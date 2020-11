​Business report ​Programul de guvernare PNL, contrazis de economisti. Antreprenorii români pretind că le știu pe toate; sunt sceptici și reticenți. Noile Sandero, Logan și Sandero Stepway. „Zero Taxe” și zero gândire economică

Programul de guvernare PNL, contrazis de economisti: E prea departe de realitate ● Estimarea PIB 2020 - redusă pentru a treia oară în prognoza oficială ● Licitație cu probleme la Spitalul Filantropia, anulată de CNSC ● Procurorii DNA verifică achizițiile fostului primar PSD al Sectorului 1, Dan Tudorache ● Consultant BERD, despre antreprenorii români: Pretind că le știu pe toate; sunt sceptici și reticenți ● Dacia a lansat oficial în România noile Sandero, Logan și Sandero Stepway. Prețuri complete pentru toate versiunile ● Trei avertismente de la Comisia Europeană ● „Zero Taxe” și zero gândire economică ● Valentin Lazea: Sistemul fiscal îl încurajează pe om să scoată banii din întreprindere și să-i bage în imobiliare ● Românii pot cere eşalonarea la plată a datoriilor ● Suplimentarea de buget la ajutoarele de stat IMM a fost publicată în Monitorul Oficial, cu modificări ● Ella Kallai, Alpha Bank: Când se va reuşi reluarea sustenabilă a creşterii economice post Covid-19, vom avea doar câştigători.

A venit randul liberalilor sa isi prezinte programul de guvernare pana 2024. Si, surpriza! Se asemana foarte mult, la promisiuni, cu cel al PSD. Si PNL, ca si PSD, promit majorari peste majorari la pensii si salarii, la alocatii, numar ridicat de crese si gradinite, construire si modernizare de spitale. Problema este ca economistii si realitatea financiara contrazic fiecare cifra pe care politicienii o scot la inaintare pentru a atrage voturi.Liberalii ne asigura in programul lor de guvernare de pana in 2024 de cresterea nivelului de trai, care va fi asigurata de majorarea veniturilor salariale nominale nete cu un ritm mediu anual de circa 10,7% in perioada 2021-2024, scrie Ziare.com