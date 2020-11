Raiffeisen Bank se pregateste pentru creditarea IMM-urilor 100% online

Raiffeisen Bank și Qualitance dezvoltă o platformă 100% online pentru creditarea întreprinderilor mici și mijlocii, produsul aflându-se în faza de testare cu un grup limitat de clienți ai băncii, urmând ca în 2021, prin noile funcţionalități implementate, să fie disponibil pentru toți clienții IMM ai băncii, a transmis joi banca. Platforma digitală, al cărei proces de dezvoltare a început anul acesta, va permite automatizarea completă a întregului flux de operațiuni- de la transmiterea ofertei până la acordarea efectivă a finanțării.







În configurarea platformei, s-a pus accentul pe simplificarea interacțiunii clienților cu banca, dar și pe securitatea datelor utilizatorilor.

„Contextul pandemic ne-a demonstrat că nevoia de accesare a fondurilor pentru susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii este nu doar reală, ci și imediată. Am accelerat, așadar, dezvoltarea acestei platforme digitale alături de QUALITANCE, înțelegând specificul clienților noștri și provocările acestora. Am testat intens întregul proces alături de un grup restrâns de companii, iar feedback-ul pozitiv pe care l-am primit ne motivează să continuăm dezvoltarea și să facem disponibil acest instrument de creditare rapid și eficient pentru toți clienții noștri IMM, până la sfârșitul anului viitor”, declară Vladimir Kalinov, Vicepreședinte Retail Raiffeisen Bank.„Suntem onorați că, alături de Raiffeisen Bank, avem oportunitatea să ajutăm companiile mici și mijlocii în această perioadă plină de provocări. Acest prim succes în colaborarea noastră este rezultatul unei călătorii accelerate, în care am reușit în timp record să reducem complexitatea și stresul financiar pentru companii. Satisfacția noastră este cu atât mai mare cu cât am regăsit în Raiffeisen Bank un partener extrem de dedicat în a crea impact și valoare de lungă durată pentru clienții săi”, completează Mike Parsons, CEO QUALITANCE.Platforma digitală de creditare creată de QUALITANCE pentru Raiffeisen Bank a fost dezvoltată în timp record, din martie până în noiembrie, parcurgând în ritm accelerat etapele de design, implementare și testare cu o parte din clienții băncii. Platforma a fost construită pe o arhitectură scalabilă de microservicii integrate cu sistemele existente ale băncii, în baza unor metodologii de lucru de tipul agile, design thinking, rapid prototyping.