ANAF ar putea popri și conturile Revolut în lei/ Banii vor intra în acest an sub incidența Fondului de Garantare al Depozitelor/ Revolut permite din această săptămână conturi IBAN în lei, prin Libra Internet Bank

Revolut a anunțat joi într-o conferință de presă online lansarea în această săptămână a conturilor IBAN în lei, prin intermediul Libra Internet Bank. ”A durat mult, dar IBAN-urile vor fi disponibile până la finalul acestei săptămâni. Ce înseamnă asta? Până acum IBAN-ul era deschis in alta tara, iar utilizatorii nu puteau să își încaseze salariile în lei. În momentul acesta contul de Revolut poate deveni contul lor principal. Avem 1,25 milioane utilizatori în România și avem potențialul de a atinge 5 milioane de utilizatori în următorii 3 ani”, a spus joi Irina Scarlat, Global Head of Growth la Revolut.







Despre gradul în care banii din Revolut sunt garantați







Irina Scarlat: ”Ca instituție licențiată, Revolut nu poate re-investi acești bani, spre deosebire de băncile tradiționale, care îi re-investesc în diferite produse-credite ș.a. Deci în acest moment nu suntem sub incidența Fondului de Garantare.







Am obținut licență bancară de la ECB și sperăm să pașaportăm această licență și în România, moment în care banii vor intra și sub incidența Fondului de garantare. Acest lucru sperăm să de producă până la finalul acestui an.





Schimbarea va apărea în aplicație, în momentul deschiderii ei. Va apărea un tab cu semnul de lei și un steag românesc. Clienții Revolut vor putea astfel opta pentru felul în care vor folosi acel cont.





Utilizatorii își vor putea incasa salariile in lei simplu ușor și gratuit. Până acum când își alimentau contul de pe diferite carduri, emitentul cardului percepea comision”.





În privința popririi contului de către ANAF

Irina Scarlat: Aș dori să fac o precizare: Revolut nu este o modalitate de a face evaziune. E un mit acela cum că conturile Revolut nu pot fi restricționate. La rubrica ”termeni și condiții”- acele pagini multe pe care nimeni nu le citește- scrie clar că utilizatorii se obligă să respecte legislația fiscală a statului în care se înregistrează. Iar conformitatea este o prioritate pentru noi. Irina Scarlat nu a dorit să precizez dacă până acum au fost primite solicitări din partea ANAF privind furnizarea de informații despre deținători de conturi Revolut.





Emil Bituleanu: In situatia in care Libra primeste solicitare de la ANAF pentru poprire, noi o transmitem către Revolut. Posesorii de IBAN-uri nu sunt clienți Libra, să decidem noi poprirea. Posesorii de IBAN ai Revolut sunt clienții Revolut.







Ce urmează: serviciile de creditare





Planuim să diversificăm gama de servicii oferite. Ne gândim să acordăm servicii de creditare pe piața din România. Va fi deocamdată pe zona de retail pentru că nu oferim conturi de business încă. Pentru a putea decide ce sume putem acorda și la ce dobânzi, ne vom uita la istoricul de tranzacționare al utilizatorilor.