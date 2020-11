Business report: Facturi mai mari la curent, de la 1 noiembrie. De unde vin bani la bugetul pe 2021. Câte miliarde costă alegerile din SUA. Poate România să extragă gaze din Marea Neagră?

Facturi mai mari la curent, de la 1 noiembrie ● Top 10 cele mai profitabile companii din România. „Perlele“ din energie, trei retaileri, Dacia şi o companie ce vinde ţigări au adunat câştiguri nete de 10,6 mld. lei în 2019 ● Poate România să extragă gaze din Marea Neagră? Are bani, tehnologie și oameni calificați? Nu și da ● Orban: România nu are nevoie de acord cu FMI. De unde vin bani la bugetul pe 2021 ● Câte miliarde costă alegerile din SUA ● Băncile europene aproape că nu există în clasamentele realizate pe baza numărului de urmăritori în social-media ● Primele date în UE privind efectul Covid asupra economiilor în T3 din 2020 – Observații.

. Statele ECE nu au nicio reprezentantă. Importanţa social-media pentru promovarea unui business nu mai poate fi contestată de nimeni. E şi cazul instituţiilor financiare, care punctează din ce în ce mai mult la acest aspect. În ceea ce priveşte instituţiile bancare din România, primele trei clasate, BT, Garanti şi BCR au fani pe Facebook de ordinul sutelor de mii. Destul de departe dacă facem o comparaţie cu cei mai mari jucători din social media la nivel global. Trebuie arătat şi faptul că, în general, băncile europene nu prea se regăsesc în aceste clasamente. Cel mai elocvent, din punctul meu de vedere, este cel realizat de către analiştii de la The Financial Brands. Ei au cumulat aprecierile de care se bucură instituţiile bancare din lumea întreagă pe Facebook, Twitter, Youtube şi Instagram. După cum puteţi vedea în tabelul de mai jos, podiumul este o afacere eminamente a băncilor din India. De ce? Doi factori care îmi vin în minte sunt populaţia (e cel de al doilea stat din lume ca număr de locuitori) şi dezvoltarea internetului (indienii sunt printre cei mai apreciaţi oameni de IT din lume), scrie FinEco24News