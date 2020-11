Tănase Stamule: Anul ăsta nu am crescut nimic în materie de taxe, nici anul viitor, dar nu iertăm pe rău-platnici/ Pensiile nu vor crește cu 26% anul viitor

​Anul ăsta nu am crescut nimic în materie de taxe, nici anul viitor, dar nu iertăm pe rău-platnici, a declarat Tănase Stamule, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului în domeniul economic, într-o conferință organizată de BusinessMark. "Să ne fie foarte clar. N-am crescut taxele, dar nici partea cealaltă... Toată lumea trebuie să-și plătească taxele în așa fel cum sunt, tocmai ca să ajutăm", a precizat el.





"Există o dezbatere publică legată de deficitul de anul viitor, însă acesta are câteva componente. Prognoza Comisiei Europene ne duce la un deficit de 10% Această prognoză, afirmă Stamule, este făcută fără două mari componente":



"1. Prima este creșterea pensiilor. Știți foarte bine că noi am crescut cu 14% pensiile, însă conform legii în vigoare trebuie să crească cu 26% anul viitor. Noi am transmis deja public că nu se poate acest lucru. O să trebuiască să fie o corelare clară între evoluția economică și creșterea pensiilor. Deci dacă scoatem această creștere de 26% din bugetul de anul viitor, o să vedem că deja se duce mult în jos deficitul pe anul viitor.2. Programul de recuperare economică va compensa cumva bugetul nostru de investiții. Și de aici o să avem o compensare de deficit care ne va permite să nu creștem taxele."„Pentru că anul acesta am avut o situație politică destul de dificilă cu o majoritate lipsă în Parlament, a trebuit să amânăm pe anul viitor tot felul de legi populiste. Nu este un secret asta. Atunci toate instituțiile când fac calculele văd cifrele în funcție de legile în vigoare ce trebuie să înceapă de anul viitor”, a mai afirmat consilierul premierului.• După alegeri, când o să avem o majoritate clară în Parlament, care să înțeleagă bine economia, noi o să echilibrăm toate aceste lucruri care astăzi sunt utopice. Eu am ieșit demult public și am zis: Într-un an în care ai ținut 3 luni închisă economia, nu poți să vii să spui că o să crești cu 40% pensiile și orice cheltuială publică.„Nu creștem taxele, știm să gestionăm bugetul astfel încât să nu creștem taxele, însă o să digitalizăm ANAF, o să colectăm toate casele de marcat la serverele ANAF.”, a mai arătat Stamule.• Anul ăsta nu am crescut nimic în materie de taxe, nici anul viitor, dar nu iertăm pe rău-platnici. Să ne fie foarte clar. N-am crescut taxele, dar nici partea cealaltă... Toată lumea trebuie să-și plătească taxele în așa fel cum sunt, tocmai ca să ajutăm.„Norocul este că anul viitor va fi un an de tranziție spre revenire pentru că tratatul de la Maastricht este puțin mai relaxat, putem să trecem de 3% și atunci putem să construim un buget pe un deficit puțin mai mare. Desigur, nu la nivelul celui de anul acesta”, a precizat consilierul.Alte declarații:• Pregătim scheme de ajutor de stat pentru Horeca pe bugetul de anul viitor pentru a putea să susținem, pentru că în mod evident acesta va mai fi încă o perioadă afectat din motive de pandemie.• Menținem voucherele de vacanța.• Dacă scoatem produsele brute pe care le exportăm, vedem că avem un deficit uriaș pe procesare, adică multe miliarde euro. Avem nevoie să creștem producția internă de la bulion, la biscuiți, ciocolată, orice pentru că, efectiv, pentru că importăm, mai ales din Ungaria, Polonia și Cehia masiv acest gen de produse. Vor fi programe, prin noile programe europene, ca să stimulăm microproducția industrială din agribusiness. Sunt 5-6 miliarde euro deficit numai pe bucata asta de procesate. Este ceva incredibil.