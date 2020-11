Raiffeisen anunță că operatiunile cu numerar se vor efectua exclusiv la multifuncționalele din unitățile băncii

“An de an, Raiffeisen Bank investeste sume considerabile pentru a asigura o experienta superioara clientilor sai prin serviciile oferite in unitatile sale. Anul acesta, contextul pandemiei a accelerat multe proiecte de digitalizare si schimbari curajoase pentru folosirea operatiunilor “fara cash”, iar asta s-a intamplat nu doar in industria bancara. Pentru noi a fost momentul oportun pentru a face inca un pas spre incurajarea tranzactilor digitale. Vrem sa dam tuturor colegilor din agentiile fara casierie, posibilitatea de a dedica timp activitatilor cu valoare adaugata pentru clienti, cum sunt consilierea in vederea intelegerii tuturor functionalitatilor aplicatiilor noastre si a beneficiilor ofertei noastre de solutii financiare. In felul acesta, ne dorim ca, impreuna, sa construim parteneriate valoroase si durabile pe termen lung.” a spus Monica Udrescu, director executiv retea de unitati Raiffeisen BankOperatiunile cu numerar pe care le efectuau clientii nostri la ghiseu in cele 129 de unitati vor putea fi facute pe masini multifunctionale (MFM-uri) sau vor avea solutii alternative (Raiffeisen Online, Smart Mobile, Colectare). Fiecare angajat al bancii va fi gata sa asiste clientii pentru a invata sa utilizeze eficient toate canalele alternative de plata (ATM/MFM, Online & Smart Mobile). In cazurile in care nu exista solutie alternativa pentru operatiunile care implica cash-ul, clientii vor fi indreptati catre o agentie Raiffeisen Bank din proximitate. Detalii despre reteaua de unitati, MFM-uri si ATM-uri gasiti aici: https://www.raiffeisen.ro/#branchFinder• Depunere si retragere de numerar, in lei, in si din conturile proprii;• Plata ratelor (lei);• Plata facturi utilitati;• Depunere lei in contul tertilor (clienti Raiffeisen Bank);• Operatiuni de schimb valutar (euro/USD in lei);• Mini-extras de cont;• Interogare sold;• Schimbare PIN;• Deblocare PIN (pentru cardurile Mastercard);• Primire bani prin Western Union;