Persoanele fizice pot subscrie, de astăzi, pentru titlurile de stat Fidelis. Riscurile ce trebuie avute în vedere. Câștigul, mai mare decât la depozite

Avem trei emisiuni de titluri de stat pe 1 și 3 ani în lei și de 5 ani în euro (ceva mai detaliat în: Noi emisiuni de titluri de stat pentru populație în lei și euro începând de luni. Dobânzi de 3,5 – 4% la lei și 1,85% la euro).

Având în vedere sumele minime de investit: 5000 lei și 1000 euro (pentru emisiunea în moneda europeană) ne uităm prima dată la bănci.*Nu capitalizăm dobânda pentru că nu știm dacă va mai lansa anul viitor MFP noi emisiuni, așa ca exemplele pe dobânzi sunt pe același principiu*Datele sunt de pe platforma FinZoom și au fost luate în considerare ofertele din top.1 an – dobândă de 2,5 – 4% și un câștig real de 112 – 180 lei3 ani – dobândă de 2,8 – 4,4% și un câștig real de 378 – 594 lei (aici câștigul este cumulat pentru cei trei ani)Pentru că nu am găsit ofertă pe 5 ani în euro pe platformă, vom pune pe 1 an, ca să ne facem o idee de câștigul anual, deoarece la titlurile de stat banii se primesc anual.1 an euro – 0,01 – 1% și un câștig real de 12 cenți – 9 euroPrecizăm, deși probabil nu mai este cazul, e un lucru cunoscut: câștigul nu este impozabil.Astfel, la suma minimă de 5.000 de lei:1 an – 175 lei3 ani – 200 lei/an (600 lei după cei trei ani)*nu capitalizăm câștigul pentru că nu știm dacă MFP va mai lansa noi emisiuni și anul viitor*emisiunile din vara la lei erau pe 2 și 4 ani cu dobânzi de 4 și 4,5%.La emisiunea în moneda europeană, suma minimă este de 1000 euro.Așadar, la cea de 5 ani în euro câștigul este de 18,5 euro/an (92,5 euro după 5 ani).Dobânda este mai mică decât la emisiunea din vara. Atunci a fost de 2% pe an. Acum e de 1,85%.Emisiunea în lei· Pe baza unui formular de subscriere, în cazul BT Capital Partners&Banca Transilvania și BRD - Groupe Société Générale S.A., sau în baza unui contract de investiții financiare pe piața bursierã deschis la unul din membrii Sindicatului (BTCP, BCR, BRD) sau la intermediarii autorizați care au semnat cu Lead Manager-ul (BT Capital Partners&Banca Transilvania) angajamentul privind respectarea condițiilor ofertei;· Pentru subscriere, încasarea cupoanelor și a valorii nominale la scadențã, investitorii trebuie sã menționeze un cont bancar pentru plãți ulterioare.Emisiunea în EuroCondiţiile Titlurilor de stat (inclusiv orice obligaţii necontractuale care rezultă din acestea sau în legătură cu Titlurile de stat) se bazează pe legile relevante în vigoare la data acestui Prospect. Nu se pot oferi asigurări în ceea ce priveşte impactul oricărei posibile hotărâri judecătoreşti sau modificări legislative sau aplicări ori interpretări oficiale a unor astfel de legi sau practici administrative ulterioare datei prezentului prospectului.Rata de modificare a actelor normative în domeniul fiscal este destul de ridicată având impact şi asupra impozitării veniturilor obţinute de investitorii persoane fizice şi persoane juridice din deţinerea şi tranzacţionarea titlurilor de valoare, cum sunt şi Titlurile de stat. În acest sens, este posibil ca pentru anumite categorii de investitori veniturile din dobânzi sau din tranzacţionarea Titlurilor de stat, care acum sunt scutite de impozit, să devină impozabile în viitor ca urmare a unor modificări legislative.Valoarea de piaţă a Titlurilor de stat depinde de o serie de factori interconectaţi, de evenimente economice, financiare şi politice din România sau de altă natură, inclusiv catastrofe naturale, epidemii sau pandemii ce ar afecta populaţia la nivel local, continental sau global, dar si pieţele de capital în general şi piaţa pe care sunt tranzacţionate Titlurile de stat respective. De exemplu, în decembrie 2019 sindromul respirator acut COVID-19 (cauzat de coronavirus) a generat numeroase victime în rândurile populației din China și s-a extins rapid cauzând numeroase victime la nivel global şi pe alte continente, determinând o scădere bruscă a burselor de valori la nivel global, inclusiv BVB.Astfel de evenimente pot afecta starea economiei locale, dar și prețul de tranzacționare al Titlurilor de Stat.Preţul la care un Deţinător de Titluri de stat va putea vinde Titlurile de stat înainte de scadenţă poate fi mai mic decât Preţul de Emisiune sau preţul de cumpărare plătit de Deţinătorul de Titluri de stat, fapt ce ar putea avea un efect negativ asupra randamentului investiţiei în Titluri de stat.