​Business report: ​​Ceaușescu, Ciolacu și datoriile. “Rețeaua măslinelor”. Dispar asigurările de garanții. Comisia de Prognoză: salariile de la stat vor fi cu circa 45% mai mari decât la privat. Marea Britanie intră în al doilea lockdown

​​Ceaușescu, Ciolacu și datoriile ● “Rețeaua măslinelor”: cazul curios al vânzătorului Ramazan Gur și imperiul imobiliar cumpărat cu… măsline ● Cum folosește PSD frica de austeritate ca temă de campanie ● Criza pandemică aduce schimbări profunde şi în retailul imobiliar: vânzările online cresc ca pondere în cifra de afaceri ● Oficial din Ministerul Economiei: Grila de punctaj pentru ajutoarele IMM de la Măsura 3 este în analiză ● Vești proaste pentru constructorii din România: Dispar asigurările de garanții, cea mai ieftină metodă de a participa legal la licitații ● Comisia de Prognoză previzionează că salariile angajaţilor de la stat vor fi cu circa 45% mai mari decât cele de la privat în 2020 şi în 2021 ● Noua față a pandemiei: costuri mai mari pentru proprietarii clădirilor de birouri ● Decizie - Marea Britanie intră în al doilea lockdown.

. Marcel Ciolacu, președintele PSD, a afirmat că „pe Ceaușescu l-am împușcat pentru că a plătit datoriile, ce facem cu cei care au îndatorat țara acum?”. Se poate spune că Marcel Ciolacu a comis o dublă greșeală. Economiștii știu deja că plata datoriilor decisă de regimul Ceaușescu a fost o eroare majoră. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat înainte de anul 1989. Într-un deceniu, anii 1972-1981, datoria externă a României a explodat de la 30 de milioane dolari la 10,4 miliarde. Saltul are două explicații. Pe de o parte, România s-a împrumutat masiv pentru a construi industria grea. Majoritatea sumelor împrumutate au fost contractate sub forma creditelor furnizor, adică pe o durată scurtă de timp, de obicei de sub un an de zile și au fost utilizate pentru a construi marile combinate energetice. Doar că aceste împrumuturi au fost refinanțate la dobânzi tot mai mari, scrie rfi.ro