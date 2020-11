Bode, despre sprijinul pentru Blue Air: Am văzut gândirea unor parlamentari; mă îngrijorează această abordare

"Compania TAROM este sprijinită de Guvern, aşa cum este sprijinită şi compania românească Blue Air. Am văzut din păcate gândirea unor parlamentari din Senatul României. Mă îngrijorează această abordare, când toate statele din lumea asta şi-au sprijinit operatorii aerieni, fie ei de stat sau privaţi, şi vii şi pui piedică acestui demers. Chiar nu am înţeles, dar să vedem la Camera Deputaţilor, când va ajunge proiectul de lege de aprobare a ordonanţei", a afirmat Bode, marţi, într-o conferinţă de presă.Senatul a adoptat, pe 21 octombrie, în plen, în calitate de primă cameră sesizată, OUG 167/2020 cu amendamente, iar prevederile prin care era acordat sprijin financiar de stat societăţii Blue Air pentru acoperirea pierderilor din pandemie şi susţinerea activităţii acesteia până la 31 decembrie 2020 au fost eliminate.OUG 167/2020 prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat prin care să se acorde un sprijin financiar pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale cu un trafic situat între 200.000 şi 3 milioane de pasageri pe an pentru care consiliile judeţene au calitatea de autoritate publică tutelară pentru compensarea pierderilor înregistrate în perioada martie/iunie 2020 ca urmare a pandemiei COVID-19 şi cauzate direct de această pandemie. Ministerul Lucrărilor Publice şi Dezvoltării şi Administraţiei are calitatea de administrator al schemei de ajutor de stat, bugetul maxim al schemei de ajutor de stat fiind de 22.284.000 lei.Totodată, OUG 167/2020 modifică şi completează OUG 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat societăţii Compania Naţionale TAROM şi societăţii Blue Air Aviation pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19.Potrivit amendamentelor adoptate de Comisia pentru buget, însuşite de plenul Senatului, se abrogă din OUG 139/2020 articolul prin care Ministerul Finanţelor Publice era autorizat "să garanteze în numele şi contul statului, la solicitarea societăţii Blue Air, unul sau mai multe împrumuturi, după caz, contractate de beneficiar (...) pe o perioadă de şase ani cu titlu de ajutor de stat şi ajutor de salvare"."Ajutorul de stat, sub forma de garanţie de stat, se acordă în scopul acoperirii cheltuielilor de exploatare şi de capital necesare susţinerii activităţii Blue Air până la data de 31 decembrie 2020 şi nu va depăşi valoarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 şi cauzate direct de această pandemie evaluate de această companie şi stabilită în conformitate cu decizia de autorizare a Comisiei Europene", este altă prevedere abrogată de Senat.Camera Deputaţilor urmează să dezbată, în calitate de for decizional, OUG 167/2020 privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii unor aeroporturi regionale, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea OUG 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat TAROM-Blue Air pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19.La rândul său, reprezentanţii Blue Air au reacţionat la decizia senatorilor. Astfel, directorul general al Blue Air, Oana Petrescu, a atras atenţia, într-o scrisoare deschisă adresată Senatului României, că piaţa rămasă liberă de o eventuală dispariţie a companiei Blue Air va fi ocupată de principalul său competitor şi nu de TAROM, operator aflat el însuşi în dificultate."În măsura în care Blue Air ar dispărea (aşa cum reiese din intenţiile exprimate cu ocazia şedinţei de ieri), piaţa lăsată liberă de Blue Air nu va fi ocupată de TAROM SA, ea însăşi în dificultate, ci de principalul nostru competitor. Pentru referinţă, această companie în ultimele luni a preluat deja, fără nici un cost, multe din rutele dezvoltate cu investiţii masive în ultimii ani de către Blue Air şi a ajuns să deservească, în septembrie 2020, peste 60% din piaţa de transport aerian din România", a subliniat Oana Petrescu, în scrisoare.