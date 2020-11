Peste 4.000 de maşini electrice au fost rezervate prin "Rabla Plus", un program al cărui buget s-a epuizat cu mult înainte de finalul anului şi pentru care s-a aprobat o suplimentare de 60 milioane de lei, a declarat, miercuri, la conferinţa "From City to Smart City", Mircea Fechet, secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), notează Agerpres. "Am avut în acest an în "Rabla Plus" cel mai mare buget din istoria programului, respectiv 140 de milioane de lei şi care s-a epuizat mult înainte de a se termina anul. A fost cu siguranţă anul maşinilor electrice. Avem deja peste 4.000 de maşini rezervate în cadrul acestui program. Maşini care vor ajunge sau au ajuns deja pe străzile României. Practic, a finanţat cât s-au finanţat în toţi anii de la începutul acestui program", a spus Fechet.Acesta a prezentat, totodată, date despre programele "Casa Verde Eficientă Energetic" şi cel prin care se finanţează transportul public electrificat."La programul "Casa verde" avem deja peste 9.000 de aplicanţi. Guvernul finanţează cu 15.000 de euro fiecare familie care doreşte să-şi renoveze casa în sensul în care să o treacă dintr-o clasă energetică inferioară într-una superioară şi astfel să-şi reducă factura la energie. Am finanţat, de asemenea, transport public electrificat, cu emisii zero. Peste 180 de autobuze şi peste 100 de troleibuze au ajuns în municipalităţile Bucureşti şi Braşov. Avem deja un nou apel în pregătire prin care vom finanţa din nou primăriile pentru înverzirea transportului public", a punctat oficialul.Fechet a amintit şi de faptul că Ministerul Mediului a promovat şi finanţat programe destinate staţiilor de încărcare pentru autovehiculele electrice, precum şi iluminatului public ecologic."Ministerul Mediului finanţează şi staţiile de încărcare pentru autoturisme electrice, pentru că degeaba îţi cumperi maşină electrică dacă nu ai unde să o încarci. Am investit enorm şi am semnat deja contracte pentru peste 200 de puncte de încărcare în municipiile reşedinţă de judeţ. Există câteva oraşe care, dintr-un motiv pe care nu îl înţeleg, nu au aplicat la acest program. Şi Municipiul Bucureşti, dacă vă vine să credeţi, care avea la dispoziţie peste 20 de milioane de lei pentru acest program, spre neplăcuta noastră surprindere nu a aplicat. Este motivul pentru care am rugat colegii de la AFM să prelungească acest program, care trebuia să se încheie la 30 octombrie. Nu de puţine ori, atunci când am gândit programele prin care Ministerul Mediului, prin Administraţia Fondului pentru Mediu, le propune am avut un dialog constant cu autorităţile locale şi atunci când ni s-a spus că este nevoie de un iluminat public eficient, imediat am deschis un apel la Fondul de Mediu de peste 500 de milioane de lei, prin care peste 1.000 de localităţi din România au aplicat pentru a schimba vechile lămpi cu leduri. Când ni s-a spus că e nevoie să eficientizăm grădiniţele din România, din punct de vedere termic, am deschis un apel de peste 100 de milioane de euro pe care îl com publica foarte repede în Monitorul Oficial prin care aşteptăm din nou peste 1.000 de aplicanţi", a subliniat Mircea Fechet.Conferinţele Jump to Smart continuă cu evenimentul "From City to Smart City", ajuns la cea de-a 7-a ediţie, şi care aduce, miercuri, în acelaşi loc reprezentanţi ai administraţiei locale şi dezvoltatorii de proiecte inteligente.