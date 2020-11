În spatele scenei Black Friday 2020: comenzi de aproape 600 milioane lei: 1.881 de teste RT-PCR, 15 mașini, 367 închirieri de rulote, mașini, servicii taxi și car-sharing, 53.000 litri de carburant

54,58% dintre comenzi au fost plătite cu cardul online, prima dată când cardul bate plata cash

Peste 1,7 de milioane de produse comandate din 3.000 de categorii, cu peste 30% mai mult față de anul trecut

70% dintre comenzile de Black Friday vor fi expediate în primele cinci zile

38,62% dintre produse alocate la easybox în localitățile disponibile

Creșterea numărului de clienți care comandă online mai multe produse

Revoluția plăților cu cardul

Revoluția livrărilor rapide

Comanda cu cele mai multe produse a fost plătită online cu cardul și a conținut 97 de produse distincte din categorii precum băcănie, băuturi și produse pentru îngrijirea locuinței

8.260 de produse în valoare de 4,7 milioane de lei au fost comandate în primul minut de la start

Cel mai valoros produs vândut a fost un automobil BMW 220d, la prețul de 40.200 euro, redus de la 53.640 (reducere 13.440 euro)

Peste 95% dintre comenzile înregistrate de eMAG în primele 10 minute au fost plasate de pe telefoanele mobile, ceea ce reprezintă un record al celor 10 ediții. Tot în primele 10 minute ponderea plăților cu cardul a ajuns la 86%, un record al tuturor edițiilor de Black Friday

Ultimele produse comandate la final de Black Friday: comandă pentru culcuș pentru câine Vida XL din Brașov, din localitatea Pasărea, Soundbar JBL Wireless, din Voluntari telefon Nokia 5310, în București tricou cu mânecă scurtă Colin’s

1.881 de teste RT-PCR și servicii medicale

15 mașini

367 închiriere de rulote, mașini, servicii taxi și car-sharing

53.000 litri de carburant

1.220 de nopți de cazare

8,8 Kg monede și lingouri de aur

183 de ceasuri și bijuterii de lux

Ziua de Black Friday 2020 organizată de eMAG vineri, 13 noiembrie, a bătut toate recordurile istorice și a evidențiat schimbările comportamentului clienților. eMAG a înregistrat, într-o singură zi, 12,4 milioane de vizite, cu 1,6 milioane peste 2019, și produse comandate în valoare de 585,7 de milioane de lei, cu 17% peste anul trecut. Față de prima ediție de acum 10 ani, valoarea produselor comandate a fost de de 17 mai mare și de trei ori mai mare față de acum cinci ani.Ziua de Black Friday a fost de la început un etalon pentru tendințele care definesc evoluția ecommerce, fiind un eveniment concentrat într-o singură zi, iar anul acesta nu face excepție. Sunt câteva trend-uri validate de eveniment: numărul clienților care își fac cumpărăturile online a crescut semnificativ și va antrena în continuare trecerea în online; clienții și-au schimbat comportamentul de consum și au adoptat rapid beneficiile ecommerce, plasând comenzi din categorii diverse, nu doar electro-IT; pragul în ce privește plățile cu cardul a fost depășit, atingând 54,58%; clienții vor servicii predictibile și flexibile de livrare și au comandat în proporție record la easybox.„Este o zi istorică în evoluția comerțului online. Vineri, la 10 ani de când am lansat Black Friday în România, un număr impresionant de clienți a adoptat comerțul online ca principal mod de a face cumpărături. Ne așteptăm ca și de Crăciun să se mențină acest trend și oamenii să cumpere cadourile de sărbători tot online”, a declarat Tudor Manea, director general eMAG.Încă din primul an, Black Friday a avut rolul de a determina clienți noi să facă primul pas online și să descopere beneficiile ecommerce. Numărul de vizite în creștere cu 24% de la această ediție aniversară, continuă evoluția constantă a ecommerce de pe parcursul întregului an. Black Friday a evidențiat schimbarea în comportamentul clienților care au venit anul acesta pentru prima dată și vor rămâne mai departe definitiv în online.De Black Friday clienții au cumpărat, în medie, trei produse, dintre care unul cu o valoare mai mare, iar celelalte din categorii precum fashion, obiecte de decor pentru casă, băuturi sau cadouri de Crăciun.Dacă acum cinci ani asistam la o revoluție în ceea ce privește device-ul de pe care oamenii comandau, comenzile din aplicație depășind atunci comenzile efectuate de pe computer, acum asistăm la o revoluție a plăților cu cardul. Astfel, 54,58% dintre comenzi au fost plătite online cu cardul bancar, confirmând încrederea tot mai mare pe care românii o au în această metodă de plată simplă, sigură și rapidă, iar procentul se află pe un trend ascendent.În localitățile în care serviciul easybox este disponibil, clienții au comandat în proporție de 39% produse cu ridicare din easybox. Comanda ridicată în cel mai scurt timp de la easybox: în doar 7 minute de la încărcare dintr-un easybox din sectorul 4, chiar în ziua de Black Friday, la ora 15:42.Toate investițiile din ultimii 10 ani realizate atât de eMAG, cât și de firmele de curierat au ridicat standardul de calitate a serviciilor și nivelul așteptărilor clienților, care își doresc opțiuni multiple de livrare și soluții premium precum serviciul Genius. Acest nivel de așteptare va deveni o obișnuință pentru majoritatea clienților în următoarea perioadă.În 39 de secunde 500 bucăți - Apă de toaletă Hugo Boss The Scent, la prețul de 99,99 lei, redus de la 219,99 lei (reducere 54%)În 40 de secunde 500 bucăți - Set 6 piese Tefal Ingenio Elegance, la prețul de 149,99 lei, redus de la 399,99 lei (62% reducere)În 52 de secunde 1.000 de bucăți - Televizor Samsung 43TU7092, 108 cm, la prețul de 999,99 lei, redus de la 1.399,99 lei (reducere 28%)Cele mai multe comenzi raportate la mia de locuitori au venit din București, Cluj-Napoca, Iași, Constanța, Sibiu, Timișoara și Brașov.