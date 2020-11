BNR menține dobânda cheie. Florin Cîțu ar fi dorit o reducere

​Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,5 la sută pe an. De asemenea, a decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an și a ratei dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) la 2% la sută pe an.





O altă hotărâre vizează reducerea ratei rezervei minime obligatorii pentru pasivele în valută ale instituțiilor de credit la nivelul de 5% de la 6% începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie -23 decembrie 2020 și menținerea ratei rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei la nivelul de 8%.









„Dobânda de politică monetară este încă sus. România are încă spațiu să ajungă la zero sau chiar negativă”, a mai afirmat Cîțu. Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, declara pe 30 octombrie că, rata de politică monetară încă este mare comparativ cu alte țări din UE. Potrivit acestuia, politica fiscală a făcut majoritatea muncii până acum, ajutată de politica monetară, „dar dacă ne uităm, Banca Centrală nu și-a atins ținta pentru cumpărarea de titluri de stat de pe piața secundară”.”, a mai afirmat Cîțu.





Tot el a mai afirmat atunci că rezervele minime obligatorii încă sunt mari, comparativ cu alte țări din UE.