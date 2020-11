Banca Transilvania și #CumparaDeLangaTine Challenge. Cum putem susține afacerile locale? Tiberiu Moisă, BT: Fiecare business trebuie să-și câștige locul în inima consumatorilor

Cumpără de lângă tine este începutul unei discuții. Miza acesteia nu este limitată de dimensiunea afacerii și nici de cumpărarea exclusivă de produse romanești. De altfel, nu putem – în mod practic – să cumpăram doar produse românești. Ne dorim să fim o voce în slujba binelui general, care spune că există o legătură între alegerile noastre și starea economiei. Noi zicem că e bine să ne încurajăm reciproc, însă trecem la fapte atunci când... cumpăram unii de la alții.Achizițiile etice vizează atenția pe care dorim să o avem în privința modului în care un produs este fabricat sau a prețurilor practicate în acest scop. Cu alte cuvinte, să-i descurajăm pe cei care exploatează categorii defavorizate sau, pe scurt, își creează avantaje comerciale disproporționate pe seama unor furnizori lipsiți de putere de negociere. Aceasta atenție merită manifestată indiferent dacă cumpăram local sau de pe Amazon. Shop local reflectă mai degrabă tendința de închegare a comunității sau de conștientizare a efectului alegerilor noastre de consum. Este ca atunci când ții cu echipa de fotbal din orașul tău, indiferent de performanțele sportive pentru că este mai mult decât o echipă de fotbal. Este și clubul de juniori unde merg copiii tai să facă sport, sunt oameni pe care îi recunoști când mergi pe stradă și în care ai încredere. În acest mod îi poți susține.Noi spunem că sunt alegeri personale și așa trebuie să rămână. Cumpără de lângă tine nu este nici lozincă, nici obligație civică. Nu cumpăr de la fiecare afacere din cartierul meu doar pentru că este lângă mine. Noi insistăm pe legătura care există între deciziile noastre de cumpărare și economia orașului sau a țării. Simplul fapt că ne punem această întrebare construiește discernământul economic și, în timp, acesta este ingredientul cel mai valoros. O populație cu discernământ economic ne face mai competitivi, ca țară. Probabil nu aș cumpără de lângă mine un produs similar mai scump dacă timpul meu nu are nicio valoare. Dacă magazinul de proximitate mă ajuta să câștig timp, atunci voi cântari mai atent decizia.Probabil că da, măcar gandindu-ne că ar scurta deplasările. Însă amprenta de carbon presupune o discuție consistentă și nu m-aș lansa în aprecieri bazate pe un simplu sentiment.Cu propriile nevoi, cu o atenție mai mare la ce este lângă tine, cu manifestarea curiozității atunci când un amic face o recomandare de business. Și, neapărat, neuitând că suntem bancheri, cu analizarea bugetului personal de venituri și cheltuieli. Câți bani cheltuiesc lunar și unde? Sunt mulțumit/ă de deciziile mele? Vreau să schimb ceva? Și așa mai departe.Simplificând, orice business, indiferent de dimensiune, se așază pe o premisă fundamentală: venituri mai mari decât cheltuielile. Vânzările (veniturile) țin de existența clienților iar aceștia formează cererea. Nu ne putem abține să vorbim „bancherește”. Pentru afacerile de cartier, existența cererii înseamnă viață. Ar fi un stimulent și pentru alții să înceapă o afacere. O cerere în scădere face totul mai dificil. Atenție, o afacere de cartier nu trebuie să existe doar pentru că este de cartier. Fiecare business trebuie să-și câștige locul în inima consumatorilor. Așadar, aceste afaceri sunt datoare să încerce să-ți câștige simpatia și să-ți merite votul de încredere.Sigur, de ce nu? Este nevoie ca business-urile de proximitate să fie disponibile online (progresul fiind vizibil deja). Realist vorbind, ele nu au mari șanse să lupte pentru notorietatea online cu jucătorii mari. Dar, nici nu trebuie să o facă. De regulă, au clientela proprie, legături mai personale cu aceasta. Pur și simplu semnalează acestor clienți că pot comanda (și) online.Noi credem că se îmbunătățește discernământul economic. Oamenii înțeleg tot mai bine că ceea ce facem reprezintă alegeri care au consecințe. Decizia de consum este un vot de încredere. Să nu uitam că un procent semnificativ din populație are locul de muncă într-o firmă mică sau mijlocie și simte pe propria piele cât sunt de importante aceste alegeri. Am călătorit cu toții și am avut și experiența altor tari. Alegerea pentru business-urile locale trebuie manifestată cu obiectivitate: nu putem produce orice, nu suntem buni la orice și avem multe de învățat. Nu este doar despre dimensiunea afacerii. Avem nevoie de afaceri mici, inovative sau oportuniste așa cum avem nevoie de proprii campioni în business. Este un raționament simplu. Pastrandu-l în minte vom ajunge la acel subiectivism normal, discret și civilizat pentru afacerile romanești. Acest subiectivism este echivalentul terenului propriu din sport. Însă, deopotrivă, îi ajuta pe antreprenori să se dezvolte pentru că așteptările vor fi mari, chiar dacă sunt de-ai noștri.