut penultima în UE în ceea ce privește ponderea în PIB a taxelor colectate, cu doar 26,8%, cea mai redusă cu excepția Irlandei (22,7%, dar acolo există o situație specială în ceea ce privește raportarea PIB, urmare a Brexit-ului) și semnificativ sub cea din Bulgaria (30,3%), Lituania (30,4%) și Letonia (31,3%). Pentru referință, trebuie amintit că media de taxare la nivelul tuturor statelor membre ale UE a fost de 41,1% iar cele mai ridicate valori au fost consemnate în Franța (47,4%), Danemarca (46,9%), Belgia (45,9%), Suedia (43,6%), Austria (43,1%), Italia (42,6%) și Finlanda (42,3%), . . Potrivit datelor publicate de Eurostat, România s-a situat anul trecut penultima în UE în ceea ce privește ponderea în PIB a taxelor colectate, cu doar 26,8%, cea mai redusă cu excepția Irlandei (22,7%, dar acolo există o situație specială în ceea ce privește raportarea PIB, urmare a Brexit-ului) și semnificativ sub cea din Bulgaria (30,3%), Lituania (30,4%) și Letonia (31,3%). Pentru referință, trebuie amintit că media de taxare la nivelul tuturor statelor membre ale UE a fost de 41,1% iar cele mai ridicate valori au fost consemnate în Franța (47,4%), Danemarca (46,9%), Belgia (45,9%), Suedia (43,6%), Austria (43,1%), Italia (42,6%) și Finlanda (42,3%), scrie cursdeguvernare.ro

. Legea concurentei neloiale va fi modificata, a declarat pentru News.ro presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. Principala modificare vizeaza protejarea firmelor mici in fata abuzului puterii superioare de negociere a companiilor mai mari, cu atat mai mult cu cat, in contextul pandemiei de coronavirus, o mare parte dintre companiile mici sunt la limita de supravietuire si trebuie aparate de eventuale actiuni abuzive. Proiectul a fost in consultare publica pe pagina de internet a institutiei. "Concurenta neloiala este 'sora mai mica' a Legii concurentei, deoarece vizeaza comportamente care au un grad mai redus de perturbare a pietei si care, predominant, afecteaza interesele altor companii si mai putin interesele mai largi ale societatii. Altfel spus, nu afecteaza functionarea intregii piete si, din acest motiv, sanctiunile sunt mult mai reduse pentru fapte de concurenta neloiala", a declarat presedintele Consiliului Concurentei, citat de ziare.com Faptul că Gazprom, gigantul rus din sectorul petrolului şi ga­zel­or, a pus mâna pe conexiuni de gaze cheie aflate de-a lungul gra­niţelor Bulgariei a fost un secret bine păzit până când o in­vestigaţie jurnalistică a Euractiv Bulgaria a dezvăluit acest lucru. În timp ce instituţiile europene cred că au stabilit regulile corecte pentru liberalizarea pieţei energiei şi o piaţă a gazelor competitivă, Gazprom a întors situaţia în favoarea sa prin preluarea controlului asupra pieţei bulgare, deschizându-şi astfel calea către întreaga regiune a Balcanilor. Prelungirea gazoductului rusesc Turkish Stream prin Bulgaria, denumită „Balkan Stream“ de către premierul Boiko Borissov şi categorisită în mod fals drept o extensie a re­ţelei naţionale de transport al gazelor, este doar vârful unui aisberg observat de americani în momentul în care aceştia au anunţat că vor sancţiona Turkish Stream, scrie Ziarul Financiar . Un startup american care gătește și apoi livrează mâncarea la domiciului clienților, pe bază de abonament, a fost cumpărat de compania Nestle SUA, subsidiara americană a colosului elvețian care deține mii de branduri, ca Nescafe, KitKat sau Joe (în România). În cadrul tranzacției, startup-ul Freshly a fost evaluat la 950 de milioane de dolari, cu posibilitatea de a ajunge până la 1,5 miliarde de dolari, dacă va obține o serie de rezultate de business așteptate de Nestle, a anunțat, vineri, compania elvețiană. Nestle cumpărase deja 16% din Freshly, în anul 2017, pentru a testa piața și a înțelege potențialul acestui business. Freshly este un pionier al serviciilor de livrare a preparatelor culinare direct către consumator (direct-to-consumer). Clienții startup-ului își fac un abonament săptămânal și primesc acasă mâncăruri care pot fi apoi doar încălzite la cuptorul cu microunde și consumate în 3 minute de la livrare. Firma susține că preparatele sale culinare sunt realizate de bucătari la nivel de chef și sunt foarte sănătoase. Tot acest serviciu este susținut de o platformă tehnologică avansată, bazată pe date și analize, potrivit Startupcafe.ro Traficul aerian în Europa a scăzut cu 57% în intervalul 1-27 octombrie față de aceeași perioadă a anului trecut, ca urmare a pandemiei și a măsurilor sanitare luate de autorități, potrivit unui document al Eurocontrol, agenția pan-europeană care se ocupă de controlul traficului, ajuns în posesia Libertatea. În data de 27 octombrie au fost efectuate 11.917 zboruri aeriene, echivalent cu doar 42% din numărul zborurilor realizate în aceeași zi a anului trecut. Dintre acestea, 9.558 de zboruri erau pe rute interne, în scădere tot cu 57% față de aceeași zi din octombrie 2019, mai scrie Libertatea Serviciile web pe care angajații companiilor mici și mijlocii le accesează cel mai frecvent în timp ce lucrează - YouTube, Facebook, serviciile Google și WhatsApp, sunt cele mai exploatate atunci când vine vorba de atacuri de phishing. Topul primelor cinci servicii web pe care angajații le accesează cel mai des de pe dispozitivele lor de birou includ o platformă de partajare a conținutului video, o rețea de socializare, un serviciu de mail și unul de mesagerie: YouTube, Facebook, Google Drive, Gmail și WhatsApp – toate fiind servicii de top pe segmentul lor, scrie Profit.ro Când privești înapoi, la traseul antreprenorial al lui Alexandru Ghiță, un lucru devine evident: a încercat, în toate felurile care i-au ieșit în cale, să rezolve o problemă. Aceea a educației. Alex e fondatorul grupului Educativa, unul dintre cele mai mari grupuri românești care lucrează în educație. E un puzzle de proiecte, companii și parteneriate care include cel mai mare târg de universități din regiune (RIUF), consiliere și finanțare pentru studii în străinătate, cluburile Edison pentru antreprenoriat și tehnologie în licee, o academie de antreprenoriat, o școală internațională pentru asistenți medicali și multe altele. Pentru el, primii zece ani au fost despre a facilita accesul studenților români la mari universități de afară. Următoarele decenii sunt legate de construcția de școli vocaționale în România. Nu e ca și cum ar vedea exact cum se rezolvă problema acesta mare a și educației, dar a învățat să așeze piesă lângă piesă, să conecteze idei și oameni și să sară ”cu capul direct în apă”, cu convingerea că va apărea de undeva un colac. Lumea se aliniază în jurul tău, când pornești cu hotărâre pe un drum, crede . Citește continuarea pe blogul Andreei Roșca