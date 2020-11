Walter Block: Guvernele se uită cu "ochelari de cal" la COVID. Ar trebui să minimizeze toate decesele, nu doar COVID

​VIDEO









Walter Block este una dintre cele mai puternice voci economice ale liberalismului autentic, apărator al piețelor libere si libertarianismului. Este profesor emerit de economie în cadrul A. Butt School of Business la Loyola University New Orleans si membru al Institutului Mises din Alabama SUA.



• Dacă închidem totul, oamenii nu pot merge la spital pentru tratamente de cancer, pentru infarct, diabet. Mulți oameni vor muri.„Din punct de vedere al bunelor politici publice nu ar trebui să conteze motivul morții. Ar trebui scăzute toate decesele. Mai tehnic, să fie scăzut numărul de vieți pierdute. Deci dacă un copil de 12 ani moare, este mai rău decât una de 90 de ani. O persoană de 12 ani are, să spunem, o speranță de viață de 70-80 de ani, iar una de 90 are o speranță de viață de 3 ani sau cât o fi. Să fim mai tehnici, trebuie maximizați anii de viață”, a mai afirmat Block.• Nu ar trebui să ne uităm doar la morții COVID. Uneori e bine să ai ochelari de cal și să te uiți cu atenție la un singur lucru, dar nu aici.„Să presupunem că am o armă și încep să trag cu ea peste tot, aleator. Îmi spui să mă opresc, iar eu spun că îmi violezi libertatea. Nu am libertatea să trag cu arma. Dacă COVID înseamnă să trag cu arma, dar în loc de gloanțe cu germeni, nu am dreptul să împrăștii germeni peste tot. Nu sunt de acord cu faptul că a fi libertarian înseamnă să dau altor oameni boli. Sunt în favoarea libertății, bineînțeles, sunt libertarian, dar nu am libertatea să inițiez violență. Glonțul este violent, dar COVID ar putea fi, dar nu știu. Dacă e, nu ar trebui să am libertatea asta, e o nebunie”, a mai afirmat profesorul.